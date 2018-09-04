24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/09/2018
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:00
|13:32
|17:02
|19:54
|21:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- إسناد جوي يطوق حريق غابة أغيل بتاونات
- مؤسسات عمومية وشركات للدولة "تتجاهلُ" تقارير "قضاة جطو"
- رصيف الصحافة: الداخلية تستعد لإحصاء ودعم الأسر المعوزة بالمملكة
- فيضان وادي اغرم امزدار
- تطلعات ساكنة وزان
مؤسسات عمومية وشركات للدولة "تتجاهلُ" تقارير "قضاة جطو" (5.00)
زياش يتوج بالحذاء الذهبي لهولندا .. ووالدته: حكيم رفع راية المغرب (5.00)
وزارة التربية: دارجة المقررات بيداغوجية .. وعيوش: تطور للمدرسة (5.00)
"وصمة عار" تدفع الممرضين إلى الاعتصام أمام مقر وزارة الصحة (5.00)
- هذه تفاصيل العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسياً في المغرب - (158)
- صحافية أمريكية تنصب فخا لوالي العيون في برنامج حول الصحراء - (135)
- الإنفاق العسكري والتجنيد الإجباري بالمغرب يؤرقان "الجار الإسباني" - (84)
- عقوبة التحرش الجنسي - (81)
- رصيف الصحافة: الداخلية تستعد لإحصاء ودعم الأسر المعوزة بالمملكة - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
زينون: أنا كائن من السماء
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 12:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - مومو الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 12:55
دموعي تنظيف بلا توقف.الله يشوف من حالو الله يرحم اللي قرأه.الله ينجيه من كل مكروه.سير اخويا بغيت ليك ستر مولانا.
2 - مغترب الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:07
لا حول ولا قوة إلابالله العلي العظيم.اللهم انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.
واخا هكذا تبارك الله عليه كيهدر احسن من شي برلمانين عدنا
واخا هكذا تبارك الله عليه كيهدر احسن من شي برلمانين عدنا
3 - عاجل الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:09
عِوَض صرف الملايين كل سنة على (الفنانين) والتخربيق المخزني اطلب من النظام الاهتمام بعلم النفس لتوعية المغاربة بهذا العلم وخاصة مرض الفصام/الشيزوفرينيا .
4 - abdaziz adam الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:10
سبحان الله على نعمة صوته وهو يتلو القرأن الكريم فعلا إنه شخص يحتذى به رغم مرضه النفسي. أللهم أرزقه زينة العقل
5 - Hamid gouif الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:22
ماعرفتش علاش عندي احساس أن هذا المتشرد يتصنع الحزن
6 - محمد الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:27
الله اشافيه الله وحده من يعلم ما في قلب هدا الشخص من هم المرجو منكم عدم التخلي عنه رأينا متل هده الحالة وعشناها الله يهدي ما خلق.
7 - مؤمن بالله الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:31
سبحان الله هذا الشاب دخل قلبي
بانه قال كلمة أرددها في اي جمع نناقش فيه الانسان و وجوده في الكون
فعلا نحن نزلنا من السماء الى الارض
من جنة الى الارض و ذلك من اجل الاختبار الالاهي
حتى يعلم الله منا الصالحون و الطالحون حتى يميز الطيب من الخبيث
قم نرجع اليه بعد الاختبار و يكون الجزاء اما الجنة او النار
و اسال الله يدخل جميع المغاربة و المسلمين جنته جنات النعيم
امين
بانه قال كلمة أرددها في اي جمع نناقش فيه الانسان و وجوده في الكون
فعلا نحن نزلنا من السماء الى الارض
من جنة الى الارض و ذلك من اجل الاختبار الالاهي
حتى يعلم الله منا الصالحون و الطالحون حتى يميز الطيب من الخبيث
قم نرجع اليه بعد الاختبار و يكون الجزاء اما الجنة او النار
و اسال الله يدخل جميع المغاربة و المسلمين جنته جنات النعيم
امين
8 - محمد مكناس الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:33
سلام فما يخص الاخ أود ان يقوم الاب بدهاب ابنه الى طبيب نفساني ليقوم بتشخيص حالته ونتمنى له الشفاء العاجل.
9 - متأثر الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:38
سبحان الخالق
هذا الشاب لا يستحق أن يكون في هذه الوضعية
أتمنى من الله العلي القدير أن يفرج عنه ويعافيه ويستبدله خيرا وأدعو الله أن يهدي أسرته للاعتناء به. حرام أن يلد الناس أبناء حتى إذا أصبحوا مثل الزهور يهملونهم بسبب أو بدون سبب. نسأل الله العفو والعافية. وأن يوفق الجميع حتى يلتئم شمل جميع الأسر التي تعيش وضعيات صعبة. أمين
هذا الشاب لا يستحق أن يكون في هذه الوضعية
أتمنى من الله العلي القدير أن يفرج عنه ويعافيه ويستبدله خيرا وأدعو الله أن يهدي أسرته للاعتناء به. حرام أن يلد الناس أبناء حتى إذا أصبحوا مثل الزهور يهملونهم بسبب أو بدون سبب. نسأل الله العفو والعافية. وأن يوفق الجميع حتى يلتئم شمل جميع الأسر التي تعيش وضعيات صعبة. أمين
10 - عادل الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:41
صوت رائع غير هو وكان فيه التمثيل بزاف معروف فأكادير بهاد هبل تربح
11 - ADDI MED الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:45
لا حول ولا قوة إلابالله العلي العظيم.اللهم انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.
بصراحة كلام سي محمد كلا م نابع من القلب بكيت كثيراااا صوت جميل تلاوة رائعة ثقشعر الأ بدان
بصراحة كلام سي محمد كلا م نابع من القلب بكيت كثيراااا صوت جميل تلاوة رائعة ثقشعر الأ بدان
12 - amine الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:47
وجب الوقوف بجانبه و إتباع حصص عند طبيب نفسي
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13