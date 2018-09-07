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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محامي خديجة: الأوشام جديدة

محامي خديجة: الأوشام جديدة

الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خالد الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:17
هل أنت محام أم خبير في الأوشام ؟؟؟؟
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4
2 - بنت البلاد الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:38
أظن أن العبث الفكري و الجهل القانوني هو الذي أخرج مثل هؤلاء المتطفلين و الجاهلين للتأثير على سير القضية. أتمنى أن تحاكم هذه الأخصائية التجميلية لأنه لا حق لها أن تتحدث عن القضية و هي ما زالت في البحث القضائي و أيضا لعدم احترامها الشابة المغتصبة و المعنفة و كأن المرأة في بلدنا لا حق لها أن تحاكم من اغتصبها. أتمنى ألا نعود لزمن الحشومة الذي أسكت الكثيرات من ضحايا الاغتصاب من فتيان و فتيات لينتهي هذا الطابوه اللعين و يسعيدوا كرامتهم في مجتمعنا.
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-4
3 - nasimo الجمعة 07 شتنبر 2018 - 15:40
بكل صراحة انا مع هاد المحامي فيما قال في حق مسؤولة عن التجميل ماشي دكتورة او خبيرة أول شيء إفشاء سر المهنة وتاني شيء الاشهار بيه وهاد لا يبث بشيء لاحترامها لقوانين مهنتها بصراحة كان تسرع منها انها تخرج للإعلام بمثل ذالك التصريح والله غادي يجازي كل واحد على كلامو
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