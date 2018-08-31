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كُتّاب وآراء
حريق في مطعم بالبيضاء
الجمعة 31 غشت 2018 - 10:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ميلود الشلح الجمعة 31 غشت 2018 - 11:01
شكرا ثم شكرا للوقاية المدنية جنود الخفاء
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