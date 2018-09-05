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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أجواء العودة إلى الدراسة

أجواء العودة إلى الدراسة

الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 14:08

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أبناؤنا أمانة في عنقكم الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 14:46
عودة سعيدة لتلامذتنا وفلذات أكبادنا، نرجو من المدرسين أن يكونوا عند مستوى الثقة الموضوعة فيهم، فأبناؤنا أمانة في أعناقهم، وآمالنا معقودة عليهم، فلا تخيبوا آمالنا.
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