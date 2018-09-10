24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزير يتقدم متطرفًين إسرائيليين في اقتحام الأقصى (5.00)

  2. عجلة التنمية معطوبة وبرامج التأهيل مغشوشة في "دار الضمانة" (5.00)

  3. "مجموعة فلسطين": المنسوب لويحمان وهناوي محرف‎ (5.00)

  4. كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل (5.00)

  5. ما دلالة رفض "البغرير" المعروف وقبول "السؤدد" المجهول؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

مصــطفى غَــلْمَـان*

أمراكش لا أبا لك يسأم !!

مصــطفى غَــلْمَـان*
الرئيسية | صوت وصورة | ركود في عاصمة الشرق

ركود في عاصمة الشرق

الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:40

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد الاثنين 10 شتنبر 2018 - 11:13
زيادة الاجور هو الحل الوحيد .كيف يعقل ان تقتطع اجور الموظفين في كل سنة . الحكومة العثمانية هي السبب في تظهور القدرة الشرائية للموظفين والعمال . الاستثمار الحكومة الغثمانية هو تربية الارانب والرايب والتواكل والصندوق المقاصة وطامة الكبرى رفع دعم البوطان والسكر والدقيق . من سيشتري . في سنة 2019 الحكومة العثمانية ستقتطع من اجور الموظفين مرة رابعة اللهم هدا المنكر . سحقوا الطبقة الوسطى . ضيعوا ترقية الموظفين تقريبا 12 سنة من الترقية هدي هي الحكومة العثمانية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.