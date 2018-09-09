24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/09/2018
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:35
|07:03
|13:30
|16:59
|19:47
|21:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- "وعاشروهن بالمعروف" .. حملة للحد من الطلاق
- تطوير لقاح جديد يكافح أخطر أنواع سرطان الجلد
- مئات التلاميذ يرفضون الالتحاق بالدراسة بتنغير
- "قادمون وقادرون" تطالب بإعادة الثقة للمغاربة
- زعيم كوريا الشمالية يرغب في زيارة رسمية لروسيا
هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ (5.00)
الضريبة الرقمية على "عمالقة أمريكا" تشق صف الاتحاد الأوروبي (5.00)
- هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ - (112)
- جدل استعمال الدارجة يدخل مساجد المملكة.. وخطيب: ضرب للقرآن - (90)
- هل يتحول المغرب إلى الشريك التجاري الأول للصين في إفريقيا؟ - (56)
- هذه أسباب انتشار التطرف في صفوف الشباب المغاربة بأوروبا - (54)
- كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مناهضو الخدمة العسكرية
الأحد 09 شتنبر 2018 - 19:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مغربي الأحد 09 شتنبر 2018 - 19:47
راه الخدمة العسكرية واجب وطني وضرورية .هي موجودة في أعرق الدول العالمية .منها امريكا فرنسا اسبانيا انجلترا روسيا وووو لازم من تأدية الخدمة العسكرية. مافيها لا حوار لا عبو وريح. خدمة اءلزامية. علا وعسا تعرفو قيمة هزان السراويل
2 - محمد الأحد 09 شتنبر 2018 - 19:52
الوطنية تزرع بالعدل و الحياة الكريمة للمواطنين و ليس بتجنيدهم
لا لتجنيد الاجباري
لا لتجنيد الاجباري
3 - مافاهم والو الأحد 09 شتنبر 2018 - 20:01
يتعلق الامر بشباب كسول يستيقظ حتى تفرق الارزاق بعد الظهر تكفيه 10 دراهم تمنهحها اياه امه من اجل السجاىر ومن اجل ان يرابض بالحي ومراقبة الاشخاص الذين رجعو لتوهم من العمل لعله يتملق لاحدهم من اجل تكملة تمن قطعة من مخدر الشيرا والنميمة وما الى ذالك من مراقبة عورات الناس عن كثب ادن نحن امام اشباه رجال تحاول الدولة ان تصنع منهم رجالا لكنهم يرفضون لان لهم علم اليقين انهم لن يصلو يوما لمستوى الرجال التي تستيقظ باكرا من اجل لقمة العيش ولا يهمها في ذالك حالة الطقس والمزاج او ماشابه ادن نحن اليوم امام شباب فاشل على غرار ادومة
4 - لا لتكميم الأفواه الأحد 09 شتنبر 2018 - 20:04
هدف التجنيد الإجباري هو إسكات و إخراس وإقبار كل حراك احتجاجي عارم مناهض ومنتفض ضد السياسات اللاشعبية لحكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة و دكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة .
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4