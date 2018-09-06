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كُتّاب وآراء
من المغرب إلى الجزائر
الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
2 - سطاتي حر الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:50
الجزائر والمغرب لا زالو مستعمرين من فرنسا.قرار فتح الحدود ليس بيد الدلتين
3 - Rachid الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:10
diaspora sahraoui et menar slimi aiment beaucoup les algeriens et l'algerie
demander leur avis
demander leur avis
4 - ابونذير الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:17
نشكر الاخوة المطالبين لفتح الحدود بين الشقيقتين المغرب والجزائر
وحبيت نذكرهم بأن فتح الحدود الان بيد المغرب وعليهم مطالبة النظام المغربي بذلك والرد على شروط الجزائر التي اشترطتها سابقا
كما انني دائما اتسائل كجزائري لماذا لانجد في الجزائر المطالبين بفتح الحدود ونجدها من جانب المغرب الذي كانت السلطات هي من تطالب الجزائر بفتحها واليوم نرى المجتمع المدني بعد فشل السلطات في مطلبها
وحبيت نذكرهم بأن فتح الحدود الان بيد المغرب وعليهم مطالبة النظام المغربي بذلك والرد على شروط الجزائر التي اشترطتها سابقا
كما انني دائما اتسائل كجزائري لماذا لانجد في الجزائر المطالبين بفتح الحدود ونجدها من جانب المغرب الذي كانت السلطات هي من تطالب الجزائر بفتحها واليوم نرى المجتمع المدني بعد فشل السلطات في مطلبها
تعليق غير لائق
-94
5 - محماد الوجدي مول المحلبة الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:37
التعاليق الواردة أجابت على كل شيء ... يحرم الشعب الجزائري الشقيق والشعب المغربي اولا من رؤية بعضهم بعضا وإحياء روابط الدم والقرابة والجوار . وثانيا من العيش الكريم الذي يتجلى في تبادل السلع والتجارة والخدمات . وكل ذالك بسبب مزاج عسكر الجزاءر الحكام الشيوخ الذين يحكمون الجزاءر بعقلية متجاوزة. قديمة .. اللهم أن هذا منكر.. نرجو أن يعود الحكام العسكريون إلى جادة الصواب..احتراما لمطالب الشعبين الشقيقين في المغرب والجزاءر.. .
6 - Me again الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:41
المهم هو ان حكام و مسؤولي البلدين في ماينهم ضد العشبين وفتحوا لهم الجو و التنقل بالطائرة و الشعبين سكروا عليهم الابواب, لانهم لا يملكون التنقل سوى عبر البر و البحر ممنوع عليهم كذلك. كما اعطوهم و شحنوهم بانهم تجمعهم شبه الجزيرة العربية فوق بلاد تامزغا و يقولون لهم انهم عرب و شرفاء و يجمعهم المغرب العربي الوهمي مثلما يتوهم الاخرون بالجمهورية العربية الصحراوية الوهمية و اخرون يتحنون للجماهيرية العربية البائدة. و هم لا يعلمون ان العربية حدفت من الجمهورية العراقية فاصبحت فقط جمهورية العراق.و القدس العربي الوهمي, لان القدس ليس عربي و لا عبري و لا تركماني و لا كردي. بل القدس اسلامي. و من شاء فهو يهودي كذلك و مسيحي ايضا. لكن القدس ليس عربي. و شمال افريقيا ارض امازيغية و ليست عربية! هل سمعتم مرة واحدة: المملكة العربية المغربية? في حين ان المملكة العربية السعودية و العمارات العربية المتحدة مناسبة بوجودها في بلاد العرب! انتهى عهد القومجية العروبية!
7 - من المهجر الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:41
الحدود البرية مغلقة أما الجوية فهي مفتوحة بدون شروط ولا هم يحزنون ، المتضررون من غلق الحدود البرية هم الأسر المشتركة والأقارب والأنساب الذين لا قدرة لهم على تكاليف الطائرة، عن أي شروط يتكلم هذاالبوليزاريو المعلق أبو بندير الإنفصالي؟؟؟ المغرب في مصلحته غلق الحدود البرية التي يسهل عبرها تسلل اللإرهابيون والمهربون والخونة .
