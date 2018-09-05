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كُتّاب وآراء
بوشتى الشارف ينفي تعذيبه
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 17:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - عبدو ألمانيا الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:07
دليل آخر باش منتيقش ف اصحاب اللحي،تجار الدين
2 - عادل الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:19
بلا حيا بلا حشمة كاتقولنا كذبت هههه و كاتبكي و جلسوني على قرعة فرمضان و الدروس الحسنية كاتذاع تسليييييييييم
3 - عقنا بكم الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:21
اخر ماكين فتاعيشيت وهزان البوط €&€&.
والله الى ظحكني هد خونا حتى الكذوب اللقراولو معرف اقراهم اوباين الكذوب فوجه
والله الى ظحكني هد خونا حتى الكذوب اللقراولو معرف اقراهم اوباين الكذوب فوجه
4 - bensaid الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:28
الإعتراف سيد الأدلة.تجب محاكمته على تلفيقه تهم كاذبة للسلطات. و تضليل الرأي العام. هو و كل من ساعده على دلك.
5 - عجيييب!!! الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:31
لا اعرف لماذا كل من دخل السجن بتهمة الارهاب بعد خروجه يصبح عياشا من درجة ضابط. بل ويكذب نفسه بالرغم من ان ما صرح به وهو سجين كانت حقيقة لكن التعذيب والفرمطة تحول الانسان الى عياش ينكر كل ما عناه ولا يتذكر سوى التهليل وتاعياشيت. ليتكم تدرجون مقررا في التعليم تحت عنوان# كيف تصبح عياشا في خمسة ايام# ... ههههه شر البلية ما يضحك.
6 - حسين عمري الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:31
المشكل الآن،انت،تعتذر وتصف نفسك بالكذب و تستدل على توبتك من معصية الكذب بحديث،إما انه تم املاء,,عليك ما تدلي به الآن،وهذا نستبعده او انت فعلا كذبت ةشوهت صورة المغرب. مالا افهمه .القا، القبض على مواطن لا مستوى تعليمي عنده. ..ينوي أىتكاب جرائم ضد امن الدولة وحباة المئات. يحكم بمدة طويلة ...ثم يشارك في برنامط(مصالحة)ثم يخبر أنه تراجع عن أفكاره.اية افكار ،؟فهموني ضرني راسي ....
7 - هم.....هم الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:32
و سقط القناع.....فلا حول و لا قوة الا بالله......بالامس حقد و بغض و ضغائن للسلطة ولو كذبا......اليوم لغة أخرى.....فاللهم استرنا فوق الارض و تحت الارض.
8 - ابو مطرقة الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:43
كان الأسد يعيش في فج و لا يمكن المرور إما أن يأكلك الأسد أو أن ... و ذات مرة خرج الحمار من ذاك الفج سالما فسأله الحيوانات ماذا فعل بك الأسد؟ فقال لقد أكلني الأسد
9 - عادل بوموجة الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:45
عفى الله عما سلف اللهم فرج عن كل مسجون واهدي كل ظالم حب الأوطان من الإيمان
10 - سعيد الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:46
لنفترض انك كذبت في المرة الأولى، و انت في السجن في محنة، فكيف لا تكذب و انت حر طليق و لن تخاف انتقام من كذبت عليه ظلما، ؟؟؟؟؟
11 - hamidovitsh الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:47
تعرضت للتعذيب في بلد آخر وتلصق التهمة ببلدك حيط اقصير الكذب يبقى كذبا مهما اختلف لونه كذب ابيض او اسود كفاك كذبا وبهتانا اتقي الله وكفاك تقية لقد شوهت سمعة البلاد وسمعة عائلتك فمن سيصدقك رب ضارة نافعة الان ازددت يقينا أن اكثركم كاذبون
12 - fox الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:50
هل تريد ان نصدقك نعم نصدقك في شيء واحد هو انك كذبت على وطنك هل لديك تبرير على صمتك طوال هذه المدة ؟ لماذا اخترت هذا التوقيت بالذات؟ اتقي الله في وطنك ودينك
13 - massinissa الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:52
عندما كذبت طالبتنا بتصديقك و ألفت قصصا من نسج خيالك و استعملت في ذلك كل الطرق حيث ركزت على الجانب الديني، و اليوم و بنفس الطريقة تريد أن ننسى ما قلته جملة و تفصيلا لغرض في نفسك لا يهمني و لا يهم أغلب القراء، إذا كنت كذبت فلا يهمني كذبك، و إذا كنت فعلا تعرضت للتعذيب و تريد نفيه لغرض في نفسك فهو المنكر بعينه.
14 - basma الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 18:54
pour les chretien les juifes et les hindous
ne jamais croire a un muslim leur religion leur permis de mentire et dire afa allah ama salaf
meme si son anus a recu une grand bouteille,il mente encore et dire qu il est vierge
je croit que ta perdu ta verginite 2 fois ds la prison et en liberte
ne jamais croire a un muslim leur religion leur permis de mentire et dire afa allah ama salaf
meme si son anus a recu une grand bouteille,il mente encore et dire qu il est vierge
je croit que ta perdu ta verginite 2 fois ds la prison et en liberte
15 - Adil الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 19:06
حرام عليك ، شهال بكيت و شحال بقا فيا الحال.... و الله ما باقي نتيق في شي بولحية
16 - تائب الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 19:06
مع الاسف هناك اشخاص ينتمون الى هذا الوطن مبرمجون على تصديق كل شيء قبيح يشوه صورة المغرب ويكذبون اي شيء جميل يحدث فيه .
الرجل انبه ضميره تاب واعترف بذنبه قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ونحسبه صادقا ولا نزكي على الله احدا .
الرجل انبه ضميره تاب واعترف بذنبه قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ونحسبه صادقا ولا نزكي على الله احدا .
18 - levoyageur الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 19:22
اخي عبدو المانيا.هناك ملتحين متدينين وهناك ملتحين مخمرين ووو هدا يعني ان اللحية ليست معيارا اليوم ملتحي وغدا بدون لحية
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