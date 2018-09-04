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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | زينون: أنا كائن من السماء

زينون: أنا كائن من السماء

الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 12:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مومو الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 12:55
دموعي تنظيف بلا توقف.الله يشوف من حالو الله يرحم اللي قرأه.الله ينجيه من كل مكروه.سير اخويا بغيت ليك ستر مولانا.
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34
2 - مغترب الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:07
لا حول ولا قوة إلابالله العلي العظيم.اللهم انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.
واخا هكذا تبارك الله عليه كيهدر احسن من شي برلمانين عدنا
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35
3 - عاجل الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:09
عِوَض صرف الملايين كل سنة على (الفنانين) والتخربيق المخزني اطلب من النظام الاهتمام بعلم النفس لتوعية المغاربة بهذا العلم وخاصة مرض الفصام/الشيزوفرينيا .
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33
4 - abdaziz adam الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:10
سبحان الله على نعمة صوته وهو يتلو القرأن الكريم فعلا إنه شخص يحتذى به رغم مرضه النفسي. أللهم أرزقه زينة العقل
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5 - Hamid gouif الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:22
ماعرفتش علاش عندي احساس أن هذا المتشرد يتصنع الحزن
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-4
6 - محمد الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:27
الله اشافيه الله وحده من يعلم ما في قلب هدا الشخص من هم المرجو منكم عدم التخلي عنه رأينا متل هده الحالة وعشناها الله يهدي ما خلق.
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7 - مؤمن بالله الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:31
سبحان الله هذا الشاب دخل قلبي
بانه قال كلمة أرددها في اي جمع نناقش فيه الانسان و وجوده في الكون
فعلا نحن نزلنا من السماء الى الارض
من جنة الى الارض و ذلك من اجل الاختبار الالاهي
حتى يعلم الله منا الصالحون و الطالحون حتى يميز الطيب من الخبيث
قم نرجع اليه بعد الاختبار و يكون الجزاء اما الجنة او النار
و اسال الله يدخل جميع المغاربة و المسلمين جنته جنات النعيم
امين
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8 - محمد مكناس الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:33
سلام فما يخص الاخ أود ان يقوم الاب بدهاب ابنه الى طبيب نفساني ليقوم بتشخيص حالته ونتمنى له الشفاء العاجل.
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9 - متأثر الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:38
سبحان الخالق
هذا الشاب لا يستحق أن يكون في هذه الوضعية
أتمنى من الله العلي القدير أن يفرج عنه ويعافيه ويستبدله خيرا وأدعو الله أن يهدي أسرته للاعتناء به. حرام أن يلد الناس أبناء حتى إذا أصبحوا مثل الزهور يهملونهم بسبب أو بدون سبب. نسأل الله العفو والعافية. وأن يوفق الجميع حتى يلتئم شمل جميع الأسر التي تعيش وضعيات صعبة. أمين
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10 - عادل الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:41
صوت رائع غير هو وكان فيه التمثيل بزاف معروف فأكادير بهاد هبل تربح
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11 - ADDI MED الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:45
لا حول ولا قوة إلابالله العلي العظيم.اللهم انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.
بصراحة كلام سي محمد كلا م نابع من القلب بكيت كثيراااا صوت جميل تلاوة رائعة ثقشعر الأ بدان
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12 - amine الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:47
وجب الوقوف بجانبه و إتباع حصص عند طبيب نفسي
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13 - adil الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:48
يبدو أنه يعاني من أزمة نفسية حادة
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