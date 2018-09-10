24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/09/2018
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- العربية أم الدراجة أم الدارجة في العربية؟
- "حسابات البقاء" تُفشل سيناريوهات عزل الرئيس الأمريكي ترامب
- الإسعافات الأولية عند الحوادث .. تدخّلات إنقاذية سريعة ذات حَدّيْن
- هكذا يؤزم "النفاق الاجتماعي" وضعية مدمني الكحول في المغرب
- إلى "الدارجيّين" الذين أدرَجُوا التعليمَ في مُستوىً من الضّحَالةِ والإسفاف
عجلة التنمية معطوبة وبرامج التأهيل مغشوشة في "دار الضمانة" (5.00)
كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل (5.00)
ما دلالة رفض "البغرير" المعروف وقبول "السؤدد" المجهول؟ (5.00)
- شبكة تندد بموانع تدريس الأمازيغية وتنادي بميثاق وطني للغات - (76)
- سجن رفاق الزفزافي "ينسف" جسور العلاقات بين المغرب وهولندا - (70)
- هل يتحول المغرب إلى الشريك التجاري الأول للصين في إفريقيا؟ - (64)
- كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل - (60)
- هكذا ترى هولندا محترفين مغاربة .. "يأكلون الغلة ويسبون الملة" - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ركود في عاصمة الشرق
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - محمد الاثنين 10 شتنبر 2018 - 11:13
زيادة الاجور هو الحل الوحيد .كيف يعقل ان تقتطع اجور الموظفين في كل سنة . الحكومة العثمانية هي السبب في تظهور القدرة الشرائية للموظفين والعمال . الاستثمار الحكومة الغثمانية هو تربية الارانب والرايب والتواكل والصندوق المقاصة وطامة الكبرى رفع دعم البوطان والسكر والدقيق . من سيشتري . في سنة 2019 الحكومة العثمانية ستقتطع من اجور الموظفين مرة رابعة اللهم هدا المنكر . سحقوا الطبقة الوسطى . ضيعوا ترقية الموظفين تقريبا 12 سنة من الترقية هدي هي الحكومة العثمانية .
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1