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كُتّاب وآراء
مغاربة ودارجة الكتاب المدرسي
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
1 - مهتم الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:13
انا احب ان يزيلو جميع اللغات ويدرس اللغة الانجليزية لغة العلم والمعرفة الصحيحة ولايرهقو ابناءنا بكترة الحفظ وسياسة التكرار يعلم الحمار.
2 - أستاذ الإجتماعيات الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:18
هي فقط حملة قذرة من حزبي الإستقلال و العدالة و التنمية، و السبب هو إمتلاك نسبة كبيرة من (الشْلاهْبِية) داخل هذين الحزبين لمدارس خاصة، هذه الأخيرة التي تشهد هذه السنة عزوف الأسر عن تسجيل أبنائهم بها، و هجرة أعداد كبيرة من تلاميذ الخصوصي نحو المدرسة العمومية. فكانت صفحات بعض الكتب المدرسية التي تحمل كلمات دارجة عن مأكولات مغربية فرصة من هؤلاء (الشْلاهْبِية) تجار التعليم و تجار الدين لإثارة البلبلة و تخويف الأسر من المدرسة العمومية، هذا من جهة، و من جهة أخرى هي حملة تستهدف وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، خصوصا أنه من حزب الحركة الشعبية.
هذا كل شيء، فالأحزاب المغربية و نواب البرلمان و الوزراء و كل من هم في مركز مسؤولية في هذه البلاد، آخر ما يهمه هو التعليم أو مستقبل أبناء الشعب، الكل يتاجر بمشاعر الأسر المغربية و يستغلون جهل الناس و بساطتهم.
هذا كل شيء، فالأحزاب المغربية و نواب البرلمان و الوزراء و كل من هم في مركز مسؤولية في هذه البلاد، آخر ما يهمه هو التعليم أو مستقبل أبناء الشعب، الكل يتاجر بمشاعر الأسر المغربية و يستغلون جهل الناس و بساطتهم.
3 - الأندلس الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:18
لقد هدموا اللغة العربية وهدموا الأخلاق، هده مؤمرات لاشغال الشباب عن مطالبهم ومستقبلهم .
4 - أثير الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:20
من العار على المسؤولين اتخاد هدا القرار الغير المسؤول في القرن ٢١.
هل اولادهم الدين يدرسون في البعتات الأجنبية سيشملهم هذه البرامج و المقررات. لا أظن....
الدارجة لغة البيت و الشارع فقيرة جدا و لا تمكنك من التعبير بدون خدش الحياء أحيانا.
اللغة العربية لغة القرآن و لغة العلم
هل اولادهم الدين يدرسون في البعتات الأجنبية سيشملهم هذه البرامج و المقررات. لا أظن....
الدارجة لغة البيت و الشارع فقيرة جدا و لا تمكنك من التعبير بدون خدش الحياء أحيانا.
اللغة العربية لغة القرآن و لغة العلم
5 - عبدالله الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:21
السلام عليكم. المستهدف من ادراج الدارجة في التدريس الاولي هو طمس اللغة العربية لغة القرآن و لغة اهل الجنة .هذا هو مدخل اعداء الاسلام و المسلمين . والسلام عليكم .العزة لله و رسوله .
6 - ع عبد العدل الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:24
هؤلاء الذين يريدون بغررة الكتاب المدرسي، هم انفسهم الذين لا يستطيعون قول أي كلمة ضد اللغة الفرنسية، مما يكشف تواطؤهم المفضوح مع أمهم الحنون فرنسا.
7 - ما نفع دراسة د الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:26
هدا سقوط حر وانحدار تام نحو السوقية الفكرية والعلمية والتربوية مانفع دراسة لسان ساءد اصلا ولا قيمة مظافة منه الاحسن ان نترك الشارع يعلم ابناءنا بدل حجرات الدرس العامية تعنى العوام والشارع والسوقية والانحطاط فى كل شيء اتقوا الله فى عقول المغاربة والناشءة وكفى ضحكا
8 - مجموعةمدارس اغريبةالنموذجية الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:26
هدف منظري و مؤلفي هاته البرامج و الكتب المسماة زورا وبهتانا ب"البيداغوجية سامحهم الله هو تضبيع و استحمار الآلاف من ناشئتنا و أجيال المستقبل بدون ملكات الفهم و التفكير و الإستيعاب والإبداع.....
