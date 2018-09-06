24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/09/2018
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:01
|13:31
|17:01
|19:51
|21:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- الهند تلغي تجريم ممارسة الجنس بين المثليين
- الشروع في "تدريج" لغة التعليم..مؤامرة أو مغامرة؟!
- استطلاع: شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الهاوية
- تأجيل محاكمة متهم بتصوير قاصرات بشيشاوة
- الحرف اللاتيني في الأمازيغية والتركية والكردية والفيتنامية
فريق برلماني يدعو إلى تسبيق أجرة شتنبر لفائدة الموظفين العموميين (5.00)
"ضاية عوا" .. بحيرة ساحرة تتحول إلى أرض قاحلة ناحية إفران (5.00)
- "الجيل الجديد" لمراحيض البيضاء .. مكلفة ومجانية وذاتية التنظيف - (113)
- الخدمة العسكرية تصل إلى البرلمان .. والزواج يعفي المرأة من التجنيد - (86)
- بعد خفض ثمن الحليب .. نشطاء يلوّحون بمقاطعة منتوجات باهظة - (70)
- فريق برلماني يدعو إلى تسبيق أجرة شتنبر لفائدة الموظفين العموميين - (69)
- دخول اجتماعي حافل ينتظر الحكومة .. زيادة الأجور وإلغاء المقاصة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احتجاج دوار كوكو
الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:20