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كُتّاب وآراء
مفاجآت في ملف خديجة
الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - كلام متناقض الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:20
كلام متناقض قال كانت دربة داخلا سوق راسها ايام الثانوية و في نفس الوقت يؤكد انها كانت تتعاطى الوشم منذ ذلك التاريخ ، فعل الوشم هو شبهة كببرة لا توجد فتاة او فتى محترم من عائلة محترمة يضع وشام على جسمة.
تعليق غير لائق
-31
2 - عائشة الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:20
نسأل الله العفو والعافية لنا ولأبنائنا وبناتنا. هذه الفتاة ضحية الحكم الغير العادل لم تنصف ولم يؤخد حقها لهذا انحرفت
3 - الضحية قاصر الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:22
الضحية قاصر والمتهمون تناوبوعلى اغتصابها لانهم يعلمون انها فقيرة وضعيفة ولن يدافع عنها اااحد خديجة مثال عن قساوة وهمجية المغربي الحكار على المستضعفين.ولاد ذلك الدوار شكلوا عصابة واستهدفوا هذه الطفلة لاشباع نزواتهم القضاء يجب ان يكون صارما في هذه القضية
4 - abdeljalil الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:26
بارك الله في الحق. اللهم اعف عن الجميع وجنبهم الظلم و الضياع
5 - الجناة يجب أن ينالوا عقابهم الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:31
لقد تبث الإغتصاب فالجناة صرحوا بذلك خديجة إغتصبت من طرف وحوش آدميين حتى لو كان سبق لها أن إغتصبت من طرف شخص واحد فقد أكدت النيابة العامة باعتراف الجناة أنهم إغتصبوها واحتجزوها مدة شهرين وعذبوها يجب أن ينالوا عقابهم القاسى واليكونوا عبرة للآخرين رباعا ديال الشمكارا المنحرفين كلشى إديروه ممن كيتسحابوها سايبا ...
6 - ملاحض الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:37
لنفترض انها منحرفة منذ صغرها، فكونوا قاصر يشفع لها و لنفترض انها عاهرة و غير قاصرة فلا يحق لأي كان إن يرغمها على شيء بغير رضاها انها ضحية الفقر و التخلف الضارب اطنابه في المجتمع الذكوري الجاهل
7 - خالد الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:39
ايلا جيتي لصراحة راه الامية لي خلات هدشي وغياب تربية الابناء والمجتمع والدولة وكلشي مشارك فهد.الحالات لي كايوقعو يوميا هذا غي نموذج بسيط من وسط 600 حالة كل نهار
8 - ادم الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:58
اللهم انا نسالك العفو والعافية في الدين والدنيا والاخرة.
9 - حلا الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:06
العدل يتحبسوا والديها ألي ماقاموش بواجب الرعاية والحماية مذ كانت طفلة صغيرة.وتتحبس هي لأنها ضللت العدالة وقدمت بلاغا كاذبا بكونها مختطفة في حين كانت فرد من العصابة وتقدم لهم خدمات الجنس بالمجان.ويتحبسوا المغتصبون بأحكام ثقيلة لانهم استغلوا قاصر وساهموا في انحرافها.ويحكم على ذويهم بغرامات مالية كبيرة لإهمالهم وتسترهم على اولادهم المجرمين.كلشي خاص يتربى فذاك الدوار صغيرا وكبيرا لأنهم حولوا الحياة فيه لغابة.
10 - حسين عمري الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:07
,سوف اكنب كأب..كفى تشهبرا ،ما وقع قد وقع،خديجةاغثصبت قبل هذه الواقعة.اغتصبت ان تكون وسط اسرة مبسورة،اغتصبت بانعدام متابعة ٱجتماعبة ،و نفسية لها،ولمثيلاتها لعد الانقطاع عن الدراسة،اعتصبت براءتها من طرف ذئاب بشرية يبحثون عن المتعة داخل كبانات بوهيمية ،احترفت الجريمة الانحراف. اما كان بالامكان انقاذها هي ،وغبرها ممن نصادفهن ونشمئز ان ننظر اليهن،الا..ملف خدبجة بيد القضاء من اراد مساعدتها ليغير من واقعها هي وأسرتها وكفى تنظير..بالمناسبة تذكرت ان لنا وزارة،اطول الاسم لا احفظه،تعنى مثل هذه الحالات,أو هكذا يفترض...
11 - حنان الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:09
لا حولة ولا قوة إلا بالله لا تستغرب نحن في المغرب لو كانت هده الفتاة اتخذلها حقها من السفاح الأول ماكانت انحرفت واصبحت تدور في حلقة مفرغة
12 - مرحبا الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:16
خديجة أولا ضحية والديها لي موقفوش مع بنتهم لوقت لتعرضت فيه للاغتصاب اول مرة سواء بخاطرها اوبزز منها او مكلفوش نفسهم البحت عن جمعيات لكتعتني بهد الحالات
13 - نعمان الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:18
من إغتصبها أول مرة ؟ لماذا لم يحاكم من إغتصبها ؟ الصرح يقول أنها منذ إغتصابها أول مرة بدأت تخرج و الوشم على رقبتها قديم ، البنت تهرب و تخرج من الدار، ليس هناك إختطاف لأنها مبلية و تذهب بإرادتها ... هذا يؤكد كلام خبيرة الوشم ، البنت ضحية الظروف المعيشية الصعبة و ربما هناك تقصير من جهة الأسرة، لكن البنت قاصر و كل من ثبت أنه أقام معها علاقة جنسية و جب متابعته و خصوصا الحاضر إسمه على جسدها من خلال الوشم "عز الدين" و الغائب بين المتهمين، من هو عز الدين ؟؟؟ و لا يجب أن ننسى أن المتهمين أبرياء إلى أن تثبت الإدانة
14 - lami الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:18
لقد صرحت دكتورة مختصة في الجلد والوشام بعد اطلاعها على خديجة ان لديها وشم يتجاوز الشهرين الذان تم اختطافها فيهما وان القضية يمكن ان تكون شيئا اخر غير الاختطاف و نفس الكلام قال الولد
ربما عائلتها كاذبة اما الاحتمال الثاني فربما يحاولون تهدئة الاوضاع
ربما عائلتها كاذبة اما الاحتمال الثاني فربما يحاولون تهدئة الاوضاع
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