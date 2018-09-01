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كُتّاب وآراء
لقاء "الأحرار" بالداخلة
السبت 01 شتنبر 2018 - 15:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
1 - ياسمين السبت 01 شتنبر 2018 - 16:04
حزب التجمع الوطني للأحرار دائما ما يشكل الاستثناء في الساحة السياسية خاصة بعد تولي القيادة الجديد لزمام الأمور داخل هذا الحزب النموذجي بامتياز.
2 - عز الدين السبت 01 شتنبر 2018 - 16:05
الكل اليوم ينظر إلى هذا الحزب على كونه سيشكل البديل الحقيقي لتلك الأحزاب النمطية ذات الاشتغال الموسمي في تلك الفترات المعروفة لدى الجميع ...
3 - لمغور السبت 01 شتنبر 2018 - 16:06
يوم بعد يوم يكبر و يتقوى حزب التجمع الوطني للاحرار بفضل مناضليه و رئيسهم السيد اخنوش. فمزيدا من العطاء
4 - سالم السبت 01 شتنبر 2018 - 16:07
ما يعجبني في هذا الحزب هو وضع المواطنين وسط اهتماماته ، ويجعل مصلحة المواطن ذات أولوية، أما الباقي تفاصيل...
5 - أمينة السبت 01 شتنبر 2018 - 16:07
هذا هو العمل الميداني المتوخى من طرف الفاعلين السياسيين للتجاوب مع متطلبات المواطنين تحية للسيد رئيس الحزب عزيز أخنوش.
6 - صحراوي السبت 01 شتنبر 2018 - 16:08
صلابة أي حزب ما تتجلى في قوة اقتراحاته وليس في الشعارات الفارغة. وحزب الحمامة يعبر عن شجاعته السياسية التي تهذف الى جعل الاوضاع اكثر استقرار بالاهتمام الذي يوليه للصحة و التعليم و الشغل
7 - سلا السبت 01 شتنبر 2018 - 16:09
الديمقراطية الاجتماعية هي الحل .. القرب من المواطن هو الحل .. وهذا هو المسار الذي اختاره الأحرار، هنيئا للحزب برئيس كعزيز أخنوش
8 - تجمعية السبت 01 شتنبر 2018 - 16:10
العمل الجاد و خدمة الوطن رغم المحاولات الفاشلة البئيسة لبعض الأحزاب في زعزعة الا ان الأحرار يواصلون العمل الجاد و ثقتهم في معركة الإصلاح كبيرة . و سنواصل المساار .
9 - طارق السبت 01 شتنبر 2018 - 16:11
التجمع الوطني للأحرار، حزب الكفاءات و الأطر و ولاد الناس و ولاد الشعب، حزب الفلاح و النجار و العاطل و التاجر ..و و و حزب كل المغاربة... بالتوفيق للسيد الرئيس عزيز أخنوش
10 - محمد السبت 01 شتنبر 2018 - 16:11
حقا ان حزب التجمع أعطى نفسا جديدا لسياسة في المغرب، فتراه في معالجة كل ما عجز عنه الآخرون و بالتالي و في اعتقادي ان يستحق المسؤوليات المنوطة به
11 - باعلي السبت 01 شتنبر 2018 - 16:20
من جديد حزب التجمع يقهر الخصوم ويؤكد على أنه الحزب الموعود، هذا مثال الأحزاب التي ترقى لطموح المواطن حزب يضع المواطن وسط اهتماماته ويجيب عن اشكالاته
12 - كريم السبت 01 شتنبر 2018 - 16:21
منذ مجيئ القيادة الجديدة أصبح التجمع قوة حزبية لا يستهان بها في بلادنا
13 - مواطن السبت 01 شتنبر 2018 - 16:21
أغاراس أغاراس ليس مجرد شعار بل ممارسة يومية و التزام مستمر
التجمع مدرسة
التجمع مدرسة
14 - المالكي السبت 01 شتنبر 2018 - 16:22
قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل تحتاج لنقاشات وبحث عن حلول ناجعة لحل اشكالاتها، وهذا مايقوم به حزب الحمامة خلال هذه الفترة بقيادة السيد عزيز أخنوش
15 - عقرب السبت 01 شتنبر 2018 - 16:23
مادامت مصلحة الوطن تميز حزب التجمع فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
16 - جمال السبت 01 شتنبر 2018 - 16:24
حزب التجمع الوطني للأحرار نموذج الأحزاب التي تناقش بعقلانية الأغراض السياسية التي تستجيب لمطالب وطموحات المغاربة ، والسيد أخنوش رجل سياسة وذو كلمة لا يتنازل عنها مهما كان ولا يخشى أحد كما أنه حريص جدا على بناء هذا الحزب عل. أساس صحيح لا يعترف بكلمة لا نستطيع .
17 - Amal lmir السبت 01 شتنبر 2018 - 16:39
حزب الأحرار حركي ونشيط وكل همههووالتواصل مع المواطن المغربي لمساعدته .
18 - أبو ليليا السبت 01 شتنبر 2018 - 16:40
حزب إداري لا غير...
المغاربة عاقوا وفاقوا... وأخنوش أصبح العدو رقم 1 للطبقة الشعبية والتي تمثل 99,99 من المغاربة.
المغاربة عاقوا وفاقوا... وأخنوش أصبح العدو رقم 1 للطبقة الشعبية والتي تمثل 99,99 من المغاربة.
19 - azad meryam السبت 01 شتنبر 2018 - 16:42
هذا هو العمل و المعقول ماشي الشفوي و الهدرة الخاوية مسار الثقة ليس للأحرار فقط بل هو للمغاربة قاطبة. حزب التجمع الوطني للأحرار هو المستقبل
20 - Hanane Hanane السبت 01 شتنبر 2018 - 16:45
الاحرار حزب طموح.يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب المغربي . كل التوفيق واليسر ان شاء الله
21 - nasser karim السبت 01 شتنبر 2018 - 16:47
التجمع اضهر وبصدق أن هدفه هو الصالح العام للوطن
22 - تجمعي وافتخر السبت 01 شتنبر 2018 - 16:48
اغراس اغراس.. هو النجاح.. و الذي يحمل هذا الشعار.. شخص ناجح و يعمل بجد و صدق مع المواطنين.
23 - mohamed rabat السبت 01 شتنبر 2018 - 16:50
التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل مغرب افضل و ضمان حقوق المواطنين.
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