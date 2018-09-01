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كُتّاب وآراء
في العيون الشرقية
السبت 01 شتنبر 2018 - 20:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الفوسفاط وجوج بحورا والذهب السبت 01 شتنبر 2018 - 21:15
60 في 100 ديال المدن والمناطق في المغرب كلهم مهمشين ومنسيين ومعزولين وماكيسالو والو في المغرب .
2 - ايت السجعي السبت 01 شتنبر 2018 - 21:18
يقول المثل الغربي:"ما حك جلدك مثل ظفرك " فالأولى بأبناء المدينة و كفاءاتها التظافر من أجل النهوض بالمدينة عوض التباكي و إلقاء المسؤولية على الأخرين فالأخرين لن يأتوا من مدنهم للنهوض بمدينتك لذلك فعليك بالتوكل على الله و العمل الجاد و المتواصل مع الإبتعاد عن الإنتهازيين فمدينة العيون الشرقية ولادة وقد أنجبت أطرا لها شأن و هي لن تعدم من يمسح دموعها بعيدا عن العدميين والذين هدفهم ليس النهوض بالمدينة ولكنهم يطمحون على ما يبدو إلى الظغط على الجرح لكي يدمئ أكثر.
الحاصيل: الله يجيب الخير
الحاصيل: الله يجيب الخير
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