24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
31/08/2018
الأيام القادمة
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:05
|19:59
|21:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- محترفون مغاربة ينتظرون فرصة جديدة من رونار
- هجرة الكفاءات الوطنية
- لا يُسامُ الأمنُ خَسْفَ النِّعال
- سؤال القيم في خطاب حركة قادمون وقادرون "مغرب المستقبل"
- الناجي: النخبة المغربية في الخارج تتاجر بصورة المغرب غير الحقيقية
الناجي: النخبة المغربية في الخارج تتاجر بصورة المغرب غير الحقيقية (5.00)
منتخبو الصحراء يدافعون عن اتفاق الصيد أمام الاتحاد الأوروبي (5.00)
- الزفزافي يتلو "وصية الوداع" ويطلب دفن جثمانه في أرض الريف - (204)
- مصائب لمجرد تتضاعف .. "محامي القصر" يترك الدفاع عن "لمْعلم" - (125)
- المفوضية الأوروبية تعتزم إلغاء العمل بنظام "التوقيت الصيفي" - (96)
- شركة عالمية تبدأ توحيد الحقول البترولية لاستخراج الغاز بالمغرب - (83)
- تفاقم أورام سرطانية يضع حياة الرئيس الجزائري على "كف الموت" - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احتجاج مهاجرين بطنجة
الجمعة 31 غشت 2018 - 21:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - سليم الجمعة 31 غشت 2018 - 21:47
هذا مشكل دارتو الدولة وما عندوش الحل، الشعب هو من يؤدي فاتورة السياسة المرتجلة، ودابا فكوها معاهم
2 - وجهة نظر الجمعة 31 غشت 2018 - 21:51
تكافينا غي مع ولاد لبلاد نزيدو البراني.
حتى يشبعو ولاد لبلاد
حتى يشبعو ولاد لبلاد
3 - حمودي الجمعة 31 غشت 2018 - 21:56
مند مدة والشعب المغربي يغاني من المهاجرين الافارقة والعرب والان حتى المخزن بدا يعاني معهم بسبب سياسته التافهة لجلب وادماج المهاجرين بالمغرب قلناها مند البداية لا نريد مهاجرين المغرب ليس بلد هجرة المغرب فقير ادمجو الشعب اولا كفى من السفريات لافريقيا كفى من ارسال المساعدات لافريقيا والان هده المشاكل معهم مجرد تحصيل حاصل ومزال تشوفو ما اسوا ان لم ترحلوهم لبلدانهم وتغلقو الحدود وعلاش المغرب يرحلهم من طنجة نحو مكناس او فاس او تزنيت وقلعة سراغنة رحلوهم مباشرة الى بلدانهم
الخطا ليس خطا الافارقة بل خطا المسؤولين المغاربة الدين فتحو باب جهنم على ابشعب والوطم
الخطا ليس خطا الافارقة بل خطا المسؤولين المغاربة الدين فتحو باب جهنم على ابشعب والوطم
4 - الثائر الجمعة 31 غشت 2018 - 21:58
هذا ماتستحقه الدول المتخلفة التي تركع أمام أوروبا من أجل حمايتها من تدفق المهاجرين ومن أجل حفنة من الدولارات التي لا يراها الشعب
5 - moha o'trente الجمعة 31 غشت 2018 - 22:01
Les européens qui versent quelques euros a l'état marocains vont exiger des logements pour ces émigré illégaux des écoles pour leurs enfants du boulot , des églises ....nous dirigeants sont tellement bêêêtes pourquoi ils ne copient pas sur la Turquie !!!! Pour stopper les réfugiés, les syriens , afghans .......ils ont exigé 5 milliards d'euros et ils ont obtenu beaucoup +
6 - yousse الجمعة 31 غشت 2018 - 22:02
قاليك رابح رابح وجنوب جنوب فين هو هاد رباح ؟
7 - امازبغ سوسي الجمعة 31 غشت 2018 - 22:02
هاهي بدات كتزيان . انهم يطالبون بالسكن والتغطية الصحية و تعويض شهري . انهم يعرفون ان الدولة تتوصل باموال طاءلة على حسابهم وسيتمادون الى ابعد تقدير . ها هي معادلة رابح رابح وجنوب جنوب تدخل حيز التنفيد . بعد ان كان اولاد الشعب يدافعون عن المسؤولين الدين ينهبون خيرات الوطن . طلب منهم ان يدافعوا عن المشرملين لانهم ممنوعون ومعفيون من التجنيد والان سيكونون مضطرين للدفاع عن الافارقة . اين المسؤول عن الوطن من كل ما يجري . لقد اصبحت كل الاضواء الحمراء تومض ولا من يكثرت . وهناك مسالة اكيدة كل الافارقة سيحدون حدوهم وفي كل الندن المغربية فانتظروا الطامة الكبرى .
