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كُتّاب وآراء
فيضان وادي اغرم امزدار
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - simo الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:37
هدا هو الواد ما شفتو والو . اجي تشوف واد ملوية الرابط بين ميدلت والسعيدية فاش كيكون حامل كيخلع ما تقدرش تشوف فيه .
2 - تزاريني الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:38
الحمد لله على نعم الله
جل مناطق المغرب الشرقي تتلقى تساقطات مطرية غير منتظمة طول السنة ...مياه تمر في الأودية دون الاستفادة منها على طول السنة! أين سياسة السدود! ؟ لماذا لا يتم تشييد سدود في كل منطقة لتجميع المياه ليستفيد منها البلاد و العباد
لو استثمرت الدولة في السدود في تلك المناطق لما رأينا الهجرة من الجنوب إلى الشمال
لما رأينا ازدهار الفلاحة و تحقيق الاكتفاء الذاتي في تلك المناطق
لكن المغرب منحصر في محور طنجة الدار البيضاء الرباط!
جل مناطق المغرب الشرقي تتلقى تساقطات مطرية غير منتظمة طول السنة ...مياه تمر في الأودية دون الاستفادة منها على طول السنة! أين سياسة السدود! ؟ لماذا لا يتم تشييد سدود في كل منطقة لتجميع المياه ليستفيد منها البلاد و العباد
لو استثمرت الدولة في السدود في تلك المناطق لما رأينا الهجرة من الجنوب إلى الشمال
لما رأينا ازدهار الفلاحة و تحقيق الاكتفاء الذاتي في تلك المناطق
لكن المغرب منحصر في محور طنجة الدار البيضاء الرباط!
3 - fouad الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:38
يجب الاستفادة من هده المياه فنحن في امس الحاجة اليها ييقى السؤال المطروح هل تمة بناء السدود او فقط حبر على ورق
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