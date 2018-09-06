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كُتّاب وآراء
أسعار الكتب المدرسية
الخميس 06 شتنبر 2018 - 05:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مواطن الخميس 06 شتنبر 2018 - 09:46
الزيادة في اسعار الدفاتر كانت مقررة في السنة الفارطة و اصحاب بيع بالجملة كانوا على علم بهده الزيادة وبدون شك يكونو قضاو العرض.
2 - hamidoo الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:25
نصيحة للاباء عوض دفع مبالغ باهضة عل مدار السنين على الكتب وكذا لوازم الابتدائي الثانوي والجامعي من الاحسن ان يدخروا هذه البالغ ويدخلوا ابنائهم في معاهد الصناعة يعني تعليم اي صناعة تضمن لهم العمل وكسب الرزق
من خلال تجربتي بعد 12 سنة من الدراسة وكثيرون ملثي لم يحصلوا على عمل مهما حاولت في بلد باك صاحبي نعم هناك وضائف لاكن ثمنها 50000 درهم فما فوق
من خلال تجربتي بعد 12 سنة من الدراسة وكثيرون ملثي لم يحصلوا على عمل مهما حاولت في بلد باك صاحبي نعم هناك وضائف لاكن ثمنها 50000 درهم فما فوق
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