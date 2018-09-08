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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الدارجة والأمن اللغوي

الدارجة والأمن اللغوي

السبت 08 شتنبر 2018 - 20:59

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمود السبت 08 شتنبر 2018 - 21:51
ارى ان جميع الاءدارات المغربية تتعامل بالفرنسية و شركات القطاع الخاص ايضا تتعامل بالفرنسية و لما يصلح كل المجهودات التي يقوم بها اطفالنا لتعلم العربية بالخصوص الأطفال الاءمازيغ هل تصلح لهم فقط لقراءة الفاتحة على الأموات ،ليخرج هذا الشخص الى الشارع ليرى ان جميع التشويرات و الاءعلانات و اللوحات مكتوبة بالفرنسية هل الفرنسية لغة وطنية ؟ او ان مشكلتكم هي الدارجة التي تتحدثون بها.المصريون و اللبنانيون يتحدثون بلهجاتهم في المنابر الاءعلامية الا أنتم تخجلون من هويتكم !
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2 - ameur السبت 08 شتنبر 2018 - 22:09
وكم هي قيمة هذا التعليم الذي تقترحونه علينا اظن انه لا يفترق على الصفر ان لم يكن أدنى الله يعطينا أوجوهكم تعجبونا في تخراج العينين
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3 - jawad السبت 08 شتنبر 2018 - 22:12
Je comprends pas pourquoi ils n aiment la Darija ,et els disent qu'elle est sale et qu'elle est de zanqa !! Alors la langue avec la quelle on parle avec nos mamans, nos peres , nos soeurs , nos freres , nos amis est une lamgue sale et zabqaouia!!! Baraka men Hadra alkhawya ,, Rah darija hadra dialna o kanhadro biha m3a mawatna o khotna o machi mwaskha ,,li mwaskhine homa ntouma
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