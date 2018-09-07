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كُتّاب وآراء
أساتذة: استخدام الدارجة إهانة
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
1 - سعيد الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:52
نحن لا ناوم عيوش لانه معروف هو وابنه والاخلاق بل نلوم من خول له بالدخول في منظومة التعليم ووجب آسنقالة الوزير ومن حوله وضرورة تتصيب وزير ليست له سوى الجنسية العربية ويكونون أبنائه يقرؤون في المدارس العمومية حتى يحس بما نحس به
2 - rami الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:53
اهانة ما بعدها اهانة لغة الشارع والسوق تدرس لاجيال المستقبل
3 - عبدالعزيز الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:54
صدقا من قال العلم ولدا في العراق وترعرع في مصر ونتحر في المغرب بالتوفيق لجمع التلاميد
4 - عالي المقام بوتيفار الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:55
استعمال مفردات محدودة من العامية الدارجة أو ما يسمى اللغة المحكية في نص سردي أمر لا تخلو منه أية آداب من الآداب العالمية والمعترضون على الموضوع أظنهم لم يقرأوا مطلقا لعملاق الرواية المصري العالمي نجيب محفوظ
تعليق غير لائق
-55
5 - عدنان ش الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:00
هذه ليست إهانة فحسب بل هي حرب معلنة ضد اللغة العربية لطمس هوية الشعب المغربي العربي المسلم يحدث هذا في ظل إمارة المؤمنين وحزب يدعي مرجعية إسلامية يعلم الله من وراء هذا المشروع الخبيث الذي به رائحة جهات خارجية مع جهات داخلية خائنة للوطن وإلا فلما لم يناقش حتى في البرلمان الذي هو صوت الشعب لأنهم يعلمو علم اليقين أن لا أحد سيوافق عليه من أفراد الشعب الا حاقد قد تبين حقده وجاحد قد تجاوز حده
6 - أستاذ الإجتماعيات الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:03
يجب على الأساتذة التروي و عدم الإنصياع و الإنزلاق الساذج وراء هذه الزوبعة المفبركة.
لأن ما يحصل الآن من لغو و لغط حول هذا الموضوع، هو فقط حملة قذرة من حزبي الإستقلال و العدالة و التنمية، و السبب هو إمتلاك نسبة كبيرة من (الشْلاهْبِية) داخل هذين الحزبين لمدارس خاصة، هذه الأخيرة التي تشهد هذه السنة عزوف الأسر عن تسجيل أبنائهم بها، و هجرة أعداد كبيرة من تلاميذ الخصوصي نحو المدرسة العمومية. فكانت صفحات بعض الكتب المدرسية التي تحمل كلمات دارجة عن مأكولات مغربية فرصة من هؤلاء (الشْلاهْبِية) تجار التعليم و تجار الدين لإثارة البلبلة و تخويف الأسر من المدرسة العمومية، هذا من جهة، و من جهة أخرى هي حملة تستهدف وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، خصوصا أنه من حزب الحركة الشعبية.
هذا كل شيء، فالأحزاب المغربية و نواب البرلمان و الوزراء و كل من هم في مركز مسؤولية في هذه البلاد، آخر ما يهمهم هو التعليم أو مستقبل أبناء الشعب، الكل يتاجر بمشاعر الأسر المغربية و يستغلون جهل الناس و بساطتهم.
لأن ما يحصل الآن من لغو و لغط حول هذا الموضوع، هو فقط حملة قذرة من حزبي الإستقلال و العدالة و التنمية، و السبب هو إمتلاك نسبة كبيرة من (الشْلاهْبِية) داخل هذين الحزبين لمدارس خاصة، هذه الأخيرة التي تشهد هذه السنة عزوف الأسر عن تسجيل أبنائهم بها، و هجرة أعداد كبيرة من تلاميذ الخصوصي نحو المدرسة العمومية. فكانت صفحات بعض الكتب المدرسية التي تحمل كلمات دارجة عن مأكولات مغربية فرصة من هؤلاء (الشْلاهْبِية) تجار التعليم و تجار الدين لإثارة البلبلة و تخويف الأسر من المدرسة العمومية، هذا من جهة، و من جهة أخرى هي حملة تستهدف وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، خصوصا أنه من حزب الحركة الشعبية.
