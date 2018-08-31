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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إغلاق مسجد "الإتقان" بالرباط

إغلاق مسجد "الإتقان" بالرباط

الجمعة 31 غشت 2018 - 13:22

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مكناسية الجمعة 31 غشت 2018 - 14:17
حسبنا الله ونعم الوكيل في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، ميزانية ومداخيل الاحباس وتبرعات وغيره فيم تصرف الله اعلم .آجي المكناس تشوف المسجد الاعظم مسدود منذ عشر سنين بحجة إصلاحه وعشرات المساجد أقفلت لنفس السبب آخرها هذا الاسبوع بدون سابق إعلان والناس لم تعد تعرف أين تصلي صلواتها الخمس والادهى من ذلك أين ستقام صلاة الجمعة لهذا اليوم أتخيل نفسي في القدس الشريف ومحاطة ببني إسرائيل يحاربون الاسلام وشعائره.
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9
2 - مولاي الديني الخزرجي الجمعة 31 غشت 2018 - 14:22
إذ توقف المسجد عن دوره، فلا حرج عليكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس في الدين من حرج.
ربما خفف الله عنكم وأوقف المسجد لرفع الحرج عنكم.
أما ما تردد في احتجاجكم فلا مبرر له، لأن كل تلك الأغراض الاجتماعية يمكن القيام بها وتحقيقها باللقاءات في المقاهي والبيوت والحدائق وغيرها، لأن المسجد في حياتنا اليومية اليوم أصبح نشاطه مقصورة على الصلاة فقط، والصلاة يمكن أدارها في أي مكان طاهر، إلى خدمة. أما الأنشطة الأخرى فلها مواقعها المختلفة في المدن كالرباط، واتركوا الاحتجاج لأغرض أخرى كالمستشفى والمدرسة والمقررة والمحبة ووو التي لا تقوم الحياة بدونها. يجب الرفع من مستو ى الشكوى المعقولة والمتعلقة من ساكنة عاقلة مدركة.
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-16
3 - ع-ع الجمعة 31 غشت 2018 - 14:24
غلقو بيوت الله .وفتحو محلات بيع الخمور والرقص.وتنقولو علاش الامة الاسلامية نزل عليها الدل .اللهم ردنا اليك ردا جميلا.
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6
4 - Mohammed Alwajdi الجمعة 31 غشت 2018 - 14:59
كان بالأحرى على وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية أن تشن حربا على الحانات و أوكار الدعارة لا غلق بيوت الله أماكن الوعظ والإرشاد٠
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5 - الساخط الجمعة 31 غشت 2018 - 15:01
التعليق على اغلاق مسجد لم يتجاوز الثلاث تعليقات عكس فضيحة لمجرد لكي يعرف المغاربة فقط مراكز اهتمام شبابهم وشيوخهم ويعرفوا درجة الانحطاط التي وصلنا اليها.
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