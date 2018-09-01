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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تلوث مياه نهر أبي رقراق

تلوث مياه نهر أبي رقراق

السبت 01 شتنبر 2018 - 17:26

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1 - مصائب قوم عند قوم فوائد السبت 01 شتنبر 2018 - 17:41
اودي راه هما اصلا مبغاوناش نشربوا من الماء ديال الروبيني باش نشرو الما ديالهم، الله يدير شي تاويل ديال الخير
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2 - sami السبت 01 شتنبر 2018 - 17:50
إدا تلوت نهر أبي رقراق زد على دالك تلوث نهر أم الربيع يعني الماء الصالح للشرب في خبر كان اتقو ألله في ترواتنا الماءية
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