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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مناهضو الخدمة العسكرية

مناهضو الخدمة العسكرية

الأحد 09 شتنبر 2018 - 19:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الأحد 09 شتنبر 2018 - 19:47
راه الخدمة العسكرية واجب وطني وضرورية .هي موجودة في أعرق الدول العالمية .منها امريكا فرنسا اسبانيا انجلترا روسيا وووو لازم من تأدية الخدمة العسكرية. مافيها لا حوار لا عبو وريح. خدمة اءلزامية. علا وعسا تعرفو قيمة هزان السراويل
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2 - محمد الأحد 09 شتنبر 2018 - 19:52
الوطنية تزرع بالعدل و الحياة الكريمة للمواطنين و ليس بتجنيدهم
لا لتجنيد الاجباري
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3 - مافاهم والو الأحد 09 شتنبر 2018 - 20:01
يتعلق الامر بشباب كسول يستيقظ حتى تفرق الارزاق بعد الظهر تكفيه 10 دراهم تمنهحها اياه امه من اجل السجاىر ومن اجل ان يرابض بالحي ومراقبة الاشخاص الذين رجعو لتوهم من العمل لعله يتملق لاحدهم من اجل تكملة تمن قطعة من مخدر الشيرا والنميمة وما الى ذالك من مراقبة عورات الناس عن كثب ادن نحن امام اشباه رجال تحاول الدولة ان تصنع منهم رجالا لكنهم يرفضون لان لهم علم اليقين انهم لن يصلو يوما لمستوى الرجال التي تستيقظ باكرا من اجل لقمة العيش ولا يهمها في ذالك حالة الطقس والمزاج او ماشابه ادن نحن اليوم امام شباب فاشل على غرار ادومة
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4 - لا لتكميم الأفواه الأحد 09 شتنبر 2018 - 20:04
هدف التجنيد الإجباري هو إسكات و إخراس  وإقبار كل حراك احتجاجي عارم مناهض ومنتفض ضد السياسات اللاشعبية لحكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة و دكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة .
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