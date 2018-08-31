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كُتّاب وآراء
منحة بريطانية لطلبة مغاربة
الجمعة 31 غشت 2018 - 09:36
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - ouadie الجمعة 31 غشت 2018 - 09:48
هاد السفير خدام ديما كيدير شي حاجة ماكرهناش يكونوا السفراء ديالنا هاكا تعلموا
2 - هشام العزيز الجمعة 31 غشت 2018 - 10:16
السفير الانجليزي دوما جنتلمان و مبستم و دوما يحترم مشاعر البلد الذي يعمل فيه و لهذا تراه دوما يتكلم لغة البلد الذي يعمل و ايضا السفير الامريكي..و لا توجد في بريطانيا او امريكا "الانجلوفونية" كما هو الشأن بالنسبة للمستعمر القديم/الجديد المتحكم في كل شيئ بما فيه روح الشعب و ذاكرته ليس حبا بل للسيطرة على الشجر و الحجر و البشر.. السفير الانجليزي و السفير الامريكي السابق يتكلمون العربية و الدارجة و اللهجة البربرية المتعددة و لا يظهرون كما البعض بمظهر المتعجرف الجاثم فوق ارض غزاها و فتحها و تملكها (جعلها في ملكيته) و السيد الامر الناهي في ضيعته و كأن الأخرين ليسوا سوى عبيد و خدم من الدرجة الاخيرة... الانجليز عمليون و ثقاتهم عملية و ليس خطابية ادبية حشوية و لهذا كانوا دوما في المقدمة في كل شيئ..بل انهم لا يعترفون بالكائنات الكلامية اللغوية منذ فلاسفتهم في القرون الوسطى..عكس اوربا اللاتينية التي يطغى عليها اللوغوس و الخطابة و اللغة... و ليس صدفة ان تكون الانجليزية اللغة الاولي في العالم بما في ذلك في اوربا...الكل يتكلم الانجليزية..و كنت في باريس هذا الصيف و كانت تكفينا الانجليزية لقضاء اغراضي
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