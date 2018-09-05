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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مناظر خلابة بإقليم أزيلال

مناظر خلابة بإقليم أزيلال

الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 00:52

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1 - nomade الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 01:07
مناظر خلابة فعلا، لكن الأزبال في كل مكان! جنبات الطرق تحدث وخزا في العين بما يغطيها من نفايات! من البلاستيك إلى حفاظات الأطفال مرورا بقوارير الجعة!... إلى متى سنفهم أن السياح مستاؤون جدا من هذا الوضع المقزز؟ إلى متى سنعي بأن إنعاش السياحة رهين أولا بالنظافة على كل المستويات؟؟
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