9 - rachid الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:28
هناك هجمة من اللوبي الفرنكووني على اللغة العربية ويحاولون تشويهها والقول أنها لغة ميتة ولغة إستعمار عبر إدخال الدارجة في مناهجها. البرازيل أصبحت تاسع قوة عالمية بالبرتغالية والصين التي كانت أفقر دولة بلغتها الصعبة أصبحوا من كبار العالم٠ فأيها المغربي لا ترمي فشلك على لغة فإذا كانت ميتة إعلم أنك ومسؤولي بلدك من قتلها فاللغة مرآة الأمم بتقدمهم تتقدم وبجهلهم تتأخر٠ واعلم أنه بجهلك لن تنفعك جميع لغات العالم فاللغة أذات تواصل لا تحملها ما لا طاقة لها به وتخلع جلباب فشلك وتلبسه إياها٠
10 - الهادي ابراهيم الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:30
تبارك الله شباب واعي وعلى بال تدخلاتكم فالمستوى المشكل لي كاين هو اليوم بغرير وبريوات وكعب غزال وغدا شي حاجة كثر من هادشي لي نبغي نقول للمسؤولين على المناهج التعليمية راه دازوا ناس قبل منكم وكلخو واحد العدد كبير من ولاد الشعب وحنا عقنا، واعيقوا حتا نتوما.
11 - younes الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:31
Monsieurs les ministres ? est ce que vos fils vont étudier sur les mêmes livres ?
12 - عابر سبيل الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:31
شخصيا لا أرى نفعا في دمج اللهجة الدارجة في مقرر تعليمي، و أرى في هذا جرما في حق الطفل وفي حق اللغة العربية لغة القرآن، فكيف سيكون لنا شعراء و أدباء و مفسرون و كتاب، روسيا أصبحت تدرس اللغة العربية و مسؤولوها بعضهم يتكلمون اللغة العربية، الصين تغزو العالم ترسل بعثات للمغرب لدراسة و تعلم اللغة العربية لمد نفودها السياسية و الاقتصادية وووووو....و نحن نتسلخ منها شيئاً فشيء.
حسبنا الله و نعم الوكيل.
حسبنا الله و نعم الوكيل.
13 - الله يهديكم الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:33
ياسادة يا كرام، لمادا ننتقد كل شيء بدون علم، ما رائيت هو ان بعض الحلويات او المؤكولات المغربية ادخلوها للمقرر كما يقولونها المغاربة، فما العيب في دالك، او ليس من حقنا ان نكتب البغرير او غريبة بالحروف المغربية، كما اننا نكتب الحريرة والطاجين ووو ، فاهده اسماء غير موجودة في العربية، ولا تعرفها الجزيرة العربية ولا الاعراب.
عليكم بشي ء من الهدوء ، كما ان جميع اللغات فهي ليست جامدة لان تضاف لها مصطلحات وكلمات جديدة كل سنة اسألوا "غوغوغل " رغم انها ليست من العربية في شيء
عليكم بشي ء من الهدوء ، كما ان جميع اللغات فهي ليست جامدة لان تضاف لها مصطلحات وكلمات جديدة كل سنة اسألوا "غوغوغل " رغم انها ليست من العربية في شيء
14 - medmod الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:40
سلام . الدارجة او بعض منها في المقررات اقترحت عن قصد لاجهاض طموحات المتلقي مستقبلا في الماضي قرروا التعريب وفي عصر التكنولوجيا وبطريقة اديولوجيا تستعمل بما يسمى لغة العرنسية حروف لاتنية واللسان عربي . هناك من يخطط لتحطيم التعليم . والضحية ابناؤ الشعب من الطبقة المعوزة . خيث يرسلون ابناءهم للتلقي في الخارج . في الحقيقة المواطن المغلوب على امره مستهدف . .. حسبي الله ونعم الوكيل .
