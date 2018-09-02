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كُتّاب وآراء
انفجار "جيت سكي" في المضيق
الأحد 02 شتنبر 2018 - 14:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - d'Ali الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:02
Holly ****!!!!!!!!!!!!! explication?! explications ?!!!!
2 - عزيز الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:04
الله أكبر نتمنى من الله العلي القدير تكون ماوقع بأس و يكونو على خير
3 - التقليد الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:05
الصناعة الصينية تشكل خطر خطر خطر على المستهلك.. الكثير وقع لهم نفس المشكل في الشواطئ المغربية هذا الصيف وخاصة في الشواطئ الجنوبية....
4 - Pedro الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:06
يا ربي سلامة.. لقضيه باينه شي واحد عينه قرطاسة
تعليق غير لائق
-60
7 - xxxx الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:21
ههههههه.مثل الافلام الامريكية والايطالية لبعض المافيات يقومون بتفجير مفخخ لتجيتسكي.
الله معاك يامن كان يقود التجيسكى ومرافقه.نتمنى ان يكونو في صحة جيدة.وأن تكون الدراجة المائية قانوية.من حيت التأمين و بعض الثائق الاخرى.والفاهم يفهم
الله معاك يامن كان يقود التجيسكى ومرافقه.نتمنى ان يكونو في صحة جيدة.وأن تكون الدراجة المائية قانوية.من حيت التأمين و بعض الثائق الاخرى.والفاهم يفهم
8 - فؤاد الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:29
هل هنالك سياج عائم يفصل المسطافين واصحاب الجيت سكي؟. اذا لم يكن فهذه كارثة.
10 - sliman الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:33
حفضهوم الله !! الله كبير و تباركالله على اللي سمات ربي اثناء الحادثة ! بغيت نعرف علاش ديك الغوتة (( واعاواعغاعازو )) دبال العيالات تاتوترني !؟؟؟
11 - bal الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:40
غتكون ضربه قاسية على صعيد عمود الفقري والجهاز التناسلي
نتمنى لهم شفاء العاجل
نتمنى لهم شفاء العاجل
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