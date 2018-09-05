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كُتّاب وآراء
مشاريع بالصحراء المغربية
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:54
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - زكرياء المغربي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:20
الصحراء مغربية و ستبقى مغربية إلى الأبد
2 - ياسين الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 23:49
آلي سماع هاد إتفاق صيد البحري والضجة إلي مديورا عليه اكل هنا نبات
وهي غير 30 مليون أورو ماهي حتى ثمن ملعب مراكش ومزال كيتحاسبو معانا عليها
أودي براكة علينا من دل
وهي غير 30 مليون أورو ماهي حتى ثمن ملعب مراكش ومزال كيتحاسبو معانا عليها
أودي براكة علينا من دل
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