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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جنازة أرملة الخطيب

جنازة أرملة الخطيب

الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 20:52

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:18
تغمدها الله بالواسع الرحمته و ادخلها الفسيح الجنان مع النبءين و الصدقين و الشهداء و الصالحين و ألهم ذويها الصبر و السلوان و حسن العزاء وان لله وان اليه راجعون. من الشيم أجدادنا التضامن والتعاون و تأزر في السراء و الضراء.
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2 - Ahmed italie الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:38
ان لله وانا اليه راجعون ما يثير الانتباه في هذا الفيديو ان مجموعة الشخصيات التي حضرت تبد غير مبالية تتبادل أطراف الحديث تستمه قهقهات غير معتبرة لعظمة الحدث حتى هذا الموقف الجلل الذي يهذم اللذات ويقف المرء عنده عاجزا لهواه وما يليه لكنهم تبدو عليهم عدم المبالات فكيف ننتظر منهم ان يتقوا الله في المسؤولية المنوطة إليهم لاحول ولا قوة الا بالله.
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