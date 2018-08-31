24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
31/08/2018
الأيام القادمة
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:05
|19:59
|21:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- محترفون مغاربة ينتظرون فرصة جديدة من رونار
- هجرة الكفاءات الوطنية
- لا يُسامُ الأمنُ خَسْفَ النِّعال
- سؤال القيم في خطاب حركة قادمون وقادرون "مغرب المستقبل"
- الناجي: النخبة المغربية في الخارج تتاجر بصورة المغرب غير الحقيقية
الناجي: النخبة المغربية في الخارج تتاجر بصورة المغرب غير الحقيقية (5.00)
منتخبو الصحراء يدافعون عن اتفاق الصيد أمام الاتحاد الأوروبي (5.00)
- الزفزافي يتلو "وصية الوداع" ويطلب دفن جثمانه في أرض الريف - (204)
- مصائب لمجرد تتضاعف .. "محامي القصر" يترك الدفاع عن "لمْعلم" - (125)
- المفوضية الأوروبية تعتزم إلغاء العمل بنظام "التوقيت الصيفي" - (96)
- شركة عالمية تبدأ توحيد الحقول البترولية لاستخراج الغاز بالمغرب - (83)
- تفاقم أورام سرطانية يضع حياة الرئيس الجزائري على "كف الموت" - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انتظارات عاصمة الفوسفاط
الجمعة 31 غشت 2018 - 21:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - abdo 2 الجمعة 31 غشت 2018 - 21:55
خريبكة أصبحت عبارة عن "جوطية" كبيرة و مزبلة و حالة من التسيب والهرج ليلا و نهارا.باختصار خريبكة أصبحت فوضى .
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1