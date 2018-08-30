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كُتّاب وآراء
أساتذة في ليلة بيضاء
الخميس 30 غشت 2018 - 11:37
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - متابع الخميس 30 غشت 2018 - 12:01
معركة مربوحة ان شاء الله. نحن كشعب ومجتمع مدني غيور على مصلحة التعليم نعلن اننا ضد التعاقد الذي يكرس الهشاشة وبالتالي رداءة الجودة المطلوبة في التعليم. لا اصلاح للتعليم من دون تحسين وضعية المورد البشري لي هو الاستاذ.
3 - استاذة متقاعدة الخميس 30 غشت 2018 - 12:06
لا للضحك على الذقون يا اساتذة انتم قبلتم العمل بالتعاقد والان تحتجون ؟؟؟؟؟هذا. استهتار منكم انا احب الوضوح والصراحة ..التعاقد لم يفرض عليكم بل قبلتم به عن محض ارادتكم وما تقومون به الان فهو فوضى
4 - ايت سعيد عمر الخميس 30 غشت 2018 - 12:20
اذا قالت الحكومة لا اريد توظيف نهائيا و على مدى الحياة فماذا انتم فاعلون؟ هل تفرضون ارادتكم على الحكومة؟ الحكومة هي التي لها القرار و ليس انتم و الا فخذوا الوزارة و امنحوا لانفسكم ما تشاؤون...و الله الجنون... بل نظموا بانفسكم الامتحانات و الانتقالات و التنقيط و الادماج...انه الحمق المغربي...كيف فرض عليكم التعاقد؟ و هل يوجد تعاقد يفرض؟ يا اساتذة قولوا لنا كيف يفرض تعاقد ما؟ التعاقد او الكونطرا تتم بين طرفين و كل طرف مسؤول و واع و بكامل قواه و كل طرف متفق على بنود التعاقد و ما تم التوقيع عليه و امضاؤه و قبوله...كيف يمكن القوا ان التعاقد هو مفروض...هل عقد النكاح مفروض مثلا؟ عقد الكراء مفروض؟ عقد البيع مفروض؟ عقد التجنيد في جيش ما مفروض؟ عقد التأمين و الصحة مفروض؟ اين الالتزام؟ و كيف تدرسون التربية الوطنية و العقلانية و مبادء الحساب و الاتفاق...من الاول كان بامكانهكم الرفض...
5 - lhoussain الخميس 30 غشت 2018 - 12:23
voulez- vous nous expliquer ce qui se passe SVP?je n ai pas compris pourquoi ils protestent?ce sont eux qui ont fait ce choix de travailler avec le contrat alors ou est le probleme
6 - موظف مرسم بالوظيفة العمومية الخميس 30 غشت 2018 - 12:27
للتخلص من مخطط بنكيران الغريب لتطوير التعليم ،الحل في المتناول اذا كانت هناك رغبة فعلية لاصلاح التعليم أولها ادماج كافة الاساتدة المتعاقدون في منظومة الوظيفة العمومية لتوفير الظروف النفسية و الاجتماعية لهم للانخراط الفعلي في اصلاح التعليم .وثانيها تكثيف المراقبة على السير العادي للعملية التعليمية و الضرب من حديد على المتقاعسين و المتلاعبين والانزال الفعلي للعقوبات عليهم .
أما رأيي في العمل بالتعاقد في المغرب مازال بعيدا ربما يكون العمل به مواتيا في 1930 فمافوق. لان الظروف ليست متوفرة بعد لتنزيله على أرض الواقع.
أما رأيي في العمل بالتعاقد في المغرب مازال بعيدا ربما يكون العمل به مواتيا في 1930 فمافوق. لان الظروف ليست متوفرة بعد لتنزيله على أرض الواقع.
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