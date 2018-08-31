24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5713:3317:0519:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. لا يُسامُ الأمنُ خَسْفَ النِّعال (5.00)

  2. الناجي: النخبة المغربية في الخارج تتاجر بصورة المغرب غير الحقيقية (5.00)

  3. جطو يكشف تهرب فنادق ومطاعم من الرسوم (5.00)

  4. منتخبو الصحراء يدافعون عن اتفاق الصيد أمام الاتحاد الأوروبي (5.00)

  5. ملك ماليزيا يتبرع بتكاليف عيد ميلاده لفائدة الدولة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج مهاجرين بطنجة

احتجاج مهاجرين بطنجة

الجمعة 31 غشت 2018 - 21:25

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - سليم الجمعة 31 غشت 2018 - 21:47
هذا مشكل دارتو الدولة وما عندوش الحل، الشعب هو من يؤدي فاتورة السياسة المرتجلة، ودابا فكوها معاهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
2 - وجهة نظر الجمعة 31 غشت 2018 - 21:51
تكافينا غي مع ولاد لبلاد نزيدو البراني.
حتى يشبعو ولاد لبلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - حمودي الجمعة 31 غشت 2018 - 21:56
مند مدة والشعب المغربي يغاني من المهاجرين الافارقة والعرب والان حتى المخزن بدا يعاني معهم بسبب سياسته التافهة لجلب وادماج المهاجرين بالمغرب قلناها مند البداية لا نريد مهاجرين المغرب ليس بلد هجرة المغرب فقير ادمجو الشعب اولا كفى من السفريات لافريقيا كفى من ارسال المساعدات لافريقيا والان هده المشاكل معهم مجرد تحصيل حاصل ومزال تشوفو ما اسوا ان لم ترحلوهم لبلدانهم وتغلقو الحدود وعلاش المغرب يرحلهم من طنجة نحو مكناس او فاس او تزنيت وقلعة سراغنة رحلوهم مباشرة الى بلدانهم
الخطا ليس خطا الافارقة بل خطا المسؤولين المغاربة الدين فتحو باب جهنم على ابشعب والوطم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
4 - الثائر الجمعة 31 غشت 2018 - 21:58
هذا ماتستحقه الدول المتخلفة التي تركع أمام أوروبا من أجل حمايتها من تدفق المهاجرين ومن أجل حفنة من الدولارات التي لا يراها الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
5 - moha o'trente الجمعة 31 غشت 2018 - 22:01
Les européens qui versent quelques euros a l'état marocains vont exiger des logements pour ces émigré illégaux des écoles pour leurs enfants du boulot , des églises ....nous dirigeants sont tellement bêêêtes pourquoi ils ne copient pas sur la Turquie !!!! Pour stopper les réfugiés, les syriens , afghans .......ils ont exigé 5 milliards d'euros et ils ont obtenu beaucoup +
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - yousse الجمعة 31 غشت 2018 - 22:02
قاليك رابح رابح وجنوب جنوب فين هو هاد رباح ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
7 - امازبغ سوسي الجمعة 31 غشت 2018 - 22:02
هاهي بدات كتزيان . انهم يطالبون بالسكن والتغطية الصحية و تعويض شهري . انهم يعرفون ان الدولة تتوصل باموال طاءلة على حسابهم وسيتمادون الى ابعد تقدير . ها هي معادلة رابح رابح وجنوب جنوب تدخل حيز التنفيد . بعد ان كان اولاد الشعب يدافعون عن المسؤولين الدين ينهبون خيرات الوطن . طلب منهم ان يدافعوا عن المشرملين لانهم ممنوعون ومعفيون من التجنيد والان سيكونون مضطرين للدفاع عن الافارقة . اين المسؤول عن الوطن من كل ما يجري . لقد اصبحت كل الاضواء الحمراء تومض ولا من يكثرت . وهناك مسالة اكيدة كل الافارقة سيحدون حدوهم وفي كل الندن المغربية فانتظروا الطامة الكبرى .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
8 - #مقاطعون الجمعة 31 غشت 2018 - 22:03
هههههههههه نتائج سياسة ماما أفريكا...ولاو هاد المهاجرين داخلين معانا للشكاك شي نهار يخرجونا من ديورنا وبلادنا و يكولو ليك احنا هما المغاربة دياول بصح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
9 - رأي الجمعة 31 غشت 2018 - 22:13
شفتو الضصارة فين كتوصل ؟ ؟ ؟ المسؤولين عايشين في الأحياء الراقية و الفقراء في صراع دائم مع الأفارقة. أصبحوا يحتجون لأتفه الأشياء !!! لماذا لا يحتجون على حكوماتهم في بلدانهم ؟ ؟ ؟ ؟ لقد أصبحوا يشكلون عصابات خطيرة !!! ومن يتعاطف معهم ما عليه إلا أن يهديهم غرفة داخل منزله و باراكا من الشعارات الخاوية . اللي بغى يدير الخير يديرو في خوه المغربي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
10 - sara الجمعة 31 غشت 2018 - 22:24
اشنو بغاو ؟؟؟
نهجرو المغاربة من بيوتهم ونعطيهم ليهم؟؟؟؟؟
هاذ الباب خاصة يتسد بصرامة
لو كنّا باد غني أو على الأقل مكتفي كنّا قلنا مرحبا وألف مرحبا
لكن احنا بلد باقي مضاربين مع الوقت ومواردنا قليلة لا تتحمل اقتسامها مع المهاجرين
أعدادهم في تزايد كثير ؟ اذا الدول الكبرى والغنية والمتقدمة وحاملة شعارات حقوق الانسان ما قدرات عليهم وقامت بترحيلهم؟؟؟واش حنا اللي غاي نقدرو عليهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هادشي بدا كيزيد عن المعقول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - simohamed fes الجمعة 31 غشت 2018 - 22:28
من حقهم أن يتظاهروا ويصرخون لأنهم يعرفون أن الدولة أخذت على حسابهم ملايين الأوروات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - امين الجمعة 31 غشت 2018 - 22:38
أنا الصراحة مع مطالب الأفارقة. هما قالوا ما تعطيونا والوا خليونا غير نوصلوا لسبتة او مليلية نضبروا راسنا مع السبليون. واحد خاسر لفلوس او الوقت باش يوصل لسبتة او فالأخير ترضوا لتزنيت. راه بالسيف ما يكعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.