24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2906:5813:3217:0419:5621:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. انتقادات حقوقية تلاحق ترحيل المغرب لمهاجري جنوب الصحراء (5.00)

  2. تركيا ترفع أسعار الكهرباء مع تفاقم أزمة الليرة (5.00)

  3. ترامب يلعب الغولف بالتزامن مع جنازة مكين (5.00)

  4. إنتاج الشمندر السكري يرتفع في منطقة الغرب (5.00)

  5. أخصائي يعدّد مخاطر الشاشات الإلكترونية على دماغ وإدراك الأطفال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج ضد خيرية تيط مليل

احتجاج ضد خيرية تيط مليل

الأحد 02 شتنبر 2018 - 13:32

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربي غيور الأحد 02 شتنبر 2018 - 14:04
أين هي السيدة الوزيرة المسلمة والمؤمنة ب الله التي تطبل هنا و هناك ؟ واحدة من بين دور العجزة، و التي يقال أنها الأحسن و الأفضل ، في حالة لاتقبل الحيونات العيش فيها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - من عمق البادية الأحد 02 شتنبر 2018 - 14:05
والذي نفسي بيده هذا ما ظهر و ما خفي اعضم. اهذا يقع في بلد الخير و المحسنين بلد الحق والد موقراطية كما يدعون ؟ والله انعدمت الانسانية في مسؤولي هذا البلد همهم الوحيد المال ولو بالحرام فلا تنتضر شيءا أيها الضعيف لك الله يا وطني الحبيب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.