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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فيضان وادي اغرم امزدار

فيضان وادي اغرم امزدار

الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - simo الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:37
هدا هو الواد ما شفتو والو . اجي تشوف واد ملوية الرابط بين ميدلت والسعيدية فاش كيكون حامل كيخلع ما تقدرش تشوف فيه .
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2 - تزاريني الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:38
الحمد لله على نعم الله
جل مناطق المغرب الشرقي تتلقى تساقطات مطرية غير منتظمة طول السنة ...مياه تمر في الأودية دون الاستفادة منها على طول السنة! أين سياسة السدود! ؟ لماذا لا يتم تشييد سدود في كل منطقة لتجميع المياه ليستفيد منها البلاد و العباد
لو استثمرت الدولة في السدود في تلك المناطق لما رأينا الهجرة من الجنوب إلى الشمال
لما رأينا ازدهار الفلاحة و تحقيق الاكتفاء الذاتي في تلك المناطق
لكن المغرب منحصر في محور طنجة الدار البيضاء الرباط!
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3 - fouad الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:38
يجب الاستفادة من هده المياه فنحن في امس الحاجة اليها ييقى السؤال المطروح هل تمة بناء السدود او فقط حبر على ورق
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