8 - متور الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:50
جواب على رقم4: ما دام هناك زوج بغال التي اسسها الاستعمار لم يتغير اسمه فلا فائدة من فتح الحدود. بين الاخوه ليست هناك شروط الا ما جاء في كتاب الله عز و جل :وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفو .ان اكرمكم عند الله اتقاكم.
9 - ابن الصحراء الجزائري الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:52
المراركة يريدون فتح الحدود لا يمكن للحدود الجزائرية أن تفتح كل السلع الجزائرية ستمسح من الجزائر ، الحليب مدعم ، الماء بثمن في متناول المواطن البسيط الزيت الدقيق الفرينة السميد الدهان كل السلع مدعمة وتفتح الحدود ليستفيد منها المغربي وماذا يستفيد الجزائري الزطلة والحشيش ؟ ثم إن المغرب قال ذات يوم اللهم كثر حسادنا ، اللهم كثر حسادكم ونحن نقول اللهم كثر أحبابنا ؟ لقد تم فتح الحدود مع الشقيقة موريتانيا مهما يكن فالجزائر تعرف مصالحها ونتمنى من الحكومة المغربية أن تكف في ارسال المواطنين المغاربة والصراخ والرغاء من أجل الحديث عن اسطوانة فتح الحدود حتى وإن وضعت الجزائر شروطها وقبل بها المغرب فإن الشعب الجزائري لا يريد لحدوده أن تكون مكتسحة نشاطر اخواننا الذين شاركونا محنتنا في زمن الارهاب التوانسة واللليبيين والموريتانيين أما من دعم الارهاب واحتضنه وموله وباع زعماء الثورة التحريرية وألصق جميع مصائبه بالجزائر فنتمنى له أن يبقي حدوده مغلقة مع التمنيات له بالرفاه والعيش الكريم والتنمية التي تعود عليه بالخير فقط اخطونا ...
تعليق غير لائق
-33
10 - louardi dz الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:54
على الطريق الرابط بين المركز الحدودي زوج بغال بوجدة و اللذي يتجاوز ربما 15كلم تجد كباري مقابل كباري ملهى مقبل ملهى مرقص مقابل مرقص اقيمت في التسعينات خصيصا للجزائريين طبعا اغلبها الان اغلق بعد ان افلس لعدم وجود زبائن هههههههه اهاذه هي مشاريع التعاون لتنمية المناطق الحدودية بما يعود بالفائدة على الشعبين
لا لا نريد مشارعكم هذه ما حاجتناش بالكبريات و المراقص و الملاهي راهي ليكم
لا لا نريد مشارعكم هذه ما حاجتناش بالكبريات و المراقص و الملاهي راهي ليكم
تعليق غير لائق
-12
11 - عبدو بني درار الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:59
افتحوا الحدود ، الشعبان قًْهرا ، شعب الحدود يموت رويدا رويدا ، فكروا في هؤلاء المغلوبين المقهورين ، فقد صاروا لا يملكون درهما بعدما كانوا ذوو مال كثير ،
افتحوا الحدود كي تصل العائلات بعضها البعض ، انقطعت العلاقات ، في الأفراح و في الجنائز ، فالابنة ترى الزفاف في بيت أبيها على بعد أمتار فقط و لن تستطيع الحضور ، تموت والدتها و ترى و تسمع النواح ، لكن لن تستطيع الكضور من أجل التشييع و و و ....
لكم الله يا شعب الحدود من الجهتين !
افتحوا الحدود كي تصل العائلات بعضها البعض ، انقطعت العلاقات ، في الأفراح و في الجنائز ، فالابنة ترى الزفاف في بيت أبيها على بعد أمتار فقط و لن تستطيع الحضور ، تموت والدتها و ترى و تسمع النواح ، لكن لن تستطيع الكضور من أجل التشييع و و و ....
لكم الله يا شعب الحدود من الجهتين !
