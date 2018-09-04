24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/09/2018
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:00
|13:32
|17:02
|19:54
|21:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- مؤسسات عمومية وشركات للدولة "تتجاهلُ" تقارير "قضاة جطو"
- تطلعات ساكنة وزان
- ورش دولي يُلهم متطوعين أجانب في الرشيدية
- متقاعدون وعامل خريبكة
- جمهور موناكو يشيد بمستوى المغربي أيت بناصر
"بوجو" ترفع إنتاج "مصنع القنيطرة" إلى 200 ألف سيارة سنوياً (5.00)
وزير إسرائيلي: حلّ الدولتين "مات" والحكم الذاتي ينتظر الفلسطينيين (5.00)
- وزارة التربية: دارجة المقررات بيداغوجية .. وعيوش: تطور للمدرسة - (191)
- صعوبات تواجه إحصاء فقراء المغرب .. والحكومة تواصل دعم "البوطا" - (73)
- ترامب يحشد الجيوش الأمريكية .. هل تكون إدلب بداية "حرب عالمية"؟ - (53)
- "اغتيال صهاينة لباها والزايدي" يجر ناشطيْن مغربيين إلى التحقيق - (51)
- زياش يتوج بالحذاء الذهبي لهولندا .. ووالدته: حكيم رفع راية المغرب - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كريساج في وضح النهار
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 22:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - بوجيدي الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 22:41
أبناء بلدي من القمامة يقتاتون،في المقابر يقطنون،في المزابل يلعبون....
أبناء وطني في الخوف يعيشون،مع الموت يتراقصون،بالسيوف بالحجارة بالعصر الحجري يتواصلون...
أبناء وطني في الخوف يعيشون،مع الموت يتراقصون،بالسيوف بالحجارة بالعصر الحجري يتواصلون...
2 - مواطنة الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 22:43
مساكن يحسن اعوانهم.هذو ياحسرة على باب الرباط ..العاصمة اللي خاصها على الاقل تكون واجهة مشرفة ..إيوا غير نسكتو على ورززات وزاكورة وتارودانت ..أعتقد أنهم أحسن وبعيدين عن قوم لوط ..اللذين لم ينفعوا الوطن بشيء
3 - من فاس الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 22:44
ضواحي المدن كالمدن اصبحت مرتع ااجرائم... لغياب تام للدوريات. او وجودها من عدمها.... و العدد القليل لرجال الدرك. 12 دركي بما فيهم رئيس..... ل حوالي 12000 مواطن. هدا في البادية و مراكز شبه مدن... لا يحمون حتا انفسهم.. و رجال الدرك في القيادات و المراكز قابعين اي افواح تتخرج كل سنتين. جالسة... لا يعززون بها...
4 - wahbi الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 22:48
أين الأمن !؟ أين هو الأمن !؟ نقطة رجوع الى السطر
5 - متضرر الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 22:48
والله إلى بزاف هتشي أنا من أحد سكان هد لبلاسة لي كتواجد فسدي محمد شريف بتمارة لكيبلغ عدد سكان ديلها 2000 نسمة تقريبا راه خص شي حل لهاد الناس
6 - marocain الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 22:52
وهادشي بزاف٠٠٠كيف يديرالمواطن باش يعيش ف هاذ البلاد؟
7 - Azro الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:01
ما لاحظته في الفيديو هو كثرة الأطفال مستجوبة قالت انها عندها 6 بنات، غني تجد عده ابنان لا غير ،حلل وناقش؟؟؟
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7