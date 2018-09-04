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كُتّاب وآراء
الصمدي وتغيير مناهج الدراسة
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 14:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - حسن الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 14:33
إذا كان الصمدي ليست له المعلومات الكافية لما حدث من تغيير في المقررات الدراسية، فمن له المعلومات إذن؟ هل نسأل وزير الداخلية؟ حسبنا فيكم الله ونعم الوكيل، في عهد حكومة التدين، تُحارَب لغةُ القرآن الكريم، تدريج المقررات الدراسية أمر لم تجرؤ علية حتى التيارات اليسارية، وها هم إخوان بن كيران يفعلونه!!! واتخذوا سبيلهم في الغي عجبا!
2 - طنسيون الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 15:06
كلام الاشتغال على المناهج والبرامج يتكرر ككل سنة والوضع نفسه يبرز التخبط والارتجال والترقيع في واقع يسوء أكثر فأكثر. أين هو الجديد مع البطالة والهدر والكفاءة المهنية والابتكار والإبداع و... ؟
3 - طاليب الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 15:07
التغيير من اجل التغيير لايجدي. الشباب خاصو يتعلم التربية الحميدة و الاخلاص وتقاسم الخيرات والاحترام المتبادل والمعرفة و العلم والرياضيات و الرياضة والبيءة و المبادرة ...الحمد لله فالمغرب عندنا اطفال ماشاء الله ...دكيين وقادرين على التعلم والنبغ والتعايش...من فضلكم لاتكلخوهم بمقرراتكم الاخوانجية الوهابية او ديال ماما فرنسا والبنك الدولي! لاتتلاعبو بافءدتهم من اجل المال!
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