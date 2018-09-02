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كُتّاب وآراء
رائحة كريهة وأمراض في تمارة
الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - علال القادوس الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:33
يا مغاربة كل من هو متضرر بهدا القادوس يجب القيام بالعمل الاتي: البحث عن المنبع اي فواهة القادوس القادفة للقدورات و تبليطه بالاسمنت و ستتجمع القادورات والروائح في القادوس حتى ترجع القادورات الى المنازل المنتجة لها
انها لصوص و مافيا العقار يبنون اقامات بدون توفير مرافق تصريف المياه العادمة
انها لصوص و مافيا العقار يبنون اقامات بدون توفير مرافق تصريف المياه العادمة
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