تعليق غير لائق
-12
12 - vacanci الخميس 06 شتنبر 2018 - 12:02
le Maroc est du côté du Paul américain européen. l'Algérie soutient le Paul russe notre problème de voisinage nous dépasse et il se décide loin de nous...
13 - كمال الخميس 06 شتنبر 2018 - 12:05
4
فتح الحدود ليس في يد الحكومه المغربيه ولا وفي يد الحكومه الجزائريه وانما في يد الشعبين المغربي والجزائري.
لو كان المغرب والجزائر دولتان ديموقراطتين بمعنى الكلمه لما وصلنا الى ما وصلنا اليه. اي لكان من السبع المستحيلات غلق الحدود ابدا.
لكن هنا الامر يتعلق بصراع مرير ثنائي وشخصى بين رؤساء المخزن المتعاقبين على السلطه في المغرب وبين رؤساء السلطه العسكريه المتعاقبين على الحكم في الجزائر.
اذن على الشعبين الشقيقين ان يستيقضو من سباتهم العميق ومن عمليه التخدير التي تعرضو لها وان يتحدا من أجل مستقبل افظل. اما التراشق الكلامي بيننا لا يجدي نفعا وفي النهايه كلنا خاسرون وناهبي ثراوتنا هم الرابحون. والسلام
فتح الحدود ليس في يد الحكومه المغربيه ولا وفي يد الحكومه الجزائريه وانما في يد الشعبين المغربي والجزائري.
لو كان المغرب والجزائر دولتان ديموقراطتين بمعنى الكلمه لما وصلنا الى ما وصلنا اليه. اي لكان من السبع المستحيلات غلق الحدود ابدا.
لكن هنا الامر يتعلق بصراع مرير ثنائي وشخصى بين رؤساء المخزن المتعاقبين على السلطه في المغرب وبين رؤساء السلطه العسكريه المتعاقبين على الحكم في الجزائر.
اذن على الشعبين الشقيقين ان يستيقضو من سباتهم العميق ومن عمليه التخدير التي تعرضو لها وان يتحدا من أجل مستقبل افظل. اما التراشق الكلامي بيننا لا يجدي نفعا وفي النهايه كلنا خاسرون وناهبي ثراوتنا هم الرابحون. والسلام
14 - fox الخميس 06 شتنبر 2018 - 12:13
فتح الحدود المشروط من قبل الجار لم يعد امرا سياديا بلاش
15 - ابونذير الخميس 06 شتنبر 2018 - 12:27
الى 7 - من المهجر
هههه والله يا اخي انا مواطن عادي من وسط الجنوب الجزائري ولا علاقة لي بالبوليزاريو ولا حتى النظام الجزائري الذي ابغض سياسته داخليا ومعجب بسياسيته خارجيا وانا مجرد قارئ ومعلق بمواضيع هسبريس المتعلقة بالجزائر فقط
هههه والله يا اخي انا مواطن عادي من وسط الجنوب الجزائري ولا علاقة لي بالبوليزاريو ولا حتى النظام الجزائري الذي ابغض سياسته داخليا ومعجب بسياسيته خارجيا وانا مجرد قارئ ومعلق بمواضيع هسبريس المتعلقة بالجزائر فقط
16 - Ryad_DZ الخميس 06 شتنبر 2018 - 12:49
Quelle Hypocresie mais que voulez vous de l Algerie ? c'est trop vous demandez chaque jour l'ouverture des Frontieres vous n'avez pas honte meme le mendiant il a un peu de dignite mais vous rien aucun gramme...l Algerie ne va jamais ouvrir les frontieres il est temps de l 'oublier et sans trop de repetition demandez a votre makhzen et votre reine qu'elle vous trouvera une solution a vos problemes ne comptez pas sur l'Algerie cherchez ailleurs l'algerie n'est pas la suisse le maroc est le plus riche et plus fort de toute l'afrique vous etes les meilleurs ok juste laissez nous tranquiles et ne demandez plus d'ouvrir les frontietres vous allez faire degouter les algeriens et ils vont vous envoyer les 500,000 marocains qui sont en algerie...restez chez vous au maroc avec vos touristes et pensez a offrir plus de drapeaux de lauyoty aux français apres leurs beignade