هذا كل شيء، فالأحزاب المغربية و نواب البرلمان و الوزراء و كل من هم في مركز مسؤولية في هذه البلاد، آخر ما يهمهم هو التعليم أو مستقبل أبناء الشعب، الكل يتاجر بمشاعر الأسر المغربية و يستغلون جهل الناس و بساطتهم.
تعليق غير لائق
-25
7 - said الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:04
ليس الأساتذة وحدهم من يقول بأن هذه إهانة للتعليم. بل جميع المغاربة يوكدون ذالك. فهل من مجيب ؟
8 - سوسي حر. الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:05
الله ارحم الاستاد بوكماخ لي كبرنا الكتب و القصص المصورة لدار و تعلمنا منها اللغة العربية الفصحى بحدافيرها...كون ناض من قبرو اليوما كون مات عاود ها بالفقصة...على ما اقترفه عيوش في حق التعليم المغربي العمومي...و صلنا فيها اعرب جملة : و ليغادي العلوة اجي نكولك بعدا.....صافي كمل الفيلم...الكتبة كطلع...
9 - N.H الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:05
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم إن هذا منكر الحكومة تريد تكليخ الشعب ملي شافتو عاق و فاق فلنقاطع التعليم بالمغرب مقاطعووووون للتكليخ حاشا واش يكون تعليم
10 - بنخي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:06
هذا ليس تعليم هذا عمي وطمس معالم اللغة العربية هذه إهانة للشعب للستاد للتلميذ والله ثم والله لانقبل بهذا الخزعبلات نعلم أبناءنا في المساجد في الدار ولا نعلمهم لغة التسكع لغة التشرد
11 - محمد الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:07
وما سمعنا بهذا التعليم ذهب الى الهاوية يا ليت تعود مقررات احمد بوكماخ
12 - درواس من فاس الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:12
أسئلة: هل يستعمل الأساتذة اللغة العربية كلغة التدريس داخل الفصل كل الوقت؟ و لم كل هذا التحامل على استعمال اللغة العامية؟ ان كانت اللة الدارجة مخجلة الى هذا الحد، فلم تداولها بين الناس داخل البيوت و المقاهي و بين أفراد الأسرة الواحدة؟ و هل ينتقص هذا من قيمة الروايات المغربية ذات الصيت العالمي المترجمة الى عشرات اللغات الجنبية مثل وادي الدماء، و رجوع الى الطفولة و الخبز الحافي ووووو، روايات تتضمن عبارات عامية ترنو الي النابية في بعض الأحيان؟هل ما يؤسس لهذه الحمية الاجتماعية ضد استعمال اللغة الدارجة هو الواقعية والمنطق؟ أم لاوعي مغلف بغطاء ديني يحس من خلاله المدافع عن العربية بنوع من النصرة و الانتصار للدين؟ ولم هذه الضجة حول استعمال الدارجة دون اللغة الفرنسية علما أن القيمة العلمية و "الاقتصادية" في العالم تعد من بين الأقل تداولا في عوالم المال والأعمال و البحث العلمي؟
13 - محمد الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:13
يجب إعادة النظر في برامج التعليم في المغرب قبل فوات الأوان فالتعليم هو الركيزة الأساسية في تقدم أي دولة على وجه الأرض
14 - youssef الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:16
كنا نامل بان نرى ثورة في ميدان التعليم للنهوض بهاذا الوطن الجريح فادا به نرى ما يزيد من غور جرحه من خلال هدا التدني بالمستوى التعليمي .لكم الله يا ابناء الشعب .واجارنا واياكم الله في التعليم
15 - abdelkhalek الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:16
هولاء الذين ينادون بتدريس الدارجة ليس لهم ذوق ولا اخلاق.يستهرون بالمجتمع المغربي.ويريدون تحطيمنا وتغريبنا.
