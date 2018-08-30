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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تنظيف شوارع البيضاء

تنظيف شوارع البيضاء

الخميس 30 غشت 2018 - 17:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن الخميس 30 غشت 2018 - 16:36
السلام عليكم . وكذلك مدينة طنجة ، مدينة نظيفة و جميلة .شكرا لكم جميعا ...
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2 - احمد الخميس 30 غشت 2018 - 16:41
فالحقيقة قليل فاش كنحس بالفخر على شي خدمات ديال البلاد..ولكن هاد الفيديو عجبني بزاف..ورد الاعتبار للناس د النظافة لا من الاشخاص وتعاونهم تباركلاه لا من لوجيستيك.كنتمنا هاد الشركة تتوسع وتوصل للمدن كاملة..امكرهت اسبقو ب أكادير..ههه سمحوليا على الانانية ..عجبتني خدمتهوم
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3 - زكرياء المغربي الخميس 30 غشت 2018 - 16:56
تحياتي لكل عمال قطاع النظافة بالمغرب من طنجة لكويرة تحياتي حب واحترام لكم جميعا غير هو كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تزيد واحد 500 الدرهم في الراتب الشهري تع عمال النظافة يستحقون الكثير
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