24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3207:0113:3117:0219:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. تغوّل مافيات التعليم الخصوصي! (5.00)

  2. الكتب المدرسية أداة تربوية وتعليمة يجب أن تكون في متناول الجميع!!! (5.00)

  3. دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية (5.00)

  4. مكتب السكك الحديدية يجدد 13 قطارا ذاتي الدفع (5.00)

  5. الحق في التعليم والحماية الأممية لمبدأ المساواة والمجانية (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | السعر الجديد للحليب

السعر الجديد للحليب

الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 16:56

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - حمزة مريرت الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:04
مقاطعون وسأظل مقاطعا أتاي وزيت والخبز الله إجعل البركة فيهوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
2 - محمد mohamed الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:06
ترجموا لنا
ياناس.
شحال الأثمنة
؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
3 - علال الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:06
مقاطعون حتى تعود الجودة والثمن خمس دراهم للتر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
4 - جبور الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:06
مكاين والو غير استمروا فالمقاطعة ، على الاقل كان عليهم ينقصوا درهم فاللتر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
5 - عن اي مقاطعة تتحدثون؟ الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:07
هناك العديد من المواد الاساسية مرتفعة الاثمان ولا تتلاءم مع القدرة الشراءية للمواطن المغربي، لماذا لا يتخد ضدها المقاطعة ..
ولماذا سنطرال فقط..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
6 - simo الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:07
bravo Danone maintenant les autres ils seront obligés de suivre.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - أبو إيمان الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:07
وأخيرا بدأت ثمار المقاطعة تظهر للوجود بعد تصريح المدير العام لشركة دانون.شكرا على تفهمك سيدي المدير......وتستمر الحياة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
8 - عدنان الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:08
اول تعليق ان شاء الله , و بغيت تقول بهاد المناسبة , انني مكانشربش الحليب اصلا , مشتقات الحليب كاتهلك الكلاوي , غير اتاي و القهوة كحلة بالقياس , و بيييييخر , وخا ترجعوه حتى بدرهم , 30 سانتيم كاضحكو على الناس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
9 - مقدم الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:09
واش هاد الأسعار ديال فرنسا ولا المغرب
ايلا كان المغرب المغاربة كتكلموا بالعربية والمستهلكين 90 فالمية ماكيفهمش هادشي الي كيكول هاد السيد الله يهديكم رآه حنا الي موقفين الشركة ومطلعينها (المستهلكين) لهذا خاصو يخاطبنا باللغة الي كنفهموا والسلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
10 - بوشتة ايت عراب الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:09
كنا نعتقد ان المغرب بلد فلاحي اي ينتج ما يكفيه من المنتوجات الغذائية لكن تبين ان البلد عكس ذلك اذ ان شركة اجنبية هي التي تتكلف بالحليب و هي التي تزيد و تنقص الثمن...و بالتالي هي المتحكم في العملية و كأن المغاربة شعب من الزومبي لا يعرف كيف يحلب البقر و الماعز و الابل...الشركة اجنبية طبعا...ما معنى شركة اجنبية؟ اي انها تربح على ظهر المغاربة و كيف تعيش؟ بنقل الارباح (القشدة و الزبدة) الى الخارج بالعملة الصعبة...من الرابح هنا؟ طبعا ليس المغاربة...الذين بامكانهم انتاج الحليب و تسويقه.. و الحليب ليس ضروريا اللهم للصغار جدا..و الصين و أسيا لا يعرفون الحليب و مع ذلك فهم في اتم الصحة و العافية و "هانين" من مشاكل و مضار الحليب...على الاقل يجب انتاج و تسويق الحليب عن طريق المغاربة ...راه ما شي شي حاجة صعيبة صعيبة صعيبة و معقدة.. اذ بقينا في نفس النهج فهذا معناه ان المغاربة سوف يبقون عبيد تابعين صاغرين جاهلين لا يعرفون الصناعة و لا التجميع و يعتقدون انه فقط الاجانب من يعرف ذلك...هذا معناه بيع البلد و خيرات البلد و تقاسمها مع قلة كي تبقى في السلطة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
11 - مقاطع الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:10
مقاطعون وعلى العهد باقون واخا تديروه غير ب 4 درهم ليترو باقين مقاطعينو على ود الوزير لي قال الرباح غير 4 دريال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
12 - كاتب الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:10
البكيان كثير والميت فار 64+مكاينش الصرف = 70
أنا بعدا مقاطع مدى الحياة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
13 - جمال الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:11
3.20نصف لتر ما زال فوق الطاقة الشراءية.

