24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. قاضي التحقيق يخلي سبيل "دركيّ كيسر" بسطات (5.00)

  2. أطباء وزان ينجحون في زراعة ركبة اصطناعية (5.00)

  3. مزراوي يشتبث باللعب للمنتخب الوطني المغربي (5.00)

  4. "طبيب الفقراء": مسؤولون يتلذذون بعذاب المرضى .. وتنقيلي تعسفي (5.00)

  5. جهة العيون تدعم تجديد اتفاق الصيد البحري (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كورنيش مسجد الحسن الثاني

كورنيش مسجد الحسن الثاني

الخميس 30 غشت 2018 - 21:09

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - من الريف المهمش الخميس 30 غشت 2018 - 21:29
سميتها مسجد الشعب وكلنا ساهمنا فيها بخمسون درهم للعائلة واعتقد في 1991 وزايدون في الدول الاسكندنافية وهولندا وسويسرا وبلجيكا واسبانيا وبريطانيا مكيسميوش الاماكن باسم الملوك ديالهوم والشعب هو السيد ولا للعبودية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.