24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/09/2018
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:02
|13:31
|17:00
|19:50
|21:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- لماذا تكاثر محترفو الرقية الشرعية؟
- وزير الداخلية الألماني: الهجرة أمّ جميع المشاكل
- سفير أمريكي يتوقع بقاء "الجولان" إسرائيلية إلى الأبد
- المسؤولية البيئية والاجتماعية تلاحق شركة "بيربري"
- جنوب السودان تعوض موظفات الإغاثة المغتصبات
فضاء الصحة للشباب بالرحامنة .. آمال لبث الروح في "قطاع ميت" (5.00)
نشطاء يُحملون الحقاوي مسؤولية "مجاعة" نزلاء خيرية تيط مليل (5.00)
- وزير خارجية هولندا يتحدى الرباط بتقرير رسمي عن "حراك الريف" - (128)
- وزير موريتاني ينتقد "عنصرية المغرب" ويشيد بحرية "بلاد شنقيط" - (98)
- سفارة المملكة بفرنسا تستبعدُ ''التجنيد الإجباري'' لأبناء الجاليات - (75)
- حكومة العثماني تشيد بتجاوب "شركة سنطرال" مع حملة المقاطعة - (61)
- "البربرة" اغتصب ووشم جسد "خديجة" مقابل "قرقوبيات" للخاطفين - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حقيقة الكوليرا في بنسليمان
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:32
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - المجيب الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:07
طيب...هذا واحد حالتو هشة وعندو إسهال حاد؛ ومن بعد؟؟ فين كلا ؟؟ أشنو كلا؟؟ أشنو شرب؟؟ و منين شرب؟؟ واش الحالة معزولة ؟؟ وعائلتو آش خبارها ؟؟ ما مريض منهم حد؟؟ واااااا عباد الله غير نطقو، مالكم ناشفين صيك؟؟ واش يحسابلكوم ديك "الدنيا هانيا" ديالكوم هي اللي غادي تكالمي الناس ؟؟
2 - مول الشي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:53
يا السي المجيب راك غير كتسول. المغرب و الحمد لله بعيد عن الكوليرا. و الطبيبة أوضحت ذلك بما تمتلك في المستشفى.. أظن لذلك تم نقل المريض لمستشفى الرباط لما يتوفر عليه من آليات. نتمنى الشفاء للمريض
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2