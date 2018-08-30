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كُتّاب وآراء
زراعة ركبة اصطناعية
الخميس 30 غشت 2018 - 20:52
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حفيظة الخميس 30 غشت 2018 - 22:21
الحاج الله يشفي والله يطول فعمرك بلادنا نعم البلد ولكن خاص اي واحد يساهم بالنية الصادقة والعمل الهادف باش نزيدو بها القدام سواء في مجال الصحة او التعليم او العدل اوفي جميع المجالات
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