VOUS RESTEREZ UN PEUPLE DU MOYEN AGE SANS DIGNITE NI AUTOESTIME MISERE AVARICE CUPIDITE TUBERCULOSE ET ANALPHABETISME
3AYACH
VOUS RESTEREZ UN PEUPLE DU MOYEN AGE SANS DIGNITE NI AUTOESTIME MISERE AVARICE CUPIDITE TUBERCULOSE ET ANALPHABETISME
3AYACH
تعليق غير لائق
-10
17 - soufiane الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:05
إلى الأخ صاحب تعليق رقم أربعة نحنو في المغرب لا نحتاج من بلذك الجزائر شيأ فقط نطلب بفتح الحدوذ من أجل إحياء صلة الرحيم أنتى لستى اربعين مليون الجزائري لكي تتكلم بصفة الجزائرين وقرأتكى لصحفنى يذل على أنك مهتم ببلدنا
18 - HAMID الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:08
ناس وجدة مع احترامنا لطلبهم فالجهة الشرقية تعرف تداخلا عائليا. ولكن المغاربة في عمومهم لا يريدون اي تقارب مع شعب 10 ف عقل
تسمع البروبغاندا التي غرسها نظام الحركي فيهم. فمنهم من يتحدث عن الشروط التي نسخر عليكم بها واخر مستجد
سمعتكم فالمومياء يحكمكم و تستبدلونه بصورة
خبر الكوكيين ينسخ ما تدعون وقبلها القرقوبي والواجب ان تسالوا من يذخلها ويروجها بينكم.
اما الصحراء فهي مغربية قبل وجودكم ولو كنتم رجالا لخرجتم للمواجهة بدل نفاقكم. وقد سمعنا تشدقكم في جزيرة ليلى و كاطلونيا وبعدها يحدثوننا عن سبته الا لعنة الله على الكاذبين.
اما السياحة فلو فيكم خير ما طردتكم تونس. وكل نقيصة عندنا, عندكم منها المضاعف. اما الكلام عن السلع المدعمة فلو صح هذا لما اكلتم بطاطا الخنازير
بلد كله ريع و كل برامجهم خيبة وندم على انتكاساتهم ومقارنات مع غيرهم ثم ياتي رويبضة يتبجح
اف على مخلفات الاستعمار
تسمع البروبغاندا التي غرسها نظام الحركي فيهم. فمنهم من يتحدث عن الشروط التي نسخر عليكم بها واخر مستجد
سمعتكم فالمومياء يحكمكم و تستبدلونه بصورة
خبر الكوكيين ينسخ ما تدعون وقبلها القرقوبي والواجب ان تسالوا من يذخلها ويروجها بينكم.
اما الصحراء فهي مغربية قبل وجودكم ولو كنتم رجالا لخرجتم للمواجهة بدل نفاقكم. وقد سمعنا تشدقكم في جزيرة ليلى و كاطلونيا وبعدها يحدثوننا عن سبته الا لعنة الله على الكاذبين.
اما السياحة فلو فيكم خير ما طردتكم تونس. وكل نقيصة عندنا, عندكم منها المضاعف. اما الكلام عن السلع المدعمة فلو صح هذا لما اكلتم بطاطا الخنازير
بلد كله ريع و كل برامجهم خيبة وندم على انتكاساتهم ومقارنات مع غيرهم ثم ياتي رويبضة يتبجح
اف على مخلفات الاستعمار
19 - Jet Ski الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:10
بعدما فشل النظام المغربي من اسطوانة فتح الحدود هاهو يستعمل اسطوانة الشعب والجزائر بنظامها وشعبها لم نراها يوما تطالب بفتح هذه الحدود ماعدا بعض المهربيين والجزائر لاتستفيد من اي شيء من المغرب كل الخيرات موجودة فيها والحمد لله هناك مغاربة يشتغلون في الجزائر يحكون لنا كل شيء ومعانتهم مع الشغل في المغرب وغلاء المعيشة
20 - samiDZ الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:11
les seules frontières , fermées au monde .
la question est la suivante ; a qui profite cette situation ? réponse.
