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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أسعار الكتب المدرسية

أسعار الكتب المدرسية

الخميس 06 شتنبر 2018 - 05:28

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن الخميس 06 شتنبر 2018 - 09:46
الزيادة في اسعار الدفاتر كانت مقررة في السنة الفارطة و اصحاب بيع بالجملة كانوا على علم بهده الزيادة وبدون شك يكونو قضاو العرض.
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2 - hamidoo الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:25
نصيحة للاباء عوض دفع مبالغ باهضة عل مدار السنين على الكتب وكذا لوازم الابتدائي الثانوي والجامعي من الاحسن ان يدخروا هذه البالغ ويدخلوا ابنائهم في معاهد الصناعة يعني تعليم اي صناعة تضمن لهم العمل وكسب الرزق
من خلال تجربتي بعد 12 سنة من الدراسة وكثيرون ملثي لم يحصلوا على عمل مهما حاولت في بلد باك صاحبي نعم هناك وضائف لاكن ثمنها 50000 درهم فما فوق
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