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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بريوات بابا حبيبي

بريوات بابا حبيبي

الجمعة 31 غشت 2018 - 21:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نظرة عن بعد الجمعة 31 غشت 2018 - 22:33
طرف ديال الخبز صعيب في المغرب الله يسهل على كل واحد يبحث عن دراهم معدودة من الحلال ،كان افضل تعمل صندوق زجاجي للحفاظ على نظافة الاكل لتجنب الغبار ، الله المعين
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