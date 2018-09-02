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كُتّاب وآراء
احتجاج ضد خيرية تيط مليل
الأحد 02 شتنبر 2018 - 13:32
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مغربي غيور الأحد 02 شتنبر 2018 - 14:04
أين هي السيدة الوزيرة المسلمة والمؤمنة ب الله التي تطبل هنا و هناك ؟ واحدة من بين دور العجزة، و التي يقال أنها الأحسن و الأفضل ، في حالة لاتقبل الحيونات العيش فيها.
2 - من عمق البادية الأحد 02 شتنبر 2018 - 14:05
والذي نفسي بيده هذا ما ظهر و ما خفي اعضم. اهذا يقع في بلد الخير و المحسنين بلد الحق والد موقراطية كما يدعون ؟ والله انعدمت الانسانية في مسؤولي هذا البلد همهم الوحيد المال ولو بالحرام فلا تنتضر شيءا أيها الضعيف لك الله يا وطني الحبيب .
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