16 - العربي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:19
ادخال لغة المجتمع او مفهوم الدرجة في مقرر التعليم دليل على مخطط تقوية لغات اجنبية على اللغة الام ودليل على ضعف الاطر لحماية هاته اللغة اللتي يجب علينا الافتخار بها لان المفكرين الاوائل اللدين خترعوا وابتكروا كانو كلهم عرب وما صارت عليه الامة اليوم ها هو الا مخطط وضع قبل مئة سنة للقضاء على كل شيئ ياتي به عربي فهيهات عليكم ويال الذل الدي انتم فيه. لكن الشعب. مشي غبي لن نقبل بهادا. ابدا ( ولي بغا يهضر بالدرجة يهضرها مع ولادو في الدار او خليونا نتعلمو ونعلمو ا ولادنا او بركة. من التبرهيش راه الناس كايضحكو علينا)
17 - محمد ايموزار كتدر الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:20
لست ادري ما ذا يريد المشرع المغربي او القائمون على امور التعليم هل الى الحضيض وهو يقبع فيه ام الى الفلاس والدمار فهو مفبل عليه فيا اسفاه على لغة الفران * تحية تقدير لجريدتنا الغراء هيسبريس العالمية
18 - لغة البغرير الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:22
اراهن أن واضعي هدا المقرر لايعرفون من لغة الضاد الأ الأسم. ففي الوقت الذي كنا ننتظر أصلاحا فعليا للتعليم تستخف مجموعة لديها نيات مبية ضد ابنائنا للزج بهم في وديان الجهل والتخبط بين الفصحى و العامية التي اتقنوها وهم في سن التالثة من العمر أما البغرير والبريوات فقد ملئوا منها بطونهم حتى قبل ان يلتحقوا بصفوف الدراسة بل ويعرفون حتى كيفة اعدادها وعوض أن نرى اللغات العالمية كالفرنسية والأنجليزية تدرس من السنة الثانية اساسي يخرج علينا هؤلاء العباقرة بلغة البغرير والبريوات .
19 - Gala الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:24
كلنا ضد هذه المقررات الدراسية. إهانة للوطن وعامة الشعب وتقهقر إلى الوراء
20 - Lahcen الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:25
اتقوا الله يارجال ونساء التعليم في ما تقولون انتم تؤدون دروسكم بنسبة كبيرة بالدارجة والا تعيبون على استعمال كلمات لاجل الثوضيح
21 - احمد الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:27
الدارجة المغربية هي من سيقضي على العربية الفصحى ان عاجلا ام اجلا والأفضل التعجيل..االمضى حسن حتى في الدبيح.. حنا كانتفاهمو الغضب ديال بعض الناس.. حيت الموت قاسحة والفراق صعيب.. ولن الحيات هي هادي.. الدارجات غادي تقضي على امها كيف كا تقضي العكارب على امها..
22 - البيضاوي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:28
هذا يدل على عدم وجود أي نية لإصلاح التعليم.
23 - Simo الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:30
القران في حد ذاته ليس عربيا 100 بالمئة، فيه عبارات ارامية و سوميرية ولم يامر باستعمال العربية .اللغة تتطورو تتاقلم واللغة العربية اصبحت كلغة الخشب لا تعكس الثقافة المغربية و لا يمكنها ان تؤرخها او توصلها للاجيال القادمة. احسن طريقة لايصال افكار سواء علمية او ثقافية او فلسفية او اقتصادية او اي شيء فهي لغة الام اي الدارجة المغربية كما يتحدث بها عموم الشعب و الحكومة و البرلمان. و كما فعل الصينيون و اليابانيون و الكورين و كل العالم. نحن الدولة الوحيدة التي لها لغة يومية مختلفة عن الغة المستعملة في التدريس. الدارجة المغربية تميزنا عن باقي الدول العربية و تعكس غنى الثقافة المغربية العربية الامازيغية الافريقية العبرية الحسانية.
24 - غير راضية على الوضع الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:31
الله يرحمك يا بوكماخ مشات القراية معاك دبا غير المسخ والله حتى حشوووووومة عيب أولادنا يقراو هاد الويل حتى هذه الدرجة وليتو تتضحكو على اولاد الشعب دمرتونا والكل داير اذن من طين وأذن من عجين لا حياة لمن تنادي
25 - عربية الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:33
اقترح علي الأساتذة أن يقدموا لتلاميذ تلك النصوص كنصوص بها أخطأ يجب كشفها و تصحيحها مباشرة فوق الكتاب . ومن تعرض للعقوبة فعلية رفع دعوي قضائية و المغاربة سيقفون معه.
