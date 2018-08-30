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كُتّاب وآراء
كورنيش مسجد الحسن الثاني
الخميس 30 غشت 2018 - 21:09
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - من الريف المهمش الخميس 30 غشت 2018 - 21:29
سميتها مسجد الشعب وكلنا ساهمنا فيها بخمسون درهم للعائلة واعتقد في 1991 وزايدون في الدول الاسكندنافية وهولندا وسويسرا وبلجيكا واسبانيا وبريطانيا مكيسميوش الاماكن باسم الملوك ديالهوم والشعب هو السيد ولا للعبودية.
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