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كُتّاب وآراء
السعر الجديد للحليب
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 16:56
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
1 - حمزة مريرت الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:04
مقاطعون وسأظل مقاطعا أتاي وزيت والخبز الله إجعل البركة فيهوم
2 - محمد mohamed الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:06
ترجموا لنا
ياناس.
شحال الأثمنة
؟؟؟
ياناس.
شحال الأثمنة
؟؟؟
3 - علال الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:06
مقاطعون حتى تعود الجودة والثمن خمس دراهم للتر.
4 - جبور الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:06
مكاين والو غير استمروا فالمقاطعة ، على الاقل كان عليهم ينقصوا درهم فاللتر
5 - عن اي مقاطعة تتحدثون؟ الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:07
هناك العديد من المواد الاساسية مرتفعة الاثمان ولا تتلاءم مع القدرة الشراءية للمواطن المغربي، لماذا لا يتخد ضدها المقاطعة ..
ولماذا سنطرال فقط..
ولماذا سنطرال فقط..
6 - simo الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:07
bravo Danone maintenant les autres ils seront obligés de suivre.
7 - أبو إيمان الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:07
وأخيرا بدأت ثمار المقاطعة تظهر للوجود بعد تصريح المدير العام لشركة دانون.شكرا على تفهمك سيدي المدير......وتستمر الحياة
8 - عدنان الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:08
اول تعليق ان شاء الله , و بغيت تقول بهاد المناسبة , انني مكانشربش الحليب اصلا , مشتقات الحليب كاتهلك الكلاوي , غير اتاي و القهوة كحلة بالقياس , و بيييييخر , وخا ترجعوه حتى بدرهم , 30 سانتيم كاضحكو على الناس.
9 - مقدم الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:09
واش هاد الأسعار ديال فرنسا ولا المغرب
ايلا كان المغرب المغاربة كتكلموا بالعربية والمستهلكين 90 فالمية ماكيفهمش هادشي الي كيكول هاد السيد الله يهديكم رآه حنا الي موقفين الشركة ومطلعينها (المستهلكين) لهذا خاصو يخاطبنا باللغة الي كنفهموا والسلام.
ايلا كان المغرب المغاربة كتكلموا بالعربية والمستهلكين 90 فالمية ماكيفهمش هادشي الي كيكول هاد السيد الله يهديكم رآه حنا الي موقفين الشركة ومطلعينها (المستهلكين) لهذا خاصو يخاطبنا باللغة الي كنفهموا والسلام.
10 - بوشتة ايت عراب الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:09
كنا نعتقد ان المغرب بلد فلاحي اي ينتج ما يكفيه من المنتوجات الغذائية لكن تبين ان البلد عكس ذلك اذ ان شركة اجنبية هي التي تتكلف بالحليب و هي التي تزيد و تنقص الثمن...و بالتالي هي المتحكم في العملية و كأن المغاربة شعب من الزومبي لا يعرف كيف يحلب البقر و الماعز و الابل...الشركة اجنبية طبعا...ما معنى شركة اجنبية؟ اي انها تربح على ظهر المغاربة و كيف تعيش؟ بنقل الارباح (القشدة و الزبدة) الى الخارج بالعملة الصعبة...من الرابح هنا؟ طبعا ليس المغاربة...الذين بامكانهم انتاج الحليب و تسويقه.. و الحليب ليس ضروريا اللهم للصغار جدا..و الصين و أسيا لا يعرفون الحليب و مع ذلك فهم في اتم الصحة و العافية و "هانين" من مشاكل و مضار الحليب...على الاقل يجب انتاج و تسويق الحليب عن طريق المغاربة ...راه ما شي شي حاجة صعيبة صعيبة صعيبة و معقدة.. اذ بقينا في نفس النهج فهذا معناه ان المغاربة سوف يبقون عبيد تابعين صاغرين جاهلين لا يعرفون الصناعة و لا التجميع و يعتقدون انه فقط الاجانب من يعرف ذلك...هذا معناه بيع البلد و خيرات البلد و تقاسمها مع قلة كي تبقى في السلطة....
11 - مقاطع الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:10
مقاطعون وعلى العهد باقون واخا تديروه غير ب 4 درهم ليترو باقين مقاطعينو على ود الوزير لي قال الرباح غير 4 دريال
12 - كاتب الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:10
البكيان كثير والميت فار 64+مكاينش الصرف = 70
أنا بعدا مقاطع مدى الحياة
أنا بعدا مقاطع مدى الحياة
13 - جمال الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:11
3.20نصف لتر ما زال فوق الطاقة الشراءية.