8 - #مقاطعون الجمعة 31 غشت 2018 - 22:03
هههههههههه نتائج سياسة ماما أفريكا...ولاو هاد المهاجرين داخلين معانا للشكاك شي نهار يخرجونا من ديورنا وبلادنا و يكولو ليك احنا هما المغاربة دياول بصح.
9 - رأي الجمعة 31 غشت 2018 - 22:13
شفتو الضصارة فين كتوصل ؟ ؟ ؟ المسؤولين عايشين في الأحياء الراقية و الفقراء في صراع دائم مع الأفارقة. أصبحوا يحتجون لأتفه الأشياء !!! لماذا لا يحتجون على حكوماتهم في بلدانهم ؟ ؟ ؟ ؟ لقد أصبحوا يشكلون عصابات خطيرة !!! ومن يتعاطف معهم ما عليه إلا أن يهديهم غرفة داخل منزله و باراكا من الشعارات الخاوية . اللي بغى يدير الخير يديرو في خوه المغربي .
10 - sara الجمعة 31 غشت 2018 - 22:24
اشنو بغاو ؟؟؟
نهجرو المغاربة من بيوتهم ونعطيهم ليهم؟؟؟؟؟
هاذ الباب خاصة يتسد بصرامة
لو كنّا باد غني أو على الأقل مكتفي كنّا قلنا مرحبا وألف مرحبا
لكن احنا بلد باقي مضاربين مع الوقت ومواردنا قليلة لا تتحمل اقتسامها مع المهاجرين
أعدادهم في تزايد كثير ؟ اذا الدول الكبرى والغنية والمتقدمة وحاملة شعارات حقوق الانسان ما قدرات عليهم وقامت بترحيلهم؟؟؟واش حنا اللي غاي نقدرو عليهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هادشي بدا كيزيد عن المعقول
نهجرو المغاربة من بيوتهم ونعطيهم ليهم؟؟؟؟؟
هاذ الباب خاصة يتسد بصرامة
لو كنّا باد غني أو على الأقل مكتفي كنّا قلنا مرحبا وألف مرحبا
لكن احنا بلد باقي مضاربين مع الوقت ومواردنا قليلة لا تتحمل اقتسامها مع المهاجرين
أعدادهم في تزايد كثير ؟ اذا الدول الكبرى والغنية والمتقدمة وحاملة شعارات حقوق الانسان ما قدرات عليهم وقامت بترحيلهم؟؟؟واش حنا اللي غاي نقدرو عليهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هادشي بدا كيزيد عن المعقول
11 - simohamed fes الجمعة 31 غشت 2018 - 22:28
من حقهم أن يتظاهروا ويصرخون لأنهم يعرفون أن الدولة أخذت على حسابهم ملايين الأوروات
12 - امين الجمعة 31 غشت 2018 - 22:38
أنا الصراحة مع مطالب الأفارقة. هما قالوا ما تعطيونا والوا خليونا غير نوصلوا لسبتة او مليلية نضبروا راسنا مع السبليون. واحد خاسر لفلوس او الوقت باش يوصل لسبتة او فالأخير ترضوا لتزنيت. راه بالسيف ما يكعا
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12