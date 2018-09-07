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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حقيقة الكوليرا في بنسليمان

حقيقة الكوليرا في بنسليمان

الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:32

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المجيب الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:07
طيب...هذا واحد حالتو هشة وعندو إسهال حاد؛ ومن بعد؟؟ فين كلا ؟؟ أشنو كلا؟؟ أشنو شرب؟؟ و منين شرب؟؟ واش الحالة معزولة ؟؟ وعائلتو آش خبارها ؟؟ ما مريض منهم حد؟؟ واااااا عباد الله غير نطقو، مالكم ناشفين صيك؟؟ واش يحسابلكوم ديك "الدنيا هانيا" ديالكوم هي اللي غادي تكالمي الناس ؟؟
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2 - مول الشي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:53
يا السي المجيب راك غير كتسول. المغرب و الحمد لله بعيد عن الكوليرا. و الطبيبة أوضحت ذلك بما تمتلك في المستشفى.. أظن لذلك تم نقل المريض لمستشفى الرباط لما يتوفر عليه من آليات. نتمنى الشفاء للمريض
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