2.50هو الثمن المناسب و الحقيقي
2.50هو الثمن المناسب و الحقيقي
14 - youssef maaseik الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:11
حليب نصف داسم (demi ècrèmè) يعني حليب خفيف الما والزغاريد الشعب يريد الجودة وحليب كامل الدسم ب 5 دراهم للتر وإلا فنحن على العهد داءمون مقاطعون وبراكا من الزواق وتضييع الوقت
16 - غيفارا الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:13
الرجل بلع ريقه حينما قال لن نحقق أية أرباح في نصف لتر ههه هذا يدل في علم الفراسة على كذبه
17 - Mohamed الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:14
Vous parlez de la qualité du lait que vous commercialisez au Maroc et vous dites qu'elle identique à celle du lait vendu en France! Avez vous déjà goûté le «liquide» que vous nous vendez?
BOYCOOOOOOOOOTT
BOYCOOOOOOOOOTT
18 - morocco الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:16
هههههه غير سيري شربوه قاليك الجودة متبدلاتش والجودة ديالو احسن مكاين فالسوق اتا سير شوف على من تلعبوها اسيدي ديك الحليب ديالكم زيدوه فراسكم اوا بعدا رجعت كنشري واحد الحليب ديال الغبرة كيدير ب 45 درهم كيجي زوين مع القهوة وداعا وجميع شركات الحليب اقصد الماء والزغارت
19 - abdou الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:16
Des professionnels qui réagissent dans le bon sens.A partir d'aujourd'hui c'est le lait centrale qui sera sur ma table.
jaouda et chergui et autres ne sont que des profiteurs qui ont profité de "al mokataa" pour faire de gros bénéfices
jaouda et chergui et autres ne sont que des profiteurs qui ont profité de "al mokataa" pour faire de gros bénéfices
20 - المستنير الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:16
لنكن منصفين، دانون تجاوبت و تواصلت مع المستهلك المغربي و خفضت ثمن الحليب، و ماذا عن الشركات الأخرى؟؟؟؟ صمتت و إستغلت الوضع و كأن الأمر لا يعنيها، حان دور الشركات الأخرى لتأخذ عقابها.
21 - سأظل وفيا لضميري الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:16
الحليب من مسببات الحساسية مرض العصر ليس صحي . مقاطع لجميع انواع الحليب. صحي للبقر
22 - علي امرابط الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:17
سنطرال ستخفض الثمن، ماسعنس يعني أن المستهلك سيتوجه لمنتوج سطرال لانه رخيص .
باقي الشركات مرغمة ستنزل الاسعار . وبذلك ستكون قد نجحت المقاطعة
باقي الشركات مرغمة ستنزل الاسعار . وبذلك ستكون قد نجحت المقاطعة
24 - Abou majd الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:25
بالنظر الى ثمن المادة الاولية وثمن الاجور الاعفاءات الضريبية وحجم المبيعات أربعة دراهم كافية للغاية وفيها ربح كبير ولاخبار السيد المدير فان الصرف مبقاش في السوق عمليا راه درهم اصبحت هي أصغر وحدة نقدية وفي قليل من الاحيان نصف درهم البقال أما ٣ أو ٣.٥ ما بينهما لايوجد
اتساءل أليس لكم اعوان يتسولون من أسواق الشعب المغربي هائل في احد على مستوى الاستهلاك بالتقسيط يتحدث عن السنتيمات انها وحدة ميتة منذ عقود
أهذا هو الدراسة الجيدة للسوق والجدية في التعامل مع المستهلك المغربي أما أنكم تحتاجون إلى خبراء في السوق وأما انكم لا تريدون حلا حقيقيا فعلا وتريدون ان يضل الثمن كما هو عليه فعلا في الواقع وتستغبون العقل المغربي
اتساءل أليس لكم اعوان يتسولون من أسواق الشعب المغربي هائل في احد على مستوى الاستهلاك بالتقسيط يتحدث عن السنتيمات انها وحدة ميتة منذ عقود
أهذا هو الدراسة الجيدة للسوق والجدية في التعامل مع المستهلك المغربي أما أنكم تحتاجون إلى خبراء في السوق وأما انكم لا تريدون حلا حقيقيا فعلا وتريدون ان يضل الثمن كما هو عليه فعلا في الواقع وتستغبون العقل المغربي
25 - مقاطع حتى النصر الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:28
نريد تخفيض الثمن إلى المستوى المطلوب والجودة ونريد فتح المجال لشركات أخرى للمنافسة وليس إحتكار السوق مقاطعون إلى النهاية
26 - hicham الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:34
مقاطع و لست عدمي. التخفيض لا يستجيب لأهداف الحملة المباركة. الله يجيب لي يفهمنا
27 - المنطقي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:47
المهم اضن انه عمل جيد أن يقوم مسؤول سامي بالتوضيخ والاعتراف بأن الاتمان كانت مرتفعة ويتعهد بالتخفيض والجودة. ..المهم احنا غدي نشوفوا واش داكشي صحيح. ...في انتضار ديانا لي محتكرين الماء. ...يالله شكا تساينو رخصو علينا. ..
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