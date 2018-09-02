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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شجار ودهس وسط طنجة

شجار ودهس وسط طنجة

الأحد 02 شتنبر 2018 - 14:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - viday faquire الأحد 02 شتنبر 2018 - 14:57
لاحول ولا قوة الا بالله العضيم
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55
2 - yassine tajjiou الأحد 02 شتنبر 2018 - 14:57
شيء عادي في بلاد السيبة.وبلاد اولاد لفشوش.الجهل والامية قتلت بلادنا الحبيب.
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93
3 - هوليود الأحد 02 شتنبر 2018 - 14:58
أظن أن البيضة لعبت بالعقول. هذه عصابات لا تهاب القانون و حتى الكلاب لا نقدر على دهسهم هكذا. يجب الحكم بالمؤبد مع الأشغال الشاقة. و اطلب من الأشخاص المدهوسين عدم التنازل والتسامح
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60
4 - elhoussaine الأحد 02 شتنبر 2018 - 14:59
يلا جينا نشوفو من ولحد الناحية هادشي ليخاصو يدير اي سائق تعرض للسرقة حيت كون ماهربش يقدرو يقتلوه و يهرسو ليه سيارتو و احسن حاجة هي انه دافع على نفسو. لأنه مكاينش تأمين لي يعوضو و مكاينش سبيطار فين يتعالج كون تضرب
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112
5 - ولد زايو الأحد 02 شتنبر 2018 - 14:59
السيبا زائد الجهل والفقر والمخدرات والطغيان اذا اجتمعت هذه الصفات في مجتمع كمجتمعنا هذا يقع كا ماهو أسوأ. اللطف يا ربي.
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27
6 - مصدومة الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:02
لا حول ولا قوة الا بالله
ما نراه الان هو تمرة قلة التربية و انعدام الاخلاق في مجتمعنا
الله يلطف بنا و يحفظ وليداتنا
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22
7 - najib الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:03
هدي هيا السيبا خضهم يتشدو ويضبق فيهم أقضا العقوبه
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12
8 - samir الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:03
شارع الكورنيش هذا أصبح بمثابة مضمار للسباقات غير القانونية والتفحيط بعد منتصف الليل هواية مزعجة يمارسها أبناء لفشوش وما يخلف ذلك من أصوات مزعجة تحرم السكان من النوم الهادئ والمريح وهؤلاء ملو من تقديم الشكايات للأمن ولا من يتحرك
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16
9 - البلبل المغربي الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:03
لاحول ولا قوة إلا بالله ربما أرادو التعدو على صاحب السيارة لأنهم هم كتر الله يحفظ الجميع
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19
10 - serhane الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:03
ما هذا ما هذا الذي يقع بلاد السيبة والا قانون اين هو الامن الوطني بنادم طغى يا رب السلامة
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11
11 - إبراهيم امريرت الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:07
ياربي السلامة يالطيف هادشي كيغلع في هذه البلاد
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8
12 - فاينك ااالحبيب فاينك الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:07
من الافارقة الى الدهس طنجة بوابة الصداع والمشاكل لم تبقى عروس استوفت العسل ودخلت مرحلة القطران
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14
13 - #مقاطعون الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:10
هههههههه هادي كولومبيا ماشي المغرب ،البلاد راحت في الأزوزة كما يقول أشقاءنا المصريين أهل المحروسة...وافينكم أ دعاة مقاربة القمع و التخوين المخزنية حاكرين غير على أبناء الشعب المغربي الكادح المطالب والحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.......
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3
14 - علال الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:16
هذه العناصر التي يجب اعادة تربيتها بالتجنيد الاجباري.و من بعد السجن بالاعمال الشاقة لفك العزلة عن المناطق النائية.
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15 - ht.brahim الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:17
ما أجمل حياة الرحل، كل شيء فيها بسيط و أصلي و مريح
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13
16 - reanime الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:18
ce que je vois dans la vidéo c'est une voiture qui fonce sur 5 personnes qui portent des barres de fer. je ne connais pas les circonstances pourquoi on leur a fonce dessus mais ils avaient pas l'air de simples piétons.
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5
17 - hamid الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:18
الى السيد elhoussaine. السيد غادي جاي عليهم بالسيارة و مشا و جا و ضرب و عاود دار . ماشي محاولة السرقة بل انتقام
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18 - الكويت نيوز الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:19
ولهذه الاسباب نؤيد التجنيد الاجباري وبشدة . اظن أنهم تجار مخدرات بكل بساطة
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9
19 - khaald الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:24
ان كان الأشخاص المدهوسين مجرمين فأنا أرفع القبعة لسائق السيارة .وإن كان السائق من أولاد الفشوش فيجب إعدامه
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20 - مواطن الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:42
في ظل ما نعيشه يوميا من جرائم وعنف داخل المجتمع وتضييق العمل الامني بمقتضيات قانون الحريات العامة وحقوق الانسان فانتظروا ما هو اسوء نسأل الله الهداية للجميع
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21 - فوكو الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:42
ياليت التجنيد الإجباري يطال هؤلاء
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22 - اين الامن؟ الأحد 02 شتنبر 2018 - 15:42
لمادا غياب تام لرجال الامن؟ يجب معاقبة اامدنب ايا كان
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