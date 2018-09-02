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كُتّاب وآراء
موعظة بنكيران وأم الرميد
الأحد 02 شتنبر 2018 - 22:47
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - البيضاوي الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:09
خدوا العبرة تا حد ما دايم فيها الدوام الله عز وجل كل من عليها فان و يبقى وجه ربك دو الجلال و الاكرام
2 - abdoo abdoo abdoo الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:13
يقول الرسول الكريم كفى بالموت واعظا. فاتقوا الله في الشعب أيها السياسيون وضعوا نصب أعينكم لمتل هذا اليوم
3 - مغربي الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:17
ألهم السيد الرميد و الذويها الصبر و السلوان و حسن العزاء تغمدها الله بالواسع الرحمته و أدخلها الفسيح الجنان مع النبءين و الصدقين و الشهداء و الصالحين وان لله وان اليه راجعون.
4 - عبد الله الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:20
إن لله وإن إليه راجعون،اللهم إغفر لها وارحمها'
اللهم أجعل قبر كل أم روضة من رياض الجنة يارب
اللهم أجعل قبر كل أم روضة من رياض الجنة يارب
5 - youssef zourki الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:21
إن لله وإنا إليه راجعون السي رميد الباركة في راسك هادي هي سنة الحياة ونسأل المولى عز وجل أن يرزقكم الصبر و أن يدخل الأم ديالك الجنة وأن يغفر لها ويعفو عنها كما ربتك صغيرا
7 - بنحمو الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:23
الموت من سنن ااحياة و لولا الموت لبقي آدم لوحده مع حواة من دون حتى الانجاب ،،،رحم الله ام السيد الرميد
اما بنكيران فهذا هو الدور الذي يتقنه لقد عاد البه، اما شيئا آخر فقد كان تطفلا....
اما بنكيران فهذا هو الدور الذي يتقنه لقد عاد البه، اما شيئا آخر فقد كان تطفلا....
9 - ناصح أمين الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:25
من سيحميك هاته اللحظة...اين منصبك..اين اموالك..اين عشيرتك وابناؤك...الحمدلله أن في الجنة اهل لايفقدوا وأحبة لايرحلوا...جعلني الله وإياكم وهاته السيدة من أهلها وتغمدها الله برحمته...
10 - البقاء لله الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:28
وأتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.(البقرة)281
يقول المثل:سعداتك أفاعل الخير.
يقول المثل:سعداتك أفاعل الخير.
12 - خليلوفيتش الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:32
السي بنكيران هي مشات عند الله إيوا ونتا باشمن وجه غتلقا الله خرجتي علينا دوزتي لسيادك جميع الأمور اللي ما قدروش ايمرروها مررتيها نتا المقاصة التقاعد الما الضو. ...... المهم دعيناك لله هو يأخذ فيك الحق
13 - وجدي الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:39
الله ارحم هذه الفقيدة واكرم مثواها في المقابل اوافق السيد بنكيران ان فقدان الوالدة سيرافق الانسان مدى حياته لكن نسيت فقدان الشعب الذي سيرافقك حتى مماتك الى يوم البعث هل اتعضتم من الموت وحسبتم كم من مغربي فقد والديه ولم يجد قوت يومه
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