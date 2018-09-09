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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج بمدرسة فم العنصر

احتجاج بمدرسة فم العنصر

الأحد 09 شتنبر 2018 - 20:37

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سعاد الأحد 09 شتنبر 2018 - 21:09
يجب فتح تحقيق جاد في ما قالتة الامهات. ..انه كلام خطير ...وان كان صحيحا يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة
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2 - Rachid errachidia الأحد 09 شتنبر 2018 - 21:10
الله اعوضو خير من الله داو الله وهادوك لي ضلموه غادين القاو العقاب نتاعهم في الدنيا قبل الاخرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) رواه البخاري.
وليحذر الظلمة دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب كما في الحديث في صحيح البخاري. وقال الإمام الشافعي:لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم ترجع عقباه إلى الندم
تنـام عيناك والمظلوم منتبهٌ يدعو عليك وعين الله لم تنم
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3 - العجب الأحد 09 شتنبر 2018 - 21:14
آش هذا العجب...! أين المسؤولين و ما أكثرهم حين تعدهم...( العمالة...الجماعة...مديرية التربية الجهوية...
الجمعيات...آباء التلاميذ...و المحسنين (؟) )
ماتت الضمائر ...و لم تبقى إلا الفتنة الخبيثة
لكسب المال الحرام... لا أحد يفكر في مستقبل البلد ...مع الأسف.
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