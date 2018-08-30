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كُتّاب وآراء
موضة "الراسطا" في المغرب
الخميس 30 غشت 2018 - 13:36
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - اللقمة الخميس 30 غشت 2018 - 13:52
الناس مهاجرا من بلادها و تخدم و تكد مثل حنى هاجرنا من بلادنا لكي نخدم و نكد من أجل لقمت العيش و شباب المغرب يعرفو غير النعاس و التشرميل في عباد الله بغيتلهم التجنيد في الصحراء انشاء الله باش يتعلمو الرجلة
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