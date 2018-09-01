24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3217:0419:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. ألمانيا ترفض تبادل الأراضي بين صربيا وكوسوفو (5.00)

  2. حقيبة ممرّضة تجرّ شخصين إلى القضاء بسطات (5.00)

  3. "شبيبة الطليعة" ترفض الخدمة العسكرية الإجبارية (5.00)

  4. محاولة إنقاذ قطة (5.00)

  5. حكومة مليلية المحتلة: "الحصار البري المغربي" عمل عدواني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | لقاء "الأحرار" بالداخلة

لقاء "الأحرار" بالداخلة

السبت 01 شتنبر 2018 - 15:20

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - ياسمين السبت 01 شتنبر 2018 - 16:04
حزب التجمع الوطني للأحرار دائما ما يشكل الاستثناء في الساحة السياسية خاصة بعد تولي القيادة الجديد لزمام الأمور داخل هذا الحزب النموذجي بامتياز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
2 - عز الدين السبت 01 شتنبر 2018 - 16:05
الكل اليوم ينظر إلى هذا الحزب على كونه سيشكل البديل الحقيقي لتلك الأحزاب النمطية ذات الاشتغال الموسمي في تلك الفترات المعروفة لدى الجميع ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
3 - لمغور السبت 01 شتنبر 2018 - 16:06
يوم بعد يوم يكبر و يتقوى حزب التجمع الوطني للاحرار بفضل مناضليه و رئيسهم السيد اخنوش. فمزيدا من العطاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
4 - سالم السبت 01 شتنبر 2018 - 16:07
ما يعجبني في هذا الحزب هو وضع المواطنين وسط اهتماماته ، ويجعل مصلحة المواطن ذات أولوية، أما الباقي تفاصيل...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
5 - أمينة السبت 01 شتنبر 2018 - 16:07
هذا هو العمل الميداني المتوخى من طرف الفاعلين السياسيين للتجاوب مع متطلبات المواطنين تحية للسيد رئيس الحزب عزيز أخنوش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
6 - صحراوي السبت 01 شتنبر 2018 - 16:08
صلابة أي حزب ما تتجلى في قوة اقتراحاته وليس في الشعارات الفارغة. وحزب الحمامة يعبر عن شجاعته السياسية التي تهذف الى جعل الاوضاع اكثر استقرار بالاهتمام الذي يوليه للصحة و التعليم و الشغل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
7 - سلا السبت 01 شتنبر 2018 - 16:09
الديمقراطية الاجتماعية هي الحل .. القرب من المواطن هو الحل .. وهذا هو المسار الذي اختاره الأحرار، هنيئا للحزب برئيس كعزيز أخنوش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
8 - تجمعية السبت 01 شتنبر 2018 - 16:10
العمل الجاد و خدمة الوطن رغم المحاولات الفاشلة البئيسة لبعض الأحزاب في زعزعة الا ان الأحرار يواصلون العمل الجاد و ثقتهم في معركة الإصلاح كبيرة . و سنواصل المساار .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
9 - طارق السبت 01 شتنبر 2018 - 16:11
التجمع الوطني للأحرار، حزب الكفاءات و الأطر و ولاد الناس و ولاد الشعب، حزب الفلاح و النجار و العاطل و التاجر ..و و و حزب كل المغاربة... بالتوفيق للسيد الرئيس عزيز أخنوش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
10 - محمد السبت 01 شتنبر 2018 - 16:11
حقا ان حزب التجمع أعطى نفسا جديدا لسياسة في المغرب، فتراه في معالجة كل ما عجز عنه الآخرون و بالتالي و في اعتقادي ان يستحق المسؤوليات المنوطة به
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
11 - باعلي السبت 01 شتنبر 2018 - 16:20
من جديد حزب التجمع يقهر الخصوم ويؤكد على أنه الحزب الموعود، هذا مثال الأحزاب التي ترقى لطموح المواطن حزب يضع المواطن وسط اهتماماته ويجيب عن اشكالاته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - كريم السبت 01 شتنبر 2018 - 16:21
منذ مجيئ القيادة الجديدة أصبح التجمع قوة حزبية لا يستهان بها في بلادنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - مواطن السبت 01 شتنبر 2018 - 16:21
أغاراس أغاراس ليس مجرد شعار بل ممارسة يومية و التزام مستمر
التجمع مدرسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - المالكي السبت 01 شتنبر 2018 - 16:22
قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل تحتاج لنقاشات وبحث عن حلول ناجعة لحل اشكالاتها، وهذا مايقوم به حزب الحمامة خلال هذه الفترة بقيادة السيد عزيز أخنوش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - عقرب السبت 01 شتنبر 2018 - 16:23
مادامت مصلحة الوطن تميز حزب التجمع فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - جمال السبت 01 شتنبر 2018 - 16:24
حزب التجمع الوطني للأحرار نموذج الأحزاب التي تناقش بعقلانية الأغراض السياسية التي تستجيب لمطالب وطموحات المغاربة ، والسيد أخنوش رجل سياسة وذو كلمة لا يتنازل عنها مهما كان ولا يخشى أحد كما أنه حريص جدا على بناء هذا الحزب عل. أساس صحيح لا يعترف بكلمة لا نستطيع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - Amal lmir السبت 01 شتنبر 2018 - 16:39
حزب الأحرار حركي ونشيط وكل همههووالتواصل مع المواطن المغربي لمساعدته .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
18 - أبو ليليا السبت 01 شتنبر 2018 - 16:40
حزب إداري لا غير...
المغاربة عاقوا وفاقوا... وأخنوش أصبح العدو رقم 1 للطبقة الشعبية والتي تمثل 99,99 من المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - azad meryam السبت 01 شتنبر 2018 - 16:42
هذا هو العمل و المعقول ماشي الشفوي و الهدرة الخاوية مسار الثقة ليس للأحرار فقط بل هو للمغاربة قاطبة. حزب التجمع الوطني للأحرار هو المستقبل 
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
20 - Hanane Hanane السبت 01 شتنبر 2018 - 16:45
الاحرار حزب طموح.يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب المغربي . كل التوفيق واليسر ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - nasser karim السبت 01 شتنبر 2018 - 16:47
التجمع اضهر وبصدق أن هدفه هو الصالح العام للوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - تجمعي وافتخر السبت 01 شتنبر 2018 - 16:48
اغراس اغراس.. هو النجاح.. و الذي يحمل هذا الشعار.. شخص ناجح و يعمل بجد و صدق مع المواطنين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - mohamed rabat السبت 01 شتنبر 2018 - 16:50
التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل مغرب افضل و ضمان حقوق المواطنين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.