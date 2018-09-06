24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0113:3117:0119:5121:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فضيحة تدفع جامعة فاس إلى حذف اختبارات شفوية (5.00)

  2. فريق برلماني يدعو إلى تسبيق أجرة شتنبر لفائدة الموظفين العموميين (5.00)

  3. رئيس مجلس النواب يجتمع برؤساء الفرق البرلمانية (5.00)

  4. "ضاية عوا" .. بحيرة ساحرة تتحول إلى أرض قاحلة ناحية إفران (5.00)

  5. مكتب السلامة يطمئن بخصوص نفوق بغال في وزان (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عصيد يقود فرقة أحواش

عصيد يقود فرقة أحواش

الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:15

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Zeggo Amlal الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:32
Bravo Si Ahmed , l'authenticité est avant tout.
Tous mes encouragements les plus sincères.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
2 - الريفي الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:35
الشخص المناسب في المكان المناسب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - مصطفى طاهيري الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:47
لسنا في حاجة الى احواش اوالى ترفيه اوتسلية اكثرما نحن في حاجة الى توعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - Nicolas الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:50
براااااڤو عصيد. أحسنت. لقد أخرست أكمام الذين ينتقدونك لكونك دائم التحث بالعربية تاعرابت. تحيا الأمازيغية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - المختار السوسي الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:52
الامازيغية ... ينقصها الاعلام كثيرا .... خصوصا الرقمي .. مثل اليوتيوب ...


اليوتيوب هي منصة للربح .. لكن هي ايضا منصة للترويج الثقافي ....

يجب تمزيغ محتوى اليوتيوب... و لازال هذا المجاا الرقمي خصبا للهوية الامازيغية ...

بل الجمعيات و المثقفون الامازيغ يجب ان يحولوه ... الىى ثنائي الربح المادي و الترويج للهوية الامازيغية .....




لكن على االجمعيات الامازيغية ... ان يكون لديها ذراع اعلامي قوي ... يرد على اباطيل القومجيين .. ينتقد المسؤولين ...



كما ان انشاء قناة فضائية امازيغية تبث من هولندا او انجلترا... اصبح ضروريا ..كيف ستتقدم الهوية الامازيغية بدون اعلام فضائي و تمويل ذاتي ....


لعرض وجهة نظرنا و مناقشة قضايا امازيغية و قضايا سياسية ... كيف سيتم بدون قناة فضائية مستقلة ....



ان الامازيغ و المغاربة عليهم وواجب عليهم انشاء قطب اعلامي محترف ... و علينا الاستفادة من التجربة الاعلامية اللبنانية و المصرية و انشاء شراكات بيننا ... فهم لديهم خبرة قوية في هذا الميدان ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.