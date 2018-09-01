24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/09/2018
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:58
|13:32
|17:04
|19:58
|21:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- إندونيسيا تسعى إلى استضافة أولمبياد 2032
- ثلاثة قتلى و25 جريحا في انقلاب حافلة بين سبت كزولة وآسفي
- فسخ اتفاقية خاصة بالتأمين يغضب وكلاء كراء السيارات بالمغرب
- مهاجم الوداد أولاد ينتقل إلى الدوري البلجيكي
- معارضون يحذرون من "اغتيال الديمقراطية" في الانتخابات الموريتانية
منتخبو الصحراء يدافعون عن اتفاق الصيد أمام الاتحاد الأوروبي (5.00)
- مصائب لمجرد تتضاعف .. "محامي القصر" يترك الدفاع عن "لمْعلم" - (142)
- شركة عالمية تبدأ توحيد الحقول البترولية لاستخراج الغاز بالمغرب - (95)
- تفاقم أورام سرطانية يضع حياة الرئيس الجزائري على "كف الموت" - (94)
- المغرب يرحل أفواجا كبيرة للمهاجرين غير النظاميين نحو الجنوب - (68)
- حكومة مليلية المحتلة: "الحصار البري المغربي" عمل عدواني - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مستشفى بدون أطر صحية
السبت 01 شتنبر 2018 - 15:27