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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | متقاعدون وعامل خريبكة

متقاعدون وعامل خريبكة

الاثنين 03 شتنبر 2018 - 21:33

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1 - عبدالرزاق الاسماعيلي الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:07
الفوسفاط في اقليم خريبكة انتهى...
الآن المجمع اتجه الى فوسفاط اقليم الفقيه بن صالح...
شي نقابيين سابقين تقاعدوا ألفوا الصراخ...لذلك استحدثوا لأنفسهم هذه المطالب...
الفوسفاط ديال المغاربة جميعا
والتشغيل يقوم على أساسين:
حاجة المرفق
ثم تكافؤ فرص المغاربة جميعا...
هؤلاء يحسبون أنفسهم بعد تقاعدهم قد ورثوا المكتب الشريف ويريدون توريثه لأولادهم وأحفادهم
هاهاها اللي بغا يخدم يعري على الكتاف
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