26 - domage الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:34
سافي ما بقى مايتقال... رفعة القلم على هاد البلاد
27 - ملاحظ الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:36
تم تطبيق هذه المقررات في عهد حزب يدعي انه يمثل الاسلام وله مرجعية إسلامية.
28 - wafa الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:37
هؤلاء يريدون تبخيس اللغة العربية وتنشئة جيل يكتب بلغة الخواسر اللهم ارحمنا وارزقنا البصيرة والرشد في كل أمر
29 - مواطن مغربي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:40
ليعلم هؤلاء "الأساتذة" أن المقررات الدراسية أعدها مفتشون تربويون وأساتذة جامعيون أفنوا حياتهم في دراسة النظريات التعليمية التعلمية ومارسوا على أرض الميدان. دور الأساتذة هو تنفيذ المقرر وليس انتقاده وإلا تحولت الدراسة إلى فوضى. في الحقيقة لست متفائلا بمستقبل التعليم في بلادنا مع وجود هذه النماذج من الأساتذة.
30 - hamza الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:40
لكي الله يا مغربي الحبيب، هذه ليست كارثة فقط بل تسونامي يضرب عقول الاجيال القادمة ادعو جلالة الملك ان يتدخل في أسرع وقت، وهذا اخر مسمار في نعش ما يسمى العدالة و التنمية. انشري هسبرس
31 - laaaahsen الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:41
تخيلوا الوزير الأول المغربي في 2084 يخاطب وزير أول عراقي " وبلا عيقٓ!!! " وفِي البرلمان برلماني يخاطب البرلمانيين " واش اصط كين ش gراب مفروح ؟ "
L'alliance des domestiqués de la culture judéo-chrétienne leurs maîtres les ennemis de l'islam et nos kurde commencent à détruire la langue arabe de tous les côtés
L'alliance des domestiqués de la culture judéo-chrétienne leurs maîtres les ennemis de l'islam et nos kurde commencent à détruire la langue arabe de tous les côtés
32 - حسن الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:42
على الوزارة أن تتدخل لوضع حد لهذه المهزلة .وحجز المقررات ومحاكمة كل من كان ورائها.
33 - مشارك من وجدة الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:44
اساتذة لا يستطيعون تكلم الفصحى بطلاقة و يستعملون الدارجة في تصريحاتهم و بالمقابل يرفضون الدارجة.
انتم اصلا تتكلمون الدارجة داخل القسم و تستعملونها في كل لحظة.
انتم اصلا تتكلمون الدارجة داخل القسم و تستعملونها في كل لحظة.
34 - عبد اللطيف الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:47
نحن في المنطقة الشرقية نسمي البغرير خرنك و الحرشة نسميها مبسس و نقول لوزارة التعليم لمادا انحازت للهجة الغرب و ليس الشرق او الجنوب او الشمال ووووو ربما لان السيد الوزير من جهة الغرب
35 - ابراهيم الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:48
الغريب هو ان الاساتذة المستجوبين كلهم عبروا عن اراءهم بالدارجة التي رفضوا اقحامها في التدريس.
36 - Me again الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:49
و الله العظيم ان اغلبية الاساتذة و المعلمين و المدرسين خاصة للغة العربية جهلاء و تعلموا فقط بالحفظ و النقل و التكرار و الاعادة و العقوبة و التقليد كالببغاء و العصى و الخوف!!!! و لم يستعملوا عقلهم و التفكير و لو انهم درسوا الرياضيات و لم يبدوا التفكير في صغرهم, بل حثى وصلوا الى الثانوية مع بداية دراسة الفلسفة! و مع ذلك, فهم غير قادرين على التعبير باللغة العربية بطلاقة و سلسة, سوى ما حفظوا عن ظهر قلب. فعلا يحسنون القراءة و كذلك الكتابة, حيث لهم وقت كافي للتفكير ثم المسح و الاعادة و التصحيح لكي يعبروا عن ما يريدون, و لن يعبروا ابدا او في غالب الاحيان عما يشعرون او يفكرون فيه…. قارنوهم مع المدرسين الاوربيين الذين يدرسون بلغتهم الام التي يستعملونها كذلك في المدرسة و نفس اللغة في الشارع و الادارة و المقهى و السوق و التلفزة و الدردشة في الانترنيت و السياسة و الشعر و الكتب و المسرح و السينيما….
