24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/09/2018
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- غيابات وازنة تخيم على قمة "الجيش والدفاع"
- العربية أم الدراجة أم الدارجة في العربية؟
- "حسابات البقاء" تُفشل سيناريوهات عزل الرئيس الأمريكي ترامب
- سايم .. فنان روسي ينقلُ جدارياته الفاتنة إلى أرض أكدز المغربية
- الإسعافات الأولية عند الحوادث .. تدخّلات إنقاذية سريعة ذات حَدّيْن
عجلة التنمية معطوبة وبرامج التأهيل مغشوشة في "دار الضمانة" (5.00)
كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل (5.00)
ما دلالة رفض "البغرير" المعروف وقبول "السؤدد" المجهول؟ (5.00)
- شبكة تندد بموانع تدريس الأمازيغية وتنادي بميثاق وطني للغات - (72)
- سجن رفاق الزفزافي "ينسف" جسور العلاقات بين المغرب وهولندا - (66)
- هل يتحول المغرب إلى الشريك التجاري الأول للصين في إفريقيا؟ - (63)
- كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل - (58)
- البحرية الملكية تنقذ 19 مهاجرا مغربيا غير نظامي بساحل البيضاء - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عصام كمال .. الفن والأعمال
الأحد 09 شتنبر 2018 - 23:46