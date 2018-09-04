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كُتّاب وآراء
الكهرباء تغضب مهاجرين
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - زكرياء المغربي الاثنين 03 شتنبر 2018 - 23:58
ينقطع الكهرباء عن الساكنة وما هو دور شركة ليدك
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