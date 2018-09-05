24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3207:0113:3117:0219:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. تغوّل مافيات التعليم الخصوصي! (5.00)

  2. الكتب المدرسية أداة تربوية وتعليمة يجب أن تكون في متناول الجميع!!! (5.00)

  3. دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية (5.00)

  4. مكتب السكك الحديدية يجدد 13 قطارا ذاتي الدفع (5.00)

  5. الحق في التعليم والحماية الأممية لمبدأ المساواة والمجانية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صناعة "القصب" بترميكت

صناعة "القصب" بترميكت

الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:50

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.