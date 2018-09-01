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كُتّاب وآراء
حياة آية في خطر
السبت 01 شتنبر 2018 - 17:21
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - mastee السبت 01 شتنبر 2018 - 17:57
لا اله إلا الله، يا رب شافيها وعافيها وصخر لها من خلقك من يساعدها يا ذا الجلال والاكرام
2 - bensaid السبت 01 شتنبر 2018 - 18:01
اطلب من الله سبحانه أن يشافي هده الطفلة. و من الملك المنصور أن يتدخل للمساعدة على دلك.
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