N.B / attention ,au gens dans ce site qui insultent qui sont ni algériens ou marocains , bien sur des prénom des deux pays . car tout simplement il y a 85 million algériens et marocains on trouve une moyenne de 100 a 150 qui sont contre tout rapprochement .
la question est la suivante ; a qui profite cette situation ? réponse.
N.B / attention ,au gens dans ce site qui insultent qui sont ni algériens ou marocains , bien sur des prénom des deux pays . car tout simplement il y a 85 million algériens et marocains on trouve une moyenne de 100 a 150 qui sont contre tout rapprochement .
21 - oui à l'ouverture si الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:16
Les frontières étaient ouvertes et il n’y avait que la contre bande nuisible à l'économie des deux pays. Avant l'ouverture des frontières il faut que l'écart entre les prix des produits alimentaires et du carburant subventionnés en Algérie disparaisse. Donc soit c’est l'Algérie qui doit supprimer la subvention ce qui n’arrangerait pas le peuple Algérien, soit c’est le Maroc qui doit à son tour appliquer la même subvention ce qui arrangerait bien le peuple Marocain. Alors la balle est chez les marocains qui doivent insister à leur gouvernement d’appliquer les mêmes prix que la voisine et tous le monde sera gagnant.
22 - الثائر الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:19
لا أفهم هذا التملق الذي يمارسه اللا مسؤلون السياسيون الكبار وعبر المجتمع المدني إتجاه الجزائر ولا أفهم هذا الركوع الدائم أمام الجنرالات الجزائرين وهذا التوسل المتواصل من أجل فتح الحدود بين البلدين. هذا لايشرفنا و"يبهدلنا" ويدل أن ليس لدين خبراء مختصين في العقلية الجزائرية المتعفنة.فالجزاىر لن تفتح حدودها الا إذا أصبح ميزان القوى عسكريا وسياسيا وإقتصاديا وثقافيا لصالح المغرب
23 - adil Nl الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:22
والله هذا التطبيل لفتح الحدود فيه نوع من الاذلال لنا،وكءاننا سنموت ءادا ظلت مغلقة؟!!! عزها تعزك
24 - محمد الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:29
جوابا على ابن الصحراء الجزائري : المغاربة يريدون فتح الحدود لدوافع إنسانية وروابط عائلية وليس بسبب الحليب وبطاطا والخبز و.... يعني العلف الذي هو همك الوحيد مخافة أن ينفذ لقلته أو عدم وجوده أصلا ، في دولة الجزائر جعلت من بطاطا قضية وطنية يرفع بجانبها العلم الوطني !
25 - محمود الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:34
في نظري لتخفيف الضرر على تنقل الأفراد و العائلات بين البلدين على الحكومتين المغربية و الجزائرية فتح الحدود البرية و لو بالشروط التي تفرضها في المطارات التاشرة و ما الى ذلك فلا يعقل لفرد ان يتجه من وجدة او بركان الى مغنية على بعد بضع كيلومترات ان ينتقل حتي الدار البيضاء على بعد سبعمئة كيلومتر و يضيف اليها مصاريف الطائرة الى الجزايءر العاصمة و بعدها يرجع الى مدينة مغنية .قبل ان نتحدث عن الجوانب الاقتصادية و التنموية بين البلدين التي اضن انها بعيدة المنال في هذه الظرفية على مسوءولي البلدين ان ينظروا من الناحية الاءنسانية لهذه العائلات التي تصل الرحم في الأعياد على مكبرات الصوة و بالإشارات عند ممر مدينة السعيدية كانهم امام جدار برلين .