2.50هو الثمن المناسب و الحقيقي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
14 - youssef maaseik الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:11
حليب نصف داسم (demi ècrèmè) يعني حليب خفيف الما والزغاريد الشعب يريد الجودة وحليب كامل الدسم ب 5 دراهم للتر وإلا فنحن على العهد داءمون مقاطعون وبراكا من الزواق وتضييع الوقت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
15 - rachid الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:11
rien n'a changé Monsieur le directeur
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
16 - غيفارا الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:13
الرجل بلع ريقه حينما قال لن نحقق أية أرباح في نصف لتر ههه هذا يدل في علم الفراسة على كذبه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
17 - Mohamed الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:14
Vous parlez de la qualité du lait que vous commercialisez au Maroc et vous dites qu'elle identique à celle du lait vendu en France! Avez vous déjà goûté le «liquide» que vous nous vendez?
BOYCOOOOOOOOOTT
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
18 - morocco الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:16
هههههه غير سيري شربوه قاليك الجودة متبدلاتش والجودة ديالو احسن مكاين فالسوق اتا سير شوف على من تلعبوها اسيدي ديك الحليب ديالكم زيدوه فراسكم اوا بعدا رجعت كنشري واحد الحليب ديال الغبرة كيدير ب 45 درهم كيجي زوين مع القهوة وداعا وجميع شركات الحليب اقصد الماء والزغارت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
19 - abdou الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:16
Des professionnels qui réagissent dans le bon sens.A partir d'aujourd'hui c'est le lait centrale qui sera sur ma table.
jaouda et chergui et autres ne sont que des profiteurs qui ont profité de "al mokataa" pour faire de gros bénéfices
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - المستنير الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:16
لنكن منصفين، دانون تجاوبت و تواصلت مع المستهلك المغربي و خفضت ثمن الحليب، و ماذا عن الشركات الأخرى؟؟؟؟ صمتت و إستغلت الوضع و كأن الأمر لا يعنيها، حان دور الشركات الأخرى لتأخذ عقابها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
21 - سأظل وفيا لضميري الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:16
الحليب من مسببات الحساسية مرض العصر ليس صحي . مقاطع لجميع انواع الحليب. صحي للبقر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
22 - علي امرابط الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:17
سنطرال ستخفض الثمن، ماسعنس يعني أن المستهلك سيتوجه لمنتوج سطرال لانه رخيص .
باقي الشركات مرغمة ستنزل الاسعار . وبذلك ستكون قد نجحت المقاطعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
23 - خبير في علم الضفادع الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:21
ساشي ديال 460cl ثمن 2,50
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
24 - Abou majd الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:25
بالنظر الى ثمن المادة الاولية وثمن الاجور الاعفاءات الضريبية وحجم المبيعات أربعة دراهم كافية للغاية وفيها ربح كبير ولاخبار السيد المدير فان الصرف مبقاش في السوق عمليا راه درهم اصبحت هي أصغر وحدة نقدية وفي قليل من الاحيان نصف درهم البقال أما ٣ أو ٣.٥ ما بينهما لايوجد
اتساءل أليس لكم اعوان يتسولون من أسواق الشعب المغربي هائل في احد على مستوى الاستهلاك بالتقسيط يتحدث عن السنتيمات انها وحدة ميتة منذ عقود
أهذا هو الدراسة الجيدة للسوق والجدية في التعامل مع المستهلك المغربي أما أنكم تحتاجون إلى خبراء في السوق وأما انكم لا تريدون حلا حقيقيا فعلا وتريدون ان يضل الثمن كما هو عليه فعلا في الواقع وتستغبون العقل المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
25 - مقاطع حتى النصر الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:28
نريد تخفيض الثمن إلى المستوى المطلوب والجودة ونريد فتح المجال لشركات أخرى للمنافسة وليس إحتكار السوق مقاطعون إلى النهاية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
26 - hicham الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:34
مقاطع و لست عدمي. التخفيض لا يستجيب لأهداف الحملة المباركة. الله يجيب لي يفهمنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
27 - المنطقي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:47
المهم اضن انه عمل جيد أن يقوم مسؤول سامي بالتوضيخ والاعتراف بأن الاتمان كانت مرتفعة ويتعهد بالتخفيض والجودة. ..المهم احنا غدي نشوفوا واش داكشي صحيح. ...في انتضار ديانا لي محتكرين الماء. ...يالله شكا تساينو رخصو علينا. ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.