15 - اسمهان الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:43
صدعتونا الدارجة فالمقرارات واش ذكر اشياء بمسمياتها الحقيقية دارجة!!!!!! هادوك des noms propres ماعندنا باش نبدلوهم.... براكا من لبسالة وليتو تعلقو او تنتاقدو اي شيء.... الشعب المغربي اصبح سلبي بشكل خطير....الله يعفو عليكم من هذه العقلية الباسلة
16 - اسبانيا الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:47
بدل الدارجة لم لا تكون الأمازيغية وتكون موحدة .اتركوا الشعب كفاه ذل ومهزلة .اولاد الكبار لا يعرفون حتى العربية والفقراء تكلخوهم بالدارجة إنه لحق مغرب المسرحيات والمهزلة
17 - majido الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:48
دول كتقدم لقدام اوحنا كنتكالخو ما شاء الله فين طلع هاد الجيل
18 - قل الحق ولوكان مرا الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:50
هل باستعمال الدارجة سنرتقي بالتعليم ام التعليم سيزداد انحطاطا وتدهورا؟امن اقحم الدارجة في التعليم انمايربدمحاربة لغة القرأن وتهمبشها فهويخدم مصالح صهيونية التي تعمل على خلق أجيال تجهل دينها وتاريخها ولغتها جيل بلاهويةيسهل التحكم فيه وقابل للذوبان مع متطلبات العولمة وحاجيتها
19 - أدربال الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:50
فين كاين المشكل ؟
عادي حدا
عادي بل من الصواب تكون اللغات ديالنا المحلية داخلة فالمقرارات من الستينات .
انا مع كل ماهو مغربي و خصوصا ما هو أصيل .
العربية لغة ميتة يجب حصرها في المساجد فقط .
عادي حدا
عادي بل من الصواب تكون اللغات ديالنا المحلية داخلة فالمقرارات من الستينات .
انا مع كل ماهو مغربي و خصوصا ما هو أصيل .
العربية لغة ميتة يجب حصرها في المساجد فقط .
20 - Nicolas الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:51
الغريب في الأمر أن حتى شي واحد من المتدخلين ما قدر يتكلم بالعربية و خصوصا الأول أطلق عنانه للتعبير بالدارجة وفي نفس الوقت يتهمها بأنها قاصرة في التعبير خلاف العربية. هذا دليل على أن الدارجة لغة التعبير بامتياز، وأن العربية في طريقها الإنقراض، لولا القرآن كون انقرضت شحال هادي. ماعرفتش علاش منين تندخلوا كلمات من دارجة إيران لا نجد حرجا في ذالك مثل: البوضة، الفراولة، كشتبان، فهرست، أستاذ....وراه كاين شي كلمات في العربية عيب عندنا في الدارجة و الأمازيغية وكلنا يعرفها وداعي لكتابتها ونستحيي أن نتلفظ بها، وكمثال على ذلك جملة: طبخنا لكم.
21 - zouhair الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:51
اتخاد قرارات احادية الجانب افشل التعليم و قرارات كهذه على الجهات المسؤولة اشراك جميع شرائح المجتمع في تقرير مصير ابنائهم. و كما نعلم جميعا ان لغتنا الام هي العربية الفصحى لدى علينا تثمينها و التأقلم معها لا محاربتها. اما الدارجة فهي عامية ألفناها تحوي كلمات غير اخلاقية . و من جهة اخرى ففي المغرب ليست لنا لغه عامية موحدة(الجهة الشرقية لها كلماتها/ الريف له كلماته/الشمال الغربي بكلملته الفريدة/ الغرب / الجنوب / سوس / موكادور.. ) مثلا انتضر باللغة العربية الفصحى هل نقول:تسنى او عاين او بلاتي او الراضي او اقل او شور او .... هذا فقط مثال
22 - المولي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:55
جدة غدا تدفع سيفي ديالها باش تولي معليمة ..هد شي احشومة في حق اللغة العربية لمنزول بها القران احشومة في حق وليداتنا المغاربة ليهما مستقبل البلاد انقولها ليكم بالدرجة بركة من التخربيق راكم احمضيت او بساليت بزاف
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