24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/09/2018
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- العربية أم الدراجة أم الدارجة في العربية؟
- "حسابات البقاء" تُفشل سيناريوهات عزل الرئيس الأمريكي ترامب
- الإسعافات الأولية عند الحوادث .. تدخّلات إنقاذية سريعة ذات حَدّيْن
- هكذا يؤزم "النفاق الاجتماعي" وضعية مدمني الكحول في المغرب
- إلى "الدارجيّين" الذين أدرَجُوا التعليمَ في مُستوىً من الضّحَالةِ والإسفاف
عجلة التنمية معطوبة وبرامج التأهيل مغشوشة في "دار الضمانة" (5.00)
كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل (5.00)
ما دلالة رفض "البغرير" المعروف وقبول "السؤدد" المجهول؟ (5.00)
- شبكة تندد بموانع تدريس الأمازيغية وتنادي بميثاق وطني للغات - (76)
- سجن رفاق الزفزافي "ينسف" جسور العلاقات بين المغرب وهولندا - (70)
- هل يتحول المغرب إلى الشريك التجاري الأول للصين في إفريقيا؟ - (64)
- كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل - (60)
- هكذا ترى هولندا محترفين مغاربة .. "يأكلون الغلة ويسبون الملة" - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ثقافة الإسعافات الأولية
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:35