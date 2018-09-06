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كُتّاب وآراء
عصيد يقود فرقة أحواش
الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - Zeggo Amlal الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:32
Bravo Si Ahmed , l'authenticité est avant tout.
Tous mes encouragements les plus sincères.
Tous mes encouragements les plus sincères.
3 - مصطفى طاهيري الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:47
لسنا في حاجة الى احواش اوالى ترفيه اوتسلية اكثرما نحن في حاجة الى توعية
4 - Nicolas الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:50
براااااڤو عصيد. أحسنت. لقد أخرست أكمام الذين ينتقدونك لكونك دائم التحث بالعربية تاعرابت. تحيا الأمازيغية.
5 - المختار السوسي الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:52
الامازيغية ... ينقصها الاعلام كثيرا .... خصوصا الرقمي .. مثل اليوتيوب ...
اليوتيوب هي منصة للربح .. لكن هي ايضا منصة للترويج الثقافي ....
يجب تمزيغ محتوى اليوتيوب... و لازال هذا المجاا الرقمي خصبا للهوية الامازيغية ...
بل الجمعيات و المثقفون الامازيغ يجب ان يحولوه ... الىى ثنائي الربح المادي و الترويج للهوية الامازيغية .....
لكن على االجمعيات الامازيغية ... ان يكون لديها ذراع اعلامي قوي ... يرد على اباطيل القومجيين .. ينتقد المسؤولين ...
كما ان انشاء قناة فضائية امازيغية تبث من هولندا او انجلترا... اصبح ضروريا ..كيف ستتقدم الهوية الامازيغية بدون اعلام فضائي و تمويل ذاتي ....
لعرض وجهة نظرنا و مناقشة قضايا امازيغية و قضايا سياسية ... كيف سيتم بدون قناة فضائية مستقلة ....
ان الامازيغ و المغاربة عليهم وواجب عليهم انشاء قطب اعلامي محترف ... و علينا الاستفادة من التجربة الاعلامية اللبنانية و المصرية و انشاء شراكات بيننا ... فهم لديهم خبرة قوية في هذا الميدان ....
اليوتيوب هي منصة للربح .. لكن هي ايضا منصة للترويج الثقافي ....
يجب تمزيغ محتوى اليوتيوب... و لازال هذا المجاا الرقمي خصبا للهوية الامازيغية ...
بل الجمعيات و المثقفون الامازيغ يجب ان يحولوه ... الىى ثنائي الربح المادي و الترويج للهوية الامازيغية .....
لكن على االجمعيات الامازيغية ... ان يكون لديها ذراع اعلامي قوي ... يرد على اباطيل القومجيين .. ينتقد المسؤولين ...
كما ان انشاء قناة فضائية امازيغية تبث من هولندا او انجلترا... اصبح ضروريا ..كيف ستتقدم الهوية الامازيغية بدون اعلام فضائي و تمويل ذاتي ....
لعرض وجهة نظرنا و مناقشة قضايا امازيغية و قضايا سياسية ... كيف سيتم بدون قناة فضائية مستقلة ....
ان الامازيغ و المغاربة عليهم وواجب عليهم انشاء قطب اعلامي محترف ... و علينا الاستفادة من التجربة الاعلامية اللبنانية و المصرية و انشاء شراكات بيننا ... فهم لديهم خبرة قوية في هذا الميدان ....
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