26 - عبد الرحيم فتح الخير الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:43
أعتقد أن الدعوة لفتح الحدود ليست في صالح المغرب بالمطلق . صحيح أنهم يتوفرون على احتياطي هام من النفط والغاز ، ولكنهم أيضا يعيشون صراعا داخليا مريرا وغير معلن ، هم بلا رءيس فعلي ، وهم أرض الدواعش في الجنوب ، وهم يواجهون رغبة حقيقية وقوية للانفصال شرق البلاد ، قد تنفجر في أي وقت ، وهم مناصروا خونة الجنوب المغربي من ساكنة الصحراء المغربية ، وهم يعيشون فسادا خطيرا حتى أنهم قد يضطرون لطلب حاويات المياه من فرنسا كما فعلوا قبل سنوات ، بعد أن اجتاحهم وباء الكوليرا القاتل .
27 - مومو الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:48
الى السطاتي الحر فرنسا ترفض الدخول في مفاوضات ترسيم الحدود بين المغرب و الجزائر و ليس فتح الحدود التي تعتبر سيادية و المغرب هو من أغلق حدوده مع ااجزائر خﻻل العملية اﻻرهابية التي شهدتها مراكش فندق (اسني) التي كانت من تدبير المخابرات الجزائرية(. كﻻم المقاهي خليه في القهاوي)
28 - السميدع قاهر الحالمين بالاطلسي الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:51
الى 9 ابن الجزائري
-لا مغربي واحد يتمنى فتح الحدود فنم قرير العين و من تراهم سوى من لهم عائلات و مصاهرات عندكم الذين طرهم المقبور بوخروبة 1975م بسبب استرجاع المغرب لصحرائه من الصليبيين الاسبان.اما الحليب ففرق بين من يقوم بالمقاطعة و ما بين من يصف في الطوابير لاجل ما يسمى شبه حليب البودرة في جاء زائرك و حليبكم كان في الماضي و هو مستورد و لا تنتج الجزائر شيئا فالمغاربة كانوا على الحدود يشترونه لان المغرب كان لم ينطلق بعد مخطط المغرب الاخضر انما حاليا فحليبكم و الله القط تاعنا ما يبغي يشربو .
-الى سطاتي حر
المغاربة كلهم احرار يا جاء زائرا اما هو مستعمر الا بلادكم الجاء زائرا لانها كرست مشروعها و مقاولتها الفاشلة التي سمتها بوليساريو لبلقنة المغرب اسعادا لماماها فرنسا و صانعتها اسرائيل و دمرت بلادكم تدميرا بذل تنمية الجزائر التي طرطقت 6000مليار دولار في43 سنة فقارن بلادكم مع الامارات العربية بنصف هذا المبلغ تحولت الامارات الى قطب تجاري عالمي و ناطحات سحاب عكس عاصمتكم نصفها اكواخ و كوليرا و جوع و لهذا لا تكذب على الناس كما اوصوك لانه في منبر فيه مثقفون و ليست منابر جزائرية مستحمرة العقول
-لا مغربي واحد يتمنى فتح الحدود فنم قرير العين و من تراهم سوى من لهم عائلات و مصاهرات عندكم الذين طرهم المقبور بوخروبة 1975م بسبب استرجاع المغرب لصحرائه من الصليبيين الاسبان.اما الحليب ففرق بين من يقوم بالمقاطعة و ما بين من يصف في الطوابير لاجل ما يسمى شبه حليب البودرة في جاء زائرك و حليبكم كان في الماضي و هو مستورد و لا تنتج الجزائر شيئا فالمغاربة كانوا على الحدود يشترونه لان المغرب كان لم ينطلق بعد مخطط المغرب الاخضر انما حاليا فحليبكم و الله القط تاعنا ما يبغي يشربو .
-الى سطاتي حر
المغاربة كلهم احرار يا جاء زائرا اما هو مستعمر الا بلادكم الجاء زائرا لانها كرست مشروعها و مقاولتها الفاشلة التي سمتها بوليساريو لبلقنة المغرب اسعادا لماماها فرنسا و صانعتها اسرائيل و دمرت بلادكم تدميرا بذل تنمية الجزائر التي طرطقت 6000مليار دولار في43 سنة فقارن بلادكم مع الامارات العربية بنصف هذا المبلغ تحولت الامارات الى قطب تجاري عالمي و ناطحات سحاب عكس عاصمتكم نصفها اكواخ و كوليرا و جوع و لهذا لا تكذب على الناس كما اوصوك لانه في منبر فيه مثقفون و ليست منابر جزائرية مستحمرة العقول
29 - عثمان عريوات الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:08
جلالة الملك محمد السادس طالب بفتح الحدود رئيس الحكومة طالب بفتح الحدود الاحزاب السياسية طالبت بفتح الحدود الشعب طالب بفتح الحدود ولم يبقى شيء في المغرب لم يطالب بفتح الحدود ومن الجانب الجزائري لم نرى يوما احدا طالب بفتح الحدود سواءا من السلطة او الشعب رغم ان الجزائر هي المستفيد حسب الرواية المغربية !!
غريبة هي الجزائر
غريبة هي الجزائر
30 - lotfi الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:09
الحسابات الدولية فوق اعتبار الشعوب والدول العظمى تدفع الدولتين للحرب وليس للسلم والشعوب تحلم يقظة وقرار فتح الحدود لم يكن يوما بيد الحكومات المحلية الموكل لها تذبير المستعمرات
31 - مغربي الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:10
المعلق الجزائري "ندير" ينفي صلته بالنظام الجزائري لكنه يؤيده في سياسته الخارجية، علما أن سياسة البلد الجار لا توجه لها إلا معاكسة المغرب، وهذا يدل على انك لست جزائريا حرا وإنما تقبع تحت سلهام بوخروبة الذي خلق العداوة مع المغرب(لا ننسى 40000 مغربي الذيم طردهم ليلة عيد الأضحى)أما فتح الحدود فلن تعود على المغاربة إلا بالغلاء حيث يفضل الفلاح المغربي بيع غلاله ب100 دينار عوض عرضها في السوق المغربية ب2دراهم، والسردين ب500دينار عوض بيعه بالمغرب ب5دراهم إلخ.. نعم لفتح الحدود لصلة الرحم فقط
32 - tazi الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:17
En réponse à mr bounzide jeuste pour lui dire si les marocains demandent toujours l ouverture des frontières ce n'est est pas parce que ils crèvent du faim loin du la avant tout on est humain et surtout le cas humanitaire entre les deux peuples autre chose l algérie sera plus gagnante que le Maroc ou lieu qu'il fait des milliers du km pour ramener un capital des tomates il fera que 6 km
33 - حميد الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:18
أنا مغربي وأقول لا وألف لا لفتح الحدود مع جمهورية القرقوبي والكوكايين، نحن نعيش في أمن وأمان ولا نريد إرهابيين ولا لصوص في بلدنا
34 - افران الاطلس المتوسط الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:20
احنا ممحتاجين شئ لفتح هذه الحدود اذا ترغبون فيها انتم "الوجادة" فاذهبوا عندهم ويشوا معهم افضل لكم نحن اهل الداخل كما تقولون لا نرغب بتاتا في فتح الحدود مادامت الجزائر لم ترد لنا اراضينا المفقودة (تنذوف تيدكالت حاسي بيضة قنادسة وبشار) وكذلك اماكن اخرى ايضا . اذا فتحت الابواب المستفيد الاكبر هم الجزائريون لسي في صالح المغرب بتاتا فتح هذه الحدود . من قال لكم المغربي الذي تتحدثون عليه الم تعرفوا ان المغرب بلد متعددة الأعراق كيف تقولون " المغرب العربي" متى كان مغربيا عربيا في الاصل .
35 - Samira الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:24
هذه آراء سكان مدينة وجدة الذين أغلبيتهم من أصول جزائرية او مختلطة جزائرية، أغلبيتهم يريدون كالعادة فتح الحدود لاحياء صلة الرحم في ما بينهم تراهم يتبادلون التحية عبر حدود السعيدية يوميا حتى بكيت لما رأت عيناي يتواصلون بصوت عال او عبر الهاتف،لذا اكره الزواج المختلط كله سلبيات.
36 - السميدع قاهر الحالمين بالاطلسي الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:31
الى 29 عثمان عريوات
انت كذاب لان الشروق على قناتها التلفزية اظهرت سكان وهران يبكون على علق الحدود و يقولون حنا ما غعندنا والو في الدزاير فتحو لنا الحدود يرحم باباكم نعيشوا مع خوتنا المغاربة !!!
-اما مطالبة فتح الحدود من الملك و رجال الاعمال المغاربة سوى لتمرير سلعهم الفلاحية و المصنعة كالسيارات و الفوسفاط الى شرق افريقيا و للدول العربية برا اي استعمال الجزائر كقنطرة فقط لان مرور السلع برا يصل باسع وقت و غير مكلف مثل البحري و الجوي . و عندا حكامكم سوى لانهم يخافون من الثورة لانهم سيلاحظون الفروق الشاسعة بين من يطف وراء حليب الغبرة و لحوم البرازيل المجمدة و ما بين من يتفشش في اختيار انواع الحليب الجيد في المغرب بعشرات شركات مغربية و من ضيعات مغربية و اذكرك ان ثورة 1988م بالجزائر سببها هو فتح الحدود بين البلدين و الحكمة تقول الديب كتدوز عليه مرة واحدة . كما اغلاق الحدود يخدم بلادنا اكثر شعبيا و هو يخدم فقط رجال اعمالنا تجاريا و الجزائر ليس عندها الا القرقوبي و هذا لا يخدم شبابنا و الكل لا يرغب في فتحها كما نظامكم بوفواركم مرعوب و يخاف من ثورة اخرة تاتي على الاخضر و اليابس.
انت كذاب لان الشروق على قناتها التلفزية اظهرت سكان وهران يبكون على علق الحدود و يقولون حنا ما غعندنا والو في الدزاير فتحو لنا الحدود يرحم باباكم نعيشوا مع خوتنا المغاربة !!!
-اما مطالبة فتح الحدود من الملك و رجال الاعمال المغاربة سوى لتمرير سلعهم الفلاحية و المصنعة كالسيارات و الفوسفاط الى شرق افريقيا و للدول العربية برا اي استعمال الجزائر كقنطرة فقط لان مرور السلع برا يصل باسع وقت و غير مكلف مثل البحري و الجوي . و عندا حكامكم سوى لانهم يخافون من الثورة لانهم سيلاحظون الفروق الشاسعة بين من يطف وراء حليب الغبرة و لحوم البرازيل المجمدة و ما بين من يتفشش في اختيار انواع الحليب الجيد في المغرب بعشرات شركات مغربية و من ضيعات مغربية و اذكرك ان ثورة 1988م بالجزائر سببها هو فتح الحدود بين البلدين و الحكمة تقول الديب كتدوز عليه مرة واحدة . كما اغلاق الحدود يخدم بلادنا اكثر شعبيا و هو يخدم فقط رجال اعمالنا تجاريا و الجزائر ليس عندها الا القرقوبي و هذا لا يخدم شبابنا و الكل لا يرغب في فتحها كما نظامكم بوفواركم مرعوب و يخاف من ثورة اخرة تاتي على الاخضر و اليابس.
37 - مصطفى طاهيري الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:01
الى الصحراوي الجزاءري المرتزق ان امثالك هم الذين كانو سببا في اغلاق الحدود وحكمة اغلاق الحدود لم تاتي من طرف الهواري او عجوزكم المقعد وانما جاءت من جانب المغرب بامر من الملك الحكيم الحسن 2.لانه لما فتحت الحدود معكم ابان اتحاد المخرب البعري ارسل جينيرالاتكم الجاثمين على رقابكم ارهابيوكم وفجرو اطلس اسني بمراكش ومن هناك علم المغاربة بكيدكم .واما ان تتكلم عن السكر والزيت والسميد فهذا يدل اولا على انه لا دراية لك بالموضوع لان اولد ام المسالة سياسية اكثر ما هي خبزية يا جوعان .انت غيردار ببلاد المغرب وخيراته اسال اعمامك الذين دخلو الى المغرب ايام فتح الحدود في الثمنينات وانا شاهدتهم بام عيني ياخذون صورا مع البطيخ والدلاح اذاكنت تدري ما الدلاح لانني على يقين انك لم تره مرة في حياتك
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