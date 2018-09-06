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كُتّاب وآراء
أجواء اليوم الأول بالثانويات
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:58
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مدرس الخميس 06 شتنبر 2018 - 00:01
مجرد رؤية مثل بعض هؤلاء الوجوه محنة في حد داتها قبل بدء محنة الدرس
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