في الاستراحة, داخل المدرسة في قاعة اجتماع المدرسين, باي لغة يتكلمون? هل بالعربية المعيارية التي درسوها لعقود و لا احد يعبر بها بطلاقة و بدون عقدة في لسانه? لماذا?
في الاستراحة, داخل المدرسة في قاعة اجتماع المدرسين, باي لغة يتكلمون? هل بالعربية المعيارية التي درسوها لعقود و لا احد يعبر بها بطلاقة و بدون عقدة في لسانه? لماذا?
37 - نعم الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:57
قاطعوا
هذه المهزلة
يا حمات العلم والتعليم
يرحمكم الله
لن ترضي عنكم قبيلة اليهود حتى تخرب هذه الامة
لكن ليس العبيب فيهم
بل العيب فيمن سن سياسة التسامح
لا سامحه الله
دنيا واخرة
ولهذا السبب
عيوش وامثاله
سيشيعون الفساد في كل حدب وصوب
والبداية كانت بفيلم ابنه البار
بتزكية من المعهد السينمائى ب 300 مليون سنتيم
والباقي سياتي
ودمتم على وطن
هذه المهزلة
يا حمات العلم والتعليم
يرحمكم الله
لن ترضي عنكم قبيلة اليهود حتى تخرب هذه الامة
لكن ليس العبيب فيهم
بل العيب فيمن سن سياسة التسامح
لا سامحه الله
دنيا واخرة
ولهذا السبب
عيوش وامثاله
سيشيعون الفساد في كل حدب وصوب
والبداية كانت بفيلم ابنه البار
بتزكية من المعهد السينمائى ب 300 مليون سنتيم
والباقي سياتي
ودمتم على وطن
38 - إستقالة وزيرالتعليم أو عزله الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:00
هذا خطأ لا يغتفر و إنحطاط في أهداف هذا المقرر(و أهداف وزارة التربية الوطنية) ، وسب للمواطنين الذين يكافحون ليل نهار من أجل مستقبل أبنائهم. و
مسائلة الوزير وفتح تحقيق لمعرفة من يقف وراء هذا الإنحلال الذي يستهدف أطفالنا في مقرراته المدرسية ضروري و ملح.
و الإستقالة غير كافية، يجب المحاسبه، لئنه سئمنا من العزل الذي لا يجدي نفعا (إوا بركا). ما الفائدة من عزل مسؤول أخطأ (بلا حشما بلا حيا) إن لم تكن هناك محاسبة.
فهل من منقذ، وأين هو المشرع المنتخب؟
مسائلة الوزير وفتح تحقيق لمعرفة من يقف وراء هذا الإنحلال الذي يستهدف أطفالنا في مقرراته المدرسية ضروري و ملح.
و الإستقالة غير كافية، يجب المحاسبه، لئنه سئمنا من العزل الذي لا يجدي نفعا (إوا بركا). ما الفائدة من عزل مسؤول أخطأ (بلا حشما بلا حيا) إن لم تكن هناك محاسبة.
فهل من منقذ، وأين هو المشرع المنتخب؟
39 - حالة طوارئ الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:01
يجب إعلان حالة الطوارئ في وزارة التربية والتعليم والصحة والاستعانة بخبراء أجانب حاصلون على جوائز نوبل في التربية والصحة لإصلاح هاتين الوزارتين المنكوبتين من سوء التدبير والارتجالية في التسيير وقلة الخبرة للعاملين في هذا القطاع .مع إقالتهم دون محاسبتهم لأنه مسبقا لن يعاقبوا
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
40 - بشير الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:03
يتدرعون بانها مفردات محدودة من الدارجة في نص بالعربية الفصحى. و مع الوقت ستزداد وتتكاثر هذه المفردات في نصوص قادمة حتى تصبح كالسرطان الذي ينخر الجسم شيئا فشيئا حتى يقتله حينئذ سنترحم على اللغة العربية وما احلاها من لغة في نترها وفي شعرها وما اغناها من لغة في مصطلحاتها التي تقبل الاشتقاق الى ابعد الحدود تجعل منها لغة للعلوم كلها .
41 - slaoui الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:12
si les élèves apprennent maintenant darija quand vont-ils apprendre l arabe ??
42 - Proudly Imazighan الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:13
all Moroccan have psychological problems
what is wrong if you read I eat baghrir or I buy baghrir in school
is your mothers when they cook baghrir for you those mothers are not civilized
very low esteem you do not respect your culture
when I was in school I learn about 3oudi and 9oussi about 3antar and Abu jahal those people are not in my Moroccan culture but no one says anything
Darija is a very active language every year many words is created but the Arabic language has died no one wants to use including those teachers
what is wrong if you read I eat baghrir or I buy baghrir in school
is your mothers when they cook baghrir for you those mothers are not civilized
very low esteem you do not respect your culture
when I was in school I learn about 3oudi and 9oussi about 3antar and Abu jahal those people are not in my Moroccan culture but no one says anything
Darija is a very active language every year many words is created but the Arabic language has died no one wants to use including those teachers
43 - متتبع الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:16
في المغرب لا تستغرب .. الأستاذ يمشي إلى السوق، يطلب بغرير و غريبة و لبريواط .. يدخل إلى المنزل .. يقول لأولاده، جابت ليكم بغرير و غريبة و لبريواط .. يأكل و يشبع بغرير و غريبة و لبريواط ... لكن لا يقبل أن يراها مكتوبة في الكتاب !!!
44 - A Moroccan Writer الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:17
This's another proof that education in Morocco is a victim of improvization and ignorance. On what basis/ground can we say that "Darija" is useful or good for children at school?
We're all Moroccans and proud of our indentity, yet we all know that our dialect can't be a language of science at all: it's a mixture of Arabic, French, Spanish, English, Tamazight, etc. Moroccans don't need to learn it as it's their mother tongue. Rather they need to master standard/classical Arabic, the language of Quran, beside such foreign languages as French, Spanish and English since they allow our students to be open on the other cultures and prepared to integrate foreign universities, multinationals and so forth.
Moroccan Darija doesn't have the power to be a language of science, and I take responsibility for my statements. It's not that charismatic, as it were, to be used for computer sciences, biology, maths... Obviously, some people want to ruin our education more and more.
Buckle up, please!
We're all Moroccans and proud of our indentity, yet we all know that our dialect can't be a language of science at all: it's a mixture of Arabic, French, Spanish, English, Tamazight, etc. Moroccans don't need to learn it as it's their mother tongue. Rather they need to master standard/classical Arabic, the language of Quran, beside such foreign languages as French, Spanish and English since they allow our students to be open on the other cultures and prepared to integrate foreign universities, multinationals and so forth.
Moroccan Darija doesn't have the power to be a language of science, and I take responsibility for my statements. It's not that charismatic, as it were, to be used for computer sciences, biology, maths... Obviously, some people want to ruin our education more and more.
Buckle up, please!
45 - maghrabi الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:17
نحن نشكل الإستتناء الوحيد في العالم:
الشعوب المغربية (من مقولات الملك الحسن الثاني) تتحدث بالأمازيغية والدارجة و"الحسانية"
والمدرسة والإعلام والإدارة والدين بلغة فصحى يفهمها القليل بعد 20 سنة من دراستها !
أما الإقتصاد والمعاملات فبالأجنبيات !
قارنوا أنفسنا بالمصريين مثلا: تقريبا لسان واحد من أعلى هرم الدولة مرورا بجميع المؤسسات إلى أبعد نقطة في البلاد
لغة عامية جميلة يخاطب بها الرئيس وزرائه وجيشه وشعبه
لغة البيت والروض والتعليم والمحاكم...
لهضرة كتيرة والسكات احسن وقيلا !
الشعوب المغربية (من مقولات الملك الحسن الثاني) تتحدث بالأمازيغية والدارجة و"الحسانية"
والمدرسة والإعلام والإدارة والدين بلغة فصحى يفهمها القليل بعد 20 سنة من دراستها !
أما الإقتصاد والمعاملات فبالأجنبيات !
قارنوا أنفسنا بالمصريين مثلا: تقريبا لسان واحد من أعلى هرم الدولة مرورا بجميع المؤسسات إلى أبعد نقطة في البلاد
لغة عامية جميلة يخاطب بها الرئيس وزرائه وجيشه وشعبه
لغة البيت والروض والتعليم والمحاكم...
لهضرة كتيرة والسكات